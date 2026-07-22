Volkswagen City Store Phạm Hùng khai trương Đại lý đầu tư theo mô hình City Store tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên tại Hà Nội

Volkswagen City Store Phạm Hùng tọa lạc trên trục đường Phạm Hùng, một trong những khu vực phát triển năng động tại phía Tây Thủ đô. Kết hợp với mô hình City Store theo hướng hiện đại, thân thiện và giàu tính kết nối. Chính vì vậy, khác với mô hình showroom ô tô truyền thống, Volkswagen City Store Phạm Hùng được định hình là một không gian mở để trò chuyện, gặp gỡ mọi người với tinh thần yêu mến Thương hiệu Volkswagen, tại những khu vực tập trung khu dân cư cao cấp, mật độ dân số đông, có mức sống cao và lối sống thời thượng.

Chia sẻ của Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam: “Việc mở rộng hệ thống đại lý của Volkswagen Việt Nam không chỉ hướng đến gia tăng hiện diện trên thị trường, mà quan trọng hơn là xây dựng một mạng lưới đạt chuẩn toàn cầu, nơi mọi khách hàng đều được trải nghiệm chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự chuyên nghiệp nhất quán theo tiêu chuẩn Volkswagen trên toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng trải nghiệm khách hàng chính là nền tảng của sự phát triển bền vững. Vì vậy, Volkswagen Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ, đồng thời không ngừng mở rộng mạng lưới theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Đó không chỉ là cam kết về chất lượng của một thương hiệu ô tô Đức, mà còn là cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng và sự phát triển của thị trường ô tô Việt Nam”

Volkswagen City Store Phạm Hùng có tổng diện tích 350 m², trong đó khu vực trưng bày rộng 250 m², có thể giới thiệu đồng thời tối đa 5 mẫu xe. Không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn nhận diện của Tập đoàn Volkswagen, kết hợp giữa xe trưng bày, nội thất hiện đại, hệ thống Digital Display, khu vực tư vấn riêng tư, lounge và quầy pantry.

Các khu vực được bố trí tinh gọn, tạo cảm giác cởi mở, sảng khoái và tươi mới. Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu công nghệ, lựa chọn màu sắc và cấu hình xe thông qua các công cụ kỹ thuật số, đồng thời trao đổi với đội ngũ tư vấn trong một không gian thoải mái và gần gũi hơn.

Tinh thần “YOU TAKE WE MAKE” của mô hình City Store được thể hiện qua sự tương tác giữa con người, sản phẩm, công nghệ và câu chuyện thương hiệu. Mỗi chi tiết trong không gian đều hướng đến việc tạo ra những cuộc trò chuyện tự nhiên và những kết nối lâu dài với khách hàng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và tư vấn sản phẩm, Volkswagen City Store Phạm Hùng sẽ được ưu tiên trở thành địa điểm tổ chức các buổi workshop, chương trình gặp gỡ chuyên gia, chia sẻ kiến thức, giao lưu khách hàng và các hoạt động dành cho cộng đồng yêu xe Volkswagen tại Hà Nội.

Thông qua mô hình City Store đầu tiên tại miền Bắc, Volkswagen mong muốn xây dựng một điểm đến gần gũi với nhịp sống đô thị - nơi khách hàng có thể ghé thăm, thưởng thức một tách cà phê, trò chuyện về xe và khám phá tinh thần thương hiệu Volkswagen trong một không gian trẻ trung, thân thiện.

Volkswagen City Store Phạm Hùng đồng thời kết nối khách hàng với hệ thống bảo hành, bảo dưỡng và chăm sóc sau bán hàng tại xưởng dịch vụ Volkswagen Capital, Tầng 1+2, Tòa CT03, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

PV