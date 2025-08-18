Bộ đôi MINI John Cooper Works thế hệ mới: Kỷ nguyên mới của xe hiệu năng cao

MINI John Cooper Works 3-Cửa thế hệ mới: cảm xúc nguyên vẹn từ đường đua

MINI John Cooper Works 3-Cửa là đại diện tiêu biểu cho dòng xe hiệu năng cao MINI. Thế hệ mới sử dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản, với các chi tiết tạo điểm nhấn thể thao như: lưới tản nhiệt lớn hình bát giác màu đen bóng với các khe hút gió rộng, giúp làm mát động cơ hiệu quả; hốc gió với hoạ tiết đỏ nổi bật; logo John Cooper Works thiết kế mới lấy cảm hứng từ đường đua.

Xe được trang bị mâm kích thước lớn 18 inch, kiểu Lap Spoke 2-tone và phanh hiệu năng cao MINI John Cooper Works màu đỏ đẹp mắt. Đuôi xe nổi bật với cánh gió tăng tính nhận diện và khí động học cho xe, ốp cản sau hình thang cùng ống xả đơn đặt giữa - kích thước lớn nhất trong lịch sử xe MINI.

Ngoài ra, khách hàng có thể cá nhân hóa ngoại thất với nhiều tùy chọn màu sắc, từ thân xe, nóc xe, ốp gương đến các sọc trang trí.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L TwinPower Turbo, công suất lên đến 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Hộp số tự động ly hợp kép được tinh chỉnh thể thao giúp chuyển số nhanh, mượt và chính xác. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,1 giây, vận tốc tối đa lên đến 250 km/h.

MINI John Cooper Works Countryman thế hệ mới: đa dụng, mạnh mẽ, đậm chất thể thao

Là mẫu xe lớn nhất của thương hiệu Anh Quốc, MINI John Cooper Works Countryman thế hệ mới kết hợp hoàn hảo giữa tính đa dụng, hiệu năng vượt trội và tinh thần phiêu lưu không giới hạn. Hệ dẫn động bốn bánh thông minh ALL4 giúp chinh phục mọi địa hình.

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ cho công suất 317 mã lực, 400 Nm mô-men xoắn, tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,4 giây, vận tốc tối đa 250km/h.

Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, hốc gió rộng, sọc dọc màu đỏ nổi bật, đậm chất thể thao. Mâm xe thế hệ mới có kích thước 20 inch, kiểu Flag Spoke 2 Tone. Phía sau xe trang bị đèn hậu dọc Signature John Cooper Works thẳng đứng, logo MINI đen và tên Countryman đặt ngang, giúp đuôi xe trở nên bề thế hơn.

Nội thất nổi bật và đầy màu sắc

Nội thất bộ đôi MINI John Cooper Works thế hệ mới nổi bật với các chi tiết mang hai tông đen – đỏ thể thao. Vô lăng John Cooper Works bọc da đen, khâu chỉ đỏ, cùng nan hoa chất liệu vải đen đỏ ở vị trí 6 giờ độc đáo.

Ghế thể thao John Cooper Works được thiết kế ôm sát cơ thể, hỗ trợ người lái tối ưu khi vào cua hoặc ở tốc độ cao. Chất liệu da nhân tạo kết hợp, vải dệt kim ở phần vai, cùng chỉ khâu đỏ đồng điệu với họa tiết trên bảng điều khiển tạo nên tổng thể nội thất thẩm mỹ và cá tính. Hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon 12 loa được trang bị tiêu chuẩn, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động.

Công nghệ tiên tiến, mang đến trải nghiệm lái đỉnh cao

Điểm nhấn trên MINI John Cooper Works thế hệ mới là tính năng độc quyền Boost Mode - chế độ vận hành thể thao trong 10 giây, mang đến trải nghiệm tăng tốc và thoát cua phấn khích. Chế độ lái đặc trưng của John Cooper Works tinh chỉnh vô lăng, cho cảm giác phản hồi trực tiếp, bàn đạp ga nhạy. Chế độ hiển thị thông số vận hành trực quan trên màn hình OLED 9,5 inch phân giải cao.

Xe còn được trang bị chìa khóa thông minh Comfort Access, các tính năng hỗ trợ lái như: hệ thống hỗ trợ lái nâng cao Driving Assistant Plus, hỗ trợ đỗ xe tự động tích hợp Camera toàn cảnh, hiển thị HUD và kết nối Connected+ Unlimited.

Với DNA tốc độ từ đường đua, MINI John Cooper Works thế hệ mới khẳng định cá tính độc bản và hiệu năng hàng đầu. Cột mốc 66 năm của thương hiệu thêm ý nghĩa với sự ra mắt của hai mẫu xe MINI John Cooper Works 3-Cửa và MINI John Cooper Works Countryman thế hệ mới tại Việt Nam. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những tay lái đam mê tốc độ và cá tính khác biệt.

Dịp này, THACO AUTO và MINI tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe.

Vui lòng liên hệ hotline 1800 1101 hoặc đến showroom MINI gần nhất để được tư vấn thông tin chi tiết về các mẫu xe John Cooper Works thế hệ mới.

Giá bán sản phẩm MINI John Cooper Works thế hệ mới: