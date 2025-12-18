VinFast VF 8: Mạnh mẽ như xe sang, giá chỉ bằng SUV hạng C

Trang bị hiện đại, vận hành mạnh mẽ, an toàn “5 sao”

Trên các trang mạng xã hội, những chia sẻ về tính năng, độ an toàn và sự tiện dụng của VF 8 xuất hiện ngày càng nhiều. Anh Bạch Thành Trung, chủ diễn đàn VOZ, người từng gắn bó với VF 8 trong thời gian dài cho rằng chiếc SUV điện này mang đến sự thoải mái mà “đa phần các xe xăng cùng tầm giá không có được”.

Theo anh Trung, tính năng làm mát cho cả hai hàng ghế là minh chứng rõ ràng nhất cho mức độ đầu tư của nhà sản xuất vào trải nghiệm người dùng. “Trang bị này vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp, xe sang”, anh nhận định.

Nhiều chủ xe đều nhận xét, VF 8 sở hữu mức trang bị cao hơn hẳn mặt bằng chung, như hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, tính năng thông minh VF Connect, cập nhật phần mềm OTA, camera 360 độ… Sự vượt trội về số lượng trang bị công nghệ tạo nên khoảng cách rõ rệt giữa VF 8 và các mẫu SUV xăng cùng tầm giá.

Công nghệ không chỉ mang lại tiện ích cho người dùng mà còn tạo nên sự an toàn cho chủ xe VF 8. Anh Phùng Thế Trọng, chủ kênh Xế Cộng, người đã chạy VF 8 hơn 40.000 km, nhìn nhận đây là mẫu xe có khả năng bảo vệ hành khách ấn tượng. Anh cho biết những tình huống va chạm giữa VF 8 với các mẫu xe khác cho thấy mức độ chắc chắn, độ an toàn vượt trội của mẫu xe này. Không phải ngẫu nhiên mà VF 8 đạt chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP.

Bên cạnh công nghệ và tiện nghi, khả năng vận hành là yếu tố khiến nhiều khách hàng bất ngờ khi trải nghiệm VF 8. Hệ truyền động điện cho mô-men xoắn lên đến 620 Nm ngay từ khi đạp ga giúp chiếc SUV này tăng tốc mượt và dứt khoát, điều mà các mẫu xe xăng cùng tầm giá khó sánh kịp.

“Sự êm ái và khả năng tăng tốc gần như không có độ trễ là lợi thế tự nhiên của động cơ điện, nhưng cách VinFast tinh chỉnh hệ thống treo và vô-lăng ở phiên bản mới giúp chiếc xe trở nên cân bằng hơn trong nhiều điều kiện vận hành”, một chuyên gia lâu năm trong ngành ô tô chia sẻ.

Tiết kiệm chi phí và bảo dưỡng dễ dàng

Bên cạnh trang bị mạnh mẽ và công nghệ cao cấp, một trong những điều khiến VF 8 được săn đón nhất thời điểm cuối năm 2025 chính là mức giá lăn bánh “dễ chịu” hiếm thấy trong phân khúc SUV cỡ D.

Cụ thể, hiện tại, khách hàng mua xe được ưu đãi 4% giá niêm yết thông qua chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, được hưởng hỗ trợ từ 70 đến 100 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng, ưu đãi 50 triệu đồng quy đổi điểm VinClub cho khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM, tặng voucher Vinpearl trị giá 50 triệu đồng có thể quy đổi sang tiền mặt. Những hỗ trợ này cộng dồn kết hợp với chính sách chung về miễn lệ phí trước bạ tạo nên mức giá lăn bánh chỉ hơn 900 triệu đồng - con số hiếm thấy đối với một mẫu SUV cỡ D.

Chi phí sử dụng trong dài hạn cũng khiến cho người dùng hài lòng. Chị Thanh Hoàng, chủ xe VF 8 tại Đà Lạt, chia sẻ cảm giác hoàn toàn nhẹ ví từ khi chuyển sang xe điện, dù được hưởng tiện nghi, cảm giác lái tốt hơn hẳn. “Mỗi tháng tôi chỉ tốn tiền gửi xe ở bãi, chi phí sạc thì VinFast đã lo cho khách hàng đến tận tháng 6/2027 nên tiền nuôi VF 8 quá nhẹ nhàng”, chị nói.

Bên cạnh đó, quá trình bảo dưỡng động cơ điện cũng đơn giản, ít hạng mục thay thế, cùng tần suất phải đưa xe đi bảo hành ít… giúp chị Hoàng tiết kiệm cả thời gian và công sức khi sử dụng xe. Đây là điểm mà các gia đình, dân văn phòng và người dùng chạy dịch vụ đều đánh giá rất cao.

Hướng đến đa dạng nhóm khách hàng, từ người dùng cá nhân đến phục vụ gia đình, VinFast VF 8 đang ngày càng cho thấy sức hút khi mang lại nhiều giá trị hơn mức chi thực tế phải bỏ ra.

Trong tháng 12/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3, VF 5, VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3, 12 triệu đồng đối với VF 5 và 15 triệu đồng đối với VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green). Hai mẫu VF 3 và VF 5 đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9). Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường. Nhân dịp Tết Bính Ngọ đến gần, VinFast đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng, tặng một chai rượu cho tất cả khách hàng mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới 31/1/2026.

