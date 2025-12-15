Lynk&Co kỷ niệm 2 năm gắn kết, tri ân cộng đồng khách hàng và cam kết kiến tạo hành trình mới bền vững

Là một thương hiệu toàn cầu còn mới mẻ tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co đã từng bước khẳng định tuyên ngôn định vị “New Premium” – nơi đề cao sự khác biệt về thiết kế, công nghệ hiện đại thông minh và những trải nghiệm không giới hạn. Đây chính là định vị cốt lõi giúp Lynk & Co tạo nên sức hút riêng và đồng thời cũng là nền tảng để thương hiệu kết nối bền vững với cộng đồng khách hàng và không ngừng mở rộng, kiến tạo những hành trình mới.

HAI NĂM KẾT NỐI – KIẾN TẠO HÀNH TRÌNH MỚI

Chặng đường hai năm của Lynk & Co tại Việt Nam là hành trình của sự đổi mới, thích ứng, và vinh dự được đồng hành cùng cộng đồng khách hàng tiên phong. Kể từ năm 2023, Lynk & Co đã tập trung vào mô hình bán lẻ trực tiếp D2C (Direct to Consumer - Trực tiếp đến người tiêu dùng), xây dựng nền tảng trải nghiệm toàn diện, và hệ sinh thái hậu mãi bền vững. Đến nay, Lynk & Co Việt Nam đã có đến 40 showroom và khách hàng có thể sử dụng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng chính hãng tại hơn 70 xưởng dịch vụ trên cả nước, tạo nên một hệ sinh thái vận hành quy mô lớn, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng.

Sự phát triển của Lynk & Co gắn liền với sự hình thành của cộng đồng hơn một nghìn thành viên năng lượng và nhiệt huyết. Cộng đồng khách hàng của Lynk & Co đó cũng rất đặc biệt với những gương mặt nổi bật trong giới truyền thông, chuyên gia, và nghệ sĩ. Chính niềm tin của quý khánh hàng và nhiệt huyết của cộng đồng đã trở thành động lực để thương hiệu không ngừng nỗ lực vươn xa hơn, hoàn thiện hơn, mở rộng dải sản phẩm từ các mẫu xe ICE (động cơ đốt trong) phổ thông đến tiên phong ứng dụng công nghệ PHEV EM-P (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) tiên tiến, phù hợp với xu hướng di chuyển bền vững toàn cầu.

TRI ÂN CỘNG ĐỒNG THÊM VỮNG MẠNH

Nhân dịp kỷ niệm 02 năm thành lập, Lynk & Co Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng khách hàng tiên phong đã đồng hành. Bộ quà tri ân dành riêng cho khách hàng Lynk & Co truyền tải đúng thông điệp “02 năm kết nối – Kiến tạo hành trình mới” bao gồm: Quà tặng thương hiệu phiên bản giới hạn, Voucher dịch vụ Carpla “Cool Care Credit” trị giá 1 triệu đồng; Khách hàng nâng cấp hoặc mua thêm xe Lynk & Co sẽ được nhận ưu đãi 10 triệu đồng và một năm bảo hiểm thân vỏ cho xe mới. Với khách hàng mua xe lần đầu, ưu đãi đặc biệt lên tới 100% lệ phí trước bạ và voucher phụ kiện lên tới 70 triệu đồng, áp dụng trong thời gian tháng tri ân của thương hiệu. Vui lòng liên hệ Hệ thống showroom Lynk & Co hoặc tham khảo thêm thông tin chi tiết tại: https://lynkco.com.vn.

TẦM NHÌN & CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, Lynk & Co không dừng lại ở việc mở rộng mạng lưới bán hàng mà còn tập trung vào việc kiến tạo hệ sinh thái di chuyển toàn diện. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Tasco Auto, Lynk & Co đảm bảo lợi thế vượt trội về hệ thống mạng lưới và khả năng cung cấp dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo duy trì mức dự trữ phụ tùng lên tới 95–97%.

Song hành với chiến lược toàn cầu, dải sản phẩm của Lynk & Co tại Việt Nam cũng sẽ tiếp tục được mở rộng với các công nghệ ICE, PHEV và EV. Đáng chú ý, để chuẩn bị cho lộ trình sản phẩm PHEV và xe thuần điện EV, Lynk & Co Việt Nam dự kiến bổ sung các trạm sạc điện tại hệ thống showroom ngay trong năm 2026. Bước đầu tư chiến lược này không chỉ phục vụ cho sản phẩm Lynk & Co mà còn là sự chuẩn bị cho việc giới thiệu thương hiệu xe điện cao cấp Zeekr, thuộc hệ sinh thái Tasco Auto trong năm tới. Với những nỗ lực bền bỉ này, Lynk & Co cam kết mang những giá trị cao cấp toàn cầu đến gần hơn với người dùng Việt, mở rộng cộng đồng và kiến tạo những chuẩn mực mới về phong cách sống hiện đại.