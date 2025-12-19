Ưu đãi khủng dịp cuối năm, cơ hội sở hữu VF 7 Eco – “nhà vô địch kép” của phân khúc C-SUV

Vô địch trong tầm giá: Người muatiết kiệm cả trăm triệu đồng

VF 7 Eco là mẫu C-SUV có giá niêm yết 789 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tháng 12/2025, với hàng loạt chính sách ưu đãi tổng lực hội tụ trong cùng một thời điểm, người mua có thể sở hữu VF 7 Eco với mức lăn bánh dưới 700 triệu đồng, mức giá thấp hơn nhiều mẫu xe hạng B.

Cụ thể, khách hàng được hưởng ưu đãi 4% từ chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, hỗ trợ từ 50 đến 75 triệu đồng (tùy tỉnh thành) khi đổi từ xe xăng sang xe điện. Riêng trong tháng 12/2025, khách hàng mua VinFast VF 7 Eco còn nhận được 02 năm bảo hiểm (có thể quy đổi ra tiền mặt) trị giá 15 triệu đồng.

Nhiều khách hàng tính toán, tổng cộng ưu đãi bằng tiền mặt của VF 7 Eco thời điểm hiện tại lên tới hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được quà tặng trị giá 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Bên cạnh đó, lợi thế độc quyền của xe điện là lệ phí trước bạ 0 đồng, giúp chủ xe tiết kiệm thêm gần trăm triệu đồng, so với xe xăng cùng tầm tiền.

Theo nhiều chuyên gia, mức ưu đãi này của nhà sản xuất giúp VF 7 Eco tạo ra một “bước nhảy phân khúc” hiếm thấy trên thị trường. Với cùng tầm tài chính, thay vì chỉ tiếp cận các mẫu xe xăng hạng A-SUV hoặc B-SUV, người mua nay đã có cơ hội sở hữu một mẫu C-SUV thuần điện, giúp tối ưu hóa ngân sách nhưng vẫn nâng tầm chất lượng cuộc sống.

“Ở thời điểm hiện tại, VF 7 Eco không có đối thủ về tổng giá trị mang lại. Thậm chí có thể nói VF 7 Eco đang định nghĩa lại mặt bằng giá của phân khúc C-SUV”, anh Hoàng Đức Sơn, một khách hàng tại Hà Nội, khẳng định.

Vô địch trong phân khúc: Mạnh mẽ nhất, rộng rãi nhất, an toàn nhất, tiết kiệm nhất

Nếu lợi thế về giá giúp VF 7 Eco vô địch trong tầm tiền, thì những gì mẫu xe này mang lại về trải nghiệm sản phẩm lại đủ sức áp đảo các đối thủ chạy động cơ đốt trong ở phân khúc C-SUV.

Cụ thể, về vận hành, VF 7 Eco được trang bị động cơ điện với công suất 130 kW (174 mã lực), mô-men xoắn 250 Nm. Theo reviewer Phương Cào Xe, đây chính là những thông số mang đến sự thú vị của VF 7 bản Eco, một khối động cơ mạnh vừa đủ để tạo ra một cảm giác lái “thật đã” cho người dùng. “Nếu bạn là người thích lái và thích cảm giác thể thao, VF 7 Eco là chiếc xe phù hợp với cá tính của bạn”, reviewer Phương Cào Xe khẳng định.

Một lợi thế khác mang tính “độc quyền” của VF 7 Eco nằm ở kích thước. Với chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm - lớn nhất phân khúc, VF 7 Eco mang lại không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai. Đây cũng là điểm yếu mà nhiều đối thủ C-SUV truyền thống gặp khó khăn trong việc khắc phục. Theo anh Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng), VF 7 đã giải quyết bài toán này rất gọn gàng, mang đến “chất gia đình” cho một chiếc xe thể thao.

“Không gian của VF 7 Eco rộng rãi hơn hẳn và mang lại cảm giác sang trọng hơn. Như nhà mình có em bé với vợ ngồi sau rất thoải mái”, anh Trọng nói.

Ở góc độ khác, theo reviewer Phương Cào Xe, yếu tố khiến VF 7 Eco ghi điểm mạnh mẽ với người dùng còn là chi phí nuôi xe siêu tiết kiệm. Theo anh, các đối thủ của VF 7 như Mazda CX-5, dù được giới thiệu là tiết kiệm nhưng chi phí nhiên liệu vẫn lên tới 1.500 đồng/km. Trong khi đó, với việc VinFast đang áp dụng chính sách sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027, chi phí năng lượng của mẫu C-SUV này là bằng 0 trong 1,5 năm nữa.

Ngoài ra, chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km, cùng mạng lưới trạm sạc V-Green phủ khắp từ thành thị, nông thôn, hệ thống 350 xưởng dịch vụ của VinFast cũng mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe. Với nhiều người dùng, đây chính là nền tảng vững chắc giúp họ tự tin chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Tổng hòa giữa mức giá hợp lý, vận hành mạnh mẽ, không gian rộng rãi, trang bị an toàn dồi dào, cũng như chi phí sử dụng tiết kiệm tối đa, VF 7 Eco đã chứng minh vị thế của “nhà vô địch kép”: dẫn đầu trong tầm giá và sở hữu năng lực cạnh tranh toàn diện trong phân khúc C-SUV.

Trong tháng 12/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3, VF 5, VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3, 12 triệu đồng đối với VF 5 và 15 triệu đồng đối với VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green). Hai mẫu VF 3 và VF 5 đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9). Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường. Nhân dịp Tết Bính Ngọ đến gần, VinFast đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng, tặng một chai rượu cho tất cả khách hàng mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới 31/1/2026.

