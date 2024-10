Xe thương mại thế hệ New NEXT tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024

Công ty TNHH GAZ THÀNH ĐẠT sản xuất và bán các loại xe thương mại và xe buýt hạng nhẹ có tổng trọng tải từ 3,5 đến 4,9 tấn kể từ năm 2019 thông qua mạng lưới đại lý rộng khắp trên toàn quốc. Nhà máy của GAZ THÀNH ĐẠT tọa lạc tại thành phố Đà Nẵng, trong khi các kho phụ tùng chính được đặt tại ba thành phố trọng điểm: Đà Nẵng, Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Tại gian hàng của công ty, dòng xe mới thuộc thế hệ NN (New NEXT) được trưng bày, với doanh số bán hàng bắt đầu tại Việt Nam trong năm nay. Các xe tải và xe buýt đều đạt tiêu chuẩn khí thải Euro-5, mang đến giải pháp đáng tin cậy và tiết kiệm cho việc vận chuyển hành khách và hàng hóa. Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng xe được thực hiện tại các trung tâm đại lý chính thức trên toàn quốc.

Các sản phẩm tại gian hàng GAZ THÀNH ĐẠT:

Gazelle City – mẫu xe buýt sàn thấp độc đáo

Gazelle City là giải pháp hoàn hảo cho giao thông công cộng trong đô thị. Điểm nổi bật của mẫu xe buýt này là thiết kế sàn thấp, giúp hành khách, bao gồm cả người khuyết tật, dễ dàng lên xuống xe. Phiên bản B26 đã được chứng nhận tại Việt Nam có thể chở tối đa 26 hành khách, trong đó gồm 16 chỗ ngồi và 8 chỗ đứng. Cửa đôi rộng 1100 mm được trang bị hệ thống đóng mở cửa bằng điện giúp việc lên xuống xe nhanh chóng và thuận tiện.

Khoang lái được tách biệt hoàn toàn với khoang hành khách, tạo ra một không gian làm việc an toàn và thoải mái cho tài xế. Ghế lái có thiết kế công thái học, có thể điều chỉnh theo 5 hướng và được trang bị tựa tay. Trụ lái cũng có thể điều chỉnh góc nghiêng để đảm bảo tư thế lái tối ưu. Bên cạnh là ghế phụ với lưng tựa cao, dây đai an toàn ba điểm, mang đến sự an toàn và thoải mái cho người ngồi.

Hệ thống treo khí nén của bánh xe sau cho phép Gazelle City hạ thấp thân xe khi dừng lại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lên xuống. Xe buýt cũng được trang bị phanh đĩa ở tất cả các bánh, đảm bảo khả năng phanh an toàn và hiệu quả. Kích thước nhỏ gọn giúp xe dễ dàng di chuyển trong những con phố hẹp và lưu thông thuận lợi trong tình trạng giao thông đông đúc của đô thị.

Đèn pha LED hiện đại giúp cải thiện đáng kể tầm nhìn khi lái xe trong điều kiện mưa và sương mù, trong khi thiết kế khí động học tối ưu giúp giảm tiêu hao nhiên liệu khi xe chạy ở tốc độ cao. Khung xe chắc chắn được làm từ ống thép, vỏ thân xe làm từ vật liệu composite, đảm bảo độ bền cao và không bị ăn mòn trong suốt quá trình sử dụng.

Hệ thống điều hòa tự động và ghế ngồi cao cấp mang lại sự thoải mái quanh năm. Xe còn nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phạm vi hoạt động ấn tượng, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tuyến đường trong thành phố.

Xe buýt 19 chỗ Gazelle NN

Xe buýt Gazelle NN có thiết kế hiện đại, kết hợp giữa sự thoải mái, an toàn và hiệu quả kinh tế. Xe trang bị đến 19 ghế ngồi với tựa lưng điều chỉnh được và cổng USB để sạc thiết bị di động. Cách bố trí nội thất được khách hàng tại Việt Nam đánh giá cao nhờ tính linh hoạt, phù hợp cho cả các tuyến đường nội thành, liên tỉnh cũng như dịch vụ vận chuyển du lịch, sinh viên và học sinh. An toàn được đảm bảo với dây đai an toàn trên tất cả các ghế. Để tăng thêm sự thoải mái, tất cả các ghế đều được bố trí theo hướng di chuyển của xe.

Nội thất của xe buýt Gazelle NN được coi là một trong những xe có không gian rộng rãi nhất trong phân khúc về chiều cao và không gian dành cho hành khách, giúp dễ dàng di chuyển trong xe khi lên xuống. Trần xe cao đến 1,9 m, mang lại sự thoải mái khi đứng. Ngoài ra, xe còn có khoang hành lý phía sau và các kệ hành lý trên trần xe. Theo yêu cầu, xe buýt có thể được trang bị cửa trượt điện giúp việc lên xuống thuận tiện hơn.

Danh sách trang bị tiêu chuẩn bao gồm: đèn pha LED và đèn sương mù, phanh đĩa trên cả bốn bánh xe đi kèm với các hệ thống ABS và EBD. Ngoài ra, xe còn có hệ thống giải trí đa phương tiện, với các nút điều khiển tích hợp ngay trên vô lăng, giúp người lái dễ dàng thao tác.

Xe buýt 16 chỗ Gazelle NN

Chiếc xe buýt này được thiết kế đặc biệt cho việc vận chuyển doanh nghiệp, kết hợp giữa thiết kế hiện đại và tính năng tiện dụng. Xe có thể sử dụng cho dịch vụ đưa đón sân bay, các chuyến du lịch, và vận chuyển học sinh. Ghế ngồi thoải mái có thể điều chỉnh tựa lưng, cùng các tiện ích bổ sung như cổng USB, mang đến trải nghiệm di chuyển tối ưu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức coi trọng sự tiện nghi và an toàn cho nhân viên và khách hàng của mình.

Xe tải van Gazelle NN thùng kín bằng kim loại

Xe tải van Gazelle NN thùng kín bằng kim loại được thiết kế với cabin rộng rãi 3 chỗ ngồi, nổi bật với khả năng cơ động và sức chứa lớn: thể tích khoang hàng lên đến 13,5 m³, rất phù hợp cho việc vận chuyển trong đô thị. Với khả năng tải trọng cao, khung gầm bền bỉ và động cơ diesel tiết kiệm nhiên liệu, xe là giải pháp tối ưu cho mọi doanh nghiệp cần một phương tiện vận chuyển đáng tin cậy và hiệu quả.

Cửa sau của xe tải van mở được 270 độ và có thể cố định ở vị trí 90 độ nếu cần. Chức năng này rất hữu ích trong những không gian hẹp, giúp nâng cao hiệu quả trong việc sắp xếp và bốc dỡ hang hóa. Các khóa từ tính đảm bảo cửa mở hoàn toàn được giữ chắc chắn trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Cửa chờ dưới ghế hành khách cho phép vận chuyển các vật dài lên đến 5 mét trong khoang hàng. Thêm vào đó, khoang chứa đồ phía trên hàng ghế trước có thể chứa thêm hàng hóa nặng tối đa 30 kg. Xe cũng được trang bị các vòng móc cố định trên sàn, đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển mọi loại hàng hóa. Sàn xe có bề mặt chống trượt, thành thùng xe xung quanh được bọc bảo vệ lớp sơn của thân xe.

Ngoài phiên bản cơ bản, còn có phiên bản cải tiến với cabin hai hàng ghế, cho năm hành khách và một tài xế.

Xe tải van thùng kín bằng kim loại Sobol NN

Sobol NN là một chiếc xe tải van thùng kín nhỏ gọn và đa năng, cung cấp các giải pháp độc đáo cho việc vận chuyển trong đô thị. Không gian thùng hàng lên đến 7,8 m³ cho phép dễ dàng chứa ba pallet chuẩn châu Âu. Hệ thống cố định hàng hóa đáng tin cậy làm cho xe trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các công ty logistics.

Khả năng cơ động tối đa đạt được nhờ vào góc quay lớn của bánh trước, giúp xe dễ dàng quay đầu ngay cả trong những không gian chật hẹp nhất. Chiều dài của xe là 5 mét, bán kính quay là 5,4 mét, và diện tích đậu xe tiêu chuẩn chỉ khoảng 13 m2, làm cho xe trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho việc hoạt động trong các bãi đậu xe chật hẹp của thành phố.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến tham quan gian hàng của GAZ THÀNH ĐẠT tại Vietnam Motor Show 2024 – Tòa nhà B1 để tìm hiểu về những giải pháp tiên tiến nhất cho vận tải hàng hóa và hành khách đô thị.

Quý khách có thể đăng ký tham gia lái thử, tìm hiểu thông tin chi tiết cũng như giá cả của các mẫu xe thương mại mới tại bất kỳ trung tâm đại lý chính thức của GAZ THÀNH ĐẠT trên toàn quốc Việt Nam.

