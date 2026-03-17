Đón chờ mẫu SUV biểu tượng di sản Volvo XC90 mới sắp ra mắt tại Việt Nam

Xuyên suốt nhiều thập kỷ, XC90 luôn được biết đến là một tượng đài mang tính di sản của Volvo, thiết lập nên những quy chuẩn khắt khe về sự an toàn và phong cách sống đẳng cấp. Phiên bản mới này không chỉ đơn thuần là một phiên bản tinh chỉnh thiết kế và tính thẩm mỹ, mà là một bước chuyển mình mang tính chiến lược, đưa biểu tượng của Volvo bước sang một chương mới hiện đại và mang hơi hướng tương lai – nơi giá trị truyền thống được truyền tải bằng hơi thở và ngôn ngữ của thời đại.

Lấy cảm hứng từ tinh thần chủ đạo “Lái tự tại. Sống nâng niu”, buổi ra mắt lần này được kiến tạo để trở thành một "không gian tái tạo năng lượng". Tâm điểm của sự kiện sẽ đưa khách mời bước vào House of Volvo – một không gian ấm cúng, thân thuộc và tĩnh lặng. Tại đây, sự sang trọng không hiện diện qua những âm thanh náo nhiệt, mà qua cảm giác an tâm, thư thái như đang được chào đón trở về trong chính ngôi nhà của mình. Đó là cách Volvo tôn vinh, trân trọng những giá trị gia đình – vốn là cốt lõi trong triết lý mà Volvo Car Việt Nam luôn theo đuổi.

Những thông tin chi tiết về mẫu Volvo XC90 mới sẽ được giới thiệu tại sự kiện ra mắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2026. Đây là minh chứng cho cam kết không ngừng nâng tầm trải nghiệm sống trên mọi cung đường, mang lại sự an tâm và những giá trị thiết thực mà Volvo luôn nỗ lực kiến tạo cho khách hàng cũng như những người đam mê thương hiệu.

