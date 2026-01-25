Volkswagen Việt Nam – Hành trình 10 năm bứt phá, kiến tạo giá trị và niềm tin

Tăng trưởng & vị thế

Doanh số luôn tăng trưởng ổn định qua các năm

Đặc biệt năm 2024 tăng trưởng 400% 10.000+ xe được bàn giao sau 10 năm

Năm 2025: dẫn đầu doanh số các thương hiệu xe Đức tại Việt Nam

Dịch vụ hậu mãi được đầu tư theo chuẩn toàn cầu từ cơ sở vật chất đến chính sách lấy khách hàng làm trọng tâm.

Các chương trình tạo nên sự khác biệt dành cho khách hàng sỡ hữu xe VW như Dịch vụ Giao nhận xe tận nhà, Mobile Service,…

Sản phẩm biểu tượng – tạo nên sự chuyển mình bứt phá

Volkswagen Viloran

Mở ra phân khúc MPV cao cấp, dậy sóng thị trường ô tô Việt Nam

4.000+ xe doanh số dẫn đầu của Volkswagen Việt Nam chỉ sau 2 năm ra mắt

Lựa chọn tiên phong của khách hàng doanh nhân, người nổi tiếng, gia đình đề cao tiện nghi và giá trị bền vững

Volkswagen Golf

Dòng xe Hot hatch huyền thoại hơn 50 năm lịch sử toàn cầu được chính thức có mặt tại Việt Nam

Ngày hội Volkswagen gắn kết cộng đồng yêu xe, lan tỏa giá trị di sản Volkswagen và tri ân khách hàng

Thương hiệu liên tiếp đón nhận loạt giải thưởng cho 2 dòng xe biểu tượng

🏆 Golf được vinh danh Xe Thể Thao Của Năm 2025 - Editors’ Choice 2025

Viloran với bộ tứ giải thưởng:

🏆 Xe Gia Đình của năm hạng 2-5 tỷ - Car Choice Awards 2025

🏆 2 năm liên tục dành giải Xe thoải mái và tiện ích 2025, 2026 – Xe của năm do Otofun tổ chức

🏆 Xe của năm phân khúc MPV - VnExpress Car Awards 2024

🏆 Best Luxury MPV of the Year - Robb Report Best of the Best Awards 2024

Hệ thống đại lý

20 đại lý trên toàn quốc, ra mắt các mô hình đại lý mới tiêu chuẩn toàn cầu như City Store đầu tiên tại Đông Nam Á và Urban Store đầu tiên trên thế giới

Cột mốc 08.08.2025: khai trương đồng loạt 5 đại lý

Bước qua cột mốc 10 năm, Volkswagen Việt Nam xem đây là nền tảng, là bệ phóng cho chiến lược phát triển bền vững của một hành trình dài tiếp theo tại thị trường Việt Nam. Trong giai đoạn tiếp theo, thương hiệu tiếp tục đặt trọng tâm vào việc mở rộng, chuẩn hóa mạng lưới hệ thống đại lý trên toàn quốc, nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ chính hãng đến gần hơn với người tiêu dùng ở nhiều khu vực hơn nữa. Song song đó, Volkswagen Việt Nam cam kết không ngừng nâng tầm dịch vụ hậu mãi, hoàn thiện trải nghiệm sở hữu xe theo các tiêu chuẩn toàn cầu, lấy sự an tâm và hài lòng dài hạn của khách hàng làm thước đo giá trị cốt lõi.

Cùng với chiến lược phát triển bền vững, Volkswagen Việt Nam khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm đặc biệt từ các nguồn sản phẩm được hưởng ưu đãi như Châu Âu, Mexico đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của khách hàng trong từng giai đoạn phát triển của thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Volkswagen Việt Nam từng bước đầu tư cho tương lai di chuyển xanh, sẵn sàng mang các giải pháp và sản phẩm phù hợp với định hướng xe điện của Tập đoàn Volkswagen, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành ô tô Việt Nam trong những năm tới.

10 năm – một hành trình của niềm tin, của những bước đi bền bỉ và của khát vọng phát triển lâu dài tại Việt Nam. Volkswagen Việt Nam tin rằng, những giá trị đã được xây dựng sẽ là nền tảng vững chắc để thương hiệu tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, chinh phục những cột mốc mới và viết tiếp câu chuyện phát triển đầy cảm hứng trong thập kỷ tiếp theo.