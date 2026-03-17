Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình 'Miễn phí Xăng 1 năm' cho nhiều dòng xe chủ lực

Theo đó, khách hàng mua các mẫu xe Volkswagen Viloran, Teramont X, Touareg, Teramont President, Golf Plus và Tiguan trong thời gian từ nay đến 31/3/2026 sẽ được miễn phí xăng 1 năm sử dụng*, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và gia tăng giá trị khi sở hữu xe.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn giá xăng tăng, mà còn thể hiện cam kết của Volkswagen trong việc mang đến những giải pháp di chuyển bền vững, tiện nghi và tối ưu chi phí cho người dùng.

Volkswagen Touareg – SUV flagship tinh hoa công nghệ

Là mẫu SUV đầu bảng của Volkswagen, Touareg mang trong mình những công nghệ tiên tiến bậc nhất của thương hiệu Đức. Xe sở hữu khoang lái kỹ thuật số Innovision Cockpit, hệ thống treo khí nén điều khiển điện tử cùng nền tảng khung gầm MLB danh tiếng – chia sẻ với những mẫu xe cao cấp như Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga và Lamborghini Urus.

Volkswagen Teramont President – hội tụ tinh hoa của dòng xe SUV và MPV cao cấp

Teramont President phát triển dành cho những khách hàng đề cao không gian rộng rãi, tiện nghi sang trọng của dòng MPV, kết hợp cùng trải nghiệm vận hành linh hoạt, mạnh mẽ của dòng SUV. Với thiết kế bề thế đặc trưng của dòng SUV full-size, Teramont President mang đến khoang nội thất rộng rãi với hàng ghế hạng thương gia, phù hợp với khách hàng doanh nhân và doanh nghiệp.

Volkswagen Teramont X – Dấu ấn cá tính và khí chất thời thượng

Teramont X được kiến tạo từ những công nghệ tiên tiến hàng đầu, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách riêng biệt. Thiết kế coupe SUV thể thao, đường nét mạnh mẽ cùng trải nghiệm vận hành đầy cảm xúc giúp Teramont X trở thành một biểu tượng mới trong phân khúc SUV 5 chỗ cao cấp.

Volkswagen Tiguan – SUV dẫn đầu doanh số của Volkswagen

Volkswagen Tiguan tự hào là mẫu SUV trứ danh hàng đầu về doanh số của Thương hiệu, là mẫu SUV 7 chỗ linh hoạt từ tiện nghi đa dụng đến vận hành mạnh mẽ. Ngay tại thế hệ đầu tiên Tiguan đã trở thành mẫu xe bán chạy top đầu trong phân khúc SUV cỡ trung và là sản phẩm Volkswagen thành công nhất trên thế giới.

Volkswagen Golf Plus Model – Phiên bản giới hạn cho khởi đầu mới

Volkswagen Golf từ lâu đã trở thành biểu tượng của dòng xe Hot Hatch trên toàn cầu. Với thiết kế nhỏ gọn chuẩn châu Âu, khả năng tăng tốc linh hoạt cùng hệ thống kiểm soát vận hành chính xác, Golf mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích nhưng vẫn giữ được sự thực dụng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Golf Plus Model phiên bản giới hạn được Volkswagen giới thiệu như một lựa chọn mới cho những khách hàng yêu thích sự năng động của dòng xe Golf, đồng thời mong muốn sở hữu thêm nhiều tiện nghi cao cấp.

Volkswagen Viloran – MPV thương gia cho gia đình và doanh nghiệp

Trong phân khúc MPV cao cấp, Volkswagen Viloran mang đến trải nghiệm di chuyển sang trọng và tiện nghi cho cả gia đình lẫn khách hàng doanh nhân và người nổi tiếng. Xe được trang bị hệ thống đèn thông minh IQ.Light, nền tảng khung gầm MQB evo cứng vững an toàn, cùng khoang nội thất hạng thương gia. Hai phiên bản Premium và Luxury mang đến sự lựa chọn linh hoạt cho khách hàng.