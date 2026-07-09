Volvo EX90 và ES90: Hành trình thuần điện của Volvo tại Việt Nam tiếp tục viết nên chương mới

Volvo Car Việt Nam sẽ chính thức giới thiệu chương trình đặc quyền dành riêng cho các chủ nhân đặt sớm hai mẫu xe này từ tháng 07/2026 tại hệ thống Đại lý ủy quyền trên toàn quốc, trước thềm ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam vào Quý 4 năm nay.

Không chỉ là sự mở rộng trong danh mục xe điện, EX90 và ES90 đại diện cho bước chuyển mình quan trọng của Volvo Cars – nơi di sản an toàn gần 100 năm được kết hợp cùng nền tảng điện hóa thế hệ mới, trí tuệ phần mềm và ngôn ngữ thiết kế Scandinavian đương đại.

Một hành trình được xây dựng bằng cam kết

Lộ trình điện hóa của Volvo không bắt đầu từ những tuyên bố, mà được định hình bằng chiến lược dài hạn và nhất quán. Từ việc mở rộng danh mục xe điện, phát triển nền tảng công nghệ mới đến đầu tư cho hệ sinh thái sản phẩm, mỗi bước đi đều phản ánh cam kết chuyển đổi bền vững của thương hiệu.

Việt Nam là một phần của bức tranh toàn cầu đó. Từ các dòng xe plug-in Hybrid, đến mẫu crossover EC40 thuần điện, và nay là ES90 cùng EX90 – thị trường Việt Nam đi theo đúng lộ trình mà Volvo Cars đang triển khai trên toàn thế giới. Cùng với hai mẫu xe mới này, câu chuyện điện hóa của Volvo tại Việt Nam chuẩn bị bước vào chương đáng mong chờ.

Kiến trúc điện áp 800V – Nền tảng cho thế hệ xe điện mới

Bộ đôi EX90 và ES90 đánh dấu lần đầu Volvo Cars ứng dụng kiến trúc điện áp 800V trên các mẫu xe của thương hiệu – một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên điện hóa.

Được thiết kế để tối ưu khả năng truyền tải năng lượng và nâng cao hiệu quả vận hành, nền tảng này giúp rút ngắn thời gian sạc, cải thiện độ bền hệ thống pin. Khi kết hợp cùng trạm sạc DC công suất cao, EX90 và ES90 có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Hai mẫu xe - Một triết lý

Bên cạnh nền tảng kiến trúc điện áp 800V, hai mẫu xe này được trang bị máy tính lõi thế hệ mới với hiệu năng xử lý AI vượt trội hơn thế hệ tiền nhiệm, liên tục được nâng cấp qua công nghệ trực tuyến Over The Air (OTA). Đây là 2 dòng xe được thiết kế để trở nên thông minh hơn, thấu hiểu hơn cùng với người sử dụng – theo đúng triết lý lấy con người làm trung tâm mà Volvo Cars luôn theo đuổi.

Từ nền tảng gần một thế kỷ tĩnh lặng kiến tạo nghệ thuật bảo vệ con người, ES90 phá vỡ ranh giới của một chiếc sedan truyền thống. Xe sở hữu diện mạo lịch lãm, sang trọng nhưng đầy phóng khoáng nhờ đường mui vuốt dạng fastback thể thao, hòa quyện cùng khoảng sáng gầm ấn tượng. ES90 tựa như một bộ vest được may đo riêng cho những người trân trọng sự linh hoạt: đủ lịch lãm cho những cuộc gặp gỡ thượng lưu nhưng cũng đủ tiện nghi và tinh tế để trở thành một không gian sống thứ hai đầy thư thái cho gia đình.

Nếu ES90 tái định nghĩa chiếc sedan sang trọng bằng sự thanh lịch, linh hoạt và tinh thần Scandinavian đương đại thì EX90 thiết lập chuẩn mực mới cho dòng SUV điện cỡ lớn với hệ thống an toàn vượt trội, hướng đến sự bảo vệ toàn diện cho mọi chuyến đi của gia đình. Volvo EX90 là mẫu xe an toàn nhất Volvo từng tạo ra trong kỷ nguyên điện hóa. Được minh chứng bằng loạt giải thưởng quốc tế danh giá bao gồm xếp hạng 5 sao tuyệt đối từ Euro NCAP, danh hiệu Top Safety Pick+ từ IIHS, danh hiệu Mẫu xe Sang trọng Thế giới năm 2025 (World Luxury Car 2025) do World Car Awards bình chọn. Mẫu SUV với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ linh hoạt này được thiết kế để thích nghi với từng giai đoạn trong cuộc sống của một gia đình, hoặc đơn giản là thói quen di chuyển riêng của mỗi người. Dù lựa chọn cấu hình nào, không gian nội thất của EX90 vẫn giữ nguyên sự rộng rãi đặc trưng của mẫu SUV cỡ lớn.

Đặc quyền dành cho những khách hàng đầu tiên

Sự hiện diện của EX90 và ES90 không chỉ hoàn thiện dải sản phẩm thuần điện của Volvo tại Việt Nam mà còn đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình đưa những công nghệ tiên tiến của Volvo đến với khách hàng Việt Nam.

Từ tháng 07/2026, Volvo Car Việt Nam chính thức triển khai chương trình sở hữu sớm EX90 và ES90 tại hệ thống Đại lý ủy quyền trên toàn quốc, cùng các đặc quyền dành riêng cho những khách hàng đầu tiên. Vui lòng liên hệ với Đại lý ủy quyền của Volvo Car Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

Song song với việc ra mắt sản phẩm, Volvo Car Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dành cho xe điện. Hệ thống trạm sạc nhanh hiện đã được trang bị tại các Đại lý Volvo ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở đó, mạng lưới này tiếp tục được mở rộng cùng các đối tác chiến lược để mỗi hành trình sở hữu xe điện, ngay từ ngày đầu tiên, đều thuận tiện và tối ưu thời gian sạc. Mới đây, nhiều hệ thống trạm sạc của các đơn vị phát triển trạm sạc trên cả nước đã được kết nối thông qua nền tảng VETC cho phép định vị, sạc điện và thanh toán ngay trên điện thoại mà không cần chuyển đổi qua nhiều ứng dụng. Nhờ vậy, người dùng xe điện Volvo có thể yên tâm trên mọi cung đường, khi việc tìm kiếm và sử dụng trạm sạc không còn là rào cản mà trở thành một phần liền mạch trong trải nghiệm sở hữu xe.