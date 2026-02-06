Chỉ từ hơn 700 triệu đồng sở hữu SUV điện mạnh, sành điệu, công nghệ nhất phân khúc C-SUV cho gia đình đi Tết

Tin bài liên quan

Bổ sung phân khúc cao cấp và thể thao, VinFast chứng minh xe máy điện có thể thay thế mọi dòng xe xăng

0 đồng vốn ban đầu vẫn có xe đi Tết

Anh Công Khanh (TP.HCM), chủ một cửa hàng kinh doanh online, chia sẻ Tết năm nay anh quyết định đổi xe để cả gia đình 4 người có những chuyến về quê và du xuân thoải mái hơn.

“Tiêu chí của tôi là xe phải mạnh, nhiều công nghệ an toàn, chi phí nuôi thấp vì vẫn muốn giữ vốn xoay vòng cho kinh doanh. Tìm hiểu kĩ càng thì chỉ có xe điện là hợp lý. Thêm yêu cầu rộng rãi nữa thì có VF 7 là hợp với gia đình tôi nhất”, anh Khanh kể lại quá trình cân nhắc của mình.

Cũng theo anh Khanh, yếu tố khiến anh “chốt đơn” nhanh chóng chính là mức giá quá hợp lý với những trải nghiệm VF 7 mang lại. Hiện, VinFast đang áp dụng ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, giúp khách hàng tiết kiệm hơn 47 triệu đồng khi sở hữu VF 7 bản Eco. Ngoài ra, với mẫu VF 7 Plus (tùy phiên bản), khách hàng cũng sẽ nhận được ưu đãi 50 triệu đồng, trừ trực tiếp vào giá xe.

Kết hợp với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho xe điện, giá lăn bánh thực tế của VF 7 Eco chỉ còn hơn 740 triệu đồng - mức giá “khó tin” trong phân khúc C-SUV. Mức giá này thậm chí thấp hơn cả một số mẫu B-SUV chạy xăng vốn có giá lăn bánh tại Hà Nội và TP.HCM từ 750-900 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM như anh Khanh còn được hưởng thêm ưu đãi “Vì Thủ đô trong xanh/Vì TP.HCM xanh”, với quà tặng trị giá 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub.

Đặc biệt, với chương trình hỗ trợ tài chính mua xe, khách hàng được vay mua xe trả góp, thông qua các ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín với 0 đồng trả trước và lãi suất ưu đãi.

Không chỉ dễ mua, VF 7 còn được đánh giá là cực kỳ “dễ nuôi” nhờ chính sách sạc pin miễn phí đến 30/6/2027. Thêm vào đó, chu kỳ bảo dưỡng lên tới 15.000 km và cấu tạo tối giản của động cơ điện giúp chi phí bảo dưỡng không còn là gánh nặng với chủ xe.

“Xe tôi đã chạy hơn 30.000 km. Tổng cộng hai lần bảo dưỡng hết 840.000 đồng. Trong khi nếu đi xe xăng, tiền bảo dưỡng rẻ nhất cũng phải 9 triệu. Chưa kể tiền xăng cho 30.000 km ít nhất cũng phải 45 triệu”, anh Hiếu, chủ kênh Hiếu Vật Vờ, tổng kết về “món hời” nhận được sau hơn 1 năm chạy VF 7.

C-SUV chất lượng, càng chạy càng thấy “đáng”

Mức giá hợp lý chỉ là bước khởi đầu cho những trải nghiệm tích cực VF 7 mang lại cho chủ xe sau khi sở hữu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, VF 7 gây ấn tượng với những đường nét sắc sảo, cụm đèn LED hình cánh chim đặc trưng cùng phong cách thiết kế đậm chất tương lai.

“Thiết kế của VF 7 là 10 điểm trong phân khúc hạng C”, diễn viên Minh Tiệp, một chủ sở hữu VF 7, nhận xét.

Không chỉ “tốt nước sơn”, “chất gỗ” của VF 7 còn được chứng tỏ với sức mạnh và khả năng vận hành vượt trội. Đặc biệt, bản Plus AWD sở hữu khối động cơ như của các siêu xe thể thao với công suất lên tới 260 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Về công nghệ, VF 7 Plus được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với hàng loạt tính năng như hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù… Đây vốn là những trang bị “độc quyền” trên xe cao cấp. Khoang nội thất cũng được trang bị đủ đầy những tính năng công nghệ với màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch, trợ lý ảo điều khiển bằng tiếng Việt…

Khả năng di chuyển của VF 7 cũng là điểm cộng lớn cho những chuyến du xuân dài ngày. Mỗi lần sạc đầy, VF 7 Eco có thể đi khoảng 440 km, trong khi tầm hoạt động của bản Plus lên tới 504 km. Kết hợp với mạng lưới trạm sạc phủ khắp toàn quốc của VinFast, người dùng hoàn toàn có thể thoải mái “lên rừng xuống biển” dịp Tết.

“Đi đâu cũng thấy trạm sạc VinFast, từ trung tâm thành phố đến cao tốc, khu du lịch. Cảm giác yên tâm hơn hẳn”, anh Khanh chia sẻ sau chuyến đi của gia đình về miền Trung.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km - dài nhất thị trường ô tô Việt hiện nay tiếp tục củng cố niềm tin cho người dùng.

Tổng hòa nhiều yếu tố, VF 7 thực sự trở thành “nàng thơ mạnh mẽ” của phân khúc C-SUV. Trong mùa mua sắm sôi động nhất năm, ưu đãi lớn, trải nghiệm lái vượt tầm phân khúc, kết hợp chi phí sử dụng tối ưu đang thúc đẩy nhiều khách hàng nhanh tay xuống tiền để kịp rước xe đón Tết.

PV