Xuống tiền VinFast VF 8 dịp giáp Tết: Nhận quà lớn, tiết kiệm cả trăm triệu đồng

Nhanh, mạnh, dồi dào công nghệ

Giới chuyên gia và cộng đồng người dùng đều đồng thuận: Kể từ khi xuất hiện trên thị trường, VinFast VF 8 đã thiết lập một “hệ quy chiếu” giá trị hoàn toàn mới cho phân khúc D-SUV.

Nếu đặt lên bàn cân về hiệu suất, VF 8 gần như không có đối thủ trong tầm giá khoảng 1 tỷ đồng. Sự khác biệt không chỉ nằm ở con số, mà ở cảm xúc cầm lái phấn khích. Cụ thể, phiên bản VF 8 Plus sở hữu khối động cơ 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm - vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ trong phân khúc D-SUV.

“Thông số này thường chỉ thấy trên các mẫu xe sang thể thao dùng động cơ xăng 3.2L giá vài tỷ đồng”,kênh Tinh Tế nhận định.

Anh Đức Văn, một chủ xe VF 8 tại Nghệ An, cũng mô tả về trải nghiệm lái VF 8 bằng sự hào hứng.

“Gia tốc của xe điện là sự bứt phá tức thì. Muốn là xe lên ngay, ‘nhanh như điện’, hoàn toàn không có độ trễ”, anh khẳng định. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,5 giây giúp người lái làm chủ mọi tình huống, đặc biệt là những pha vượt xe container dài hay thoát khỏi khu vực đông đúc một cách dứt khoát và an toàn.

Song hành cùng sức mạnh cơ bắp còn là “bộ não” thông minh vượt trội. VF 8 được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến, nổi bật là hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) hoạt động như một “trợ lý” tận tụy.

“VF 8 có từ nhận diện biển báo, cảnh báo tốc độ, hỗ trợ giữ làn đến kiểm soát hành trình thích ứng bám theo xe trước. Trợ lý ảo cũng thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng xe, cho phép người dùng ra lệnh tìm trạm sạc, điều chỉnh nhiệt độ hay mở cốp hoàn toàn rảnh tay”, kênh Tinh Tế đánh giá.

Tính kinh tế “không đối thủ”

Được nhận định có trang bị và hàm lượng công nghệ vượt trội, nhưng VF 8 lại có tính kinh tế “không đối thủ” khi so sánh với các đối thủ xe xăng cùng phân khúc, mang lại giá trị sử dụng xứng đáng đến từng xu.

Theo anh Mạnh Hoàng, chủ một đại lý ô tô ở Hà Nội, thời điểm trước Tết đang là cơ hội tốt nhất để sở hữu mẫu SUV Việt với loạt ưu đãi từ VinFast. Cụ thể, nhờ chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, VF 8 đang đi kèm mức hỗ trợ 10% trên giá niêm yết, cùng ưu đãi lên tới 50 triệu đồng cho bản Eco (tùy phiên bản) nếu mua xe và xuất hóa đơn tới ngày 10/2. Cũng trong giai đoạn này, người mua đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM được tặng thêm 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub. Nếu mua trả góp, người dùng chỉ cần trả từ 0 đồng vốn đối ứng.

Đáng chú ý, từ nay tới 1/2, khách hàng có thêm cơ hội “mua một trúng một” khi tham gia chương trình “Mua VF 8 - Mang lộc về nhà”. Giải thưởng bao gồm 10 xe máy điện Evo Grand, 5 xe đạp điện VF DrgnFly và hàng trăm phần quà giá trị từ Vinpearl, Xanh SM...

Với các dòng xe điện VinFast nói chung và VF 8 nói riêng, chi phí vận hành là lợi thế cạnh tranh vượt trội. Xe được miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến hết tháng 6/2027, đưa chi phí năng lượng về mức gần như bằng 0.

“Một chuyến xuyên Việt nếu đi xe xăng mất mười mấy triệu đồng tiền nhiên liệu, nay không mất đồng nào tiền sạc. Sự an tâm về tài chính này là giá trị thực tế nhất”, anh Đức Văn (Nghệ An) tính toán.

Chi phí bảo dưỡng đối với chủ xe điện cũng “nhẹ gánh” hơn bởi mốc bảo dưỡng định kỳ lên tới 15.000 km hoặc 1 năm, so với 5.000 km với các dòng xe xăng. Nhiều người dùng thừa nhận chỉ mất vài trăm nghìn đồng cho việc bảo dưỡng ở mốc đầu tiên.

Với những người cần một chiếc SUV đủ mạnh để đi xa, đủ thông minh để dùng hằng ngày và đủ kinh tế để không trở thành gánh nặng tài chính, VF 8 đang là lựa chọn rõ ràng nhất. Mẫu xe Việt cũng là minh chứng cho thấy việc sở hữu một mẫu xe cao cấp với chi phí tiết kiệm hoàn toàn khả thi.

PV