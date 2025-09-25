Có gì ở 'đầu não' nghiên cứu xe tự hành của VinFast tại Đức?

Đầu não R&D toàn cầu quy tụ dàn nhân sự “khủng”

Mới đây, GS.TS Nguyễn Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc toàn cầu VinFast, đã đăng tải trên trang LinkedIn cá nhân bài viết hé lộ về một đại bản doanh của hãng xe Việt tại nước ngoài, mang tên Viện Nghiên cứu ADAS/AD.

Theo ông Dương, Viện Nghiên cứu ADAS/AD là trung tâm R&D toàn cầu của VinFast, đặt tại Đức. Viện được chính thức thành lập từ tháng 4/2024 với tiền thân là bộ phận phát triển ADAS thuộc Khối Phát triển xe VinFast, quy tụ đội ngũ nhân sự chất lượng là những chuyên gia quốc tế đầu ngành.

Một trong số đó là TS. Borislav Antic - chuyên gia hàng đầu về công nghệ thị giác máy tính và hệ thống tự hành người Serbia. Trong ngành ô tô, ông nổi tiếng là “cha đẻ” của nhiều công nghệ đột phá về cảm biến. Một trong những công trình để đời chính là hệ thống SLAM mật độ cao đầu tiên do ông cùng cộng sự phát triển tại Panasonic Automotive, cho phép tái tạo không gian 3D nhanh và chính xác ngay trên phần cứng ô tô. Công trình này được coi là nền móng cho công nghệ xe tự đỗ hiện đại, giúp phương tiện “nhìn thấy” và “hiểu” thế giới thực để tự đưa ra quyết định.

Tại Bosch, TS. Borislav Antic gây tiếng vang với công trình ứng dụng AI vào hợp nhất cảm biến. Đây là lĩnh vực cốt lõi giúp hệ thống tự hành có thể xử lý dữ liệu đồng thời từ camera, radar, lidar để tạo ra cái nhìn thống nhất và đáng tin cậy về môi trường. Chính nhờ đột phá này, nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến cấp độ L2++ và xa hơn đang rộng cửa phát triển và tiến tới thương mại hóa.

TS. Denis Tananaev-Kort (Đức) cũng là cái tên nổi tiếng thế giới hiện đang cống hiến cho Viện Nghiên cứu ADAS/AD của VinFast. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Robot, từng cùng cộng sự là “huyền thoại” của robot học hiện đại - GS.TS. Wolfram Burgard - phát triển hệ thống dẫn đường cho xe nâng tự hành và sau đó thiết kế hệ thống định vị - bản đồ đa camera cho robot bay, giúp mở ra những ứng dụng tiên phong trong ngành công nghiệp tự động hóa.

Tên tuổi TS. Denis Tananaev-Kort còn gắn liền với những dự án nổi tiếng thế giới hợp tác cùng các hãng xe hàng đầu như Mercedes-Benz và Volkswagen. Trong đó phải kể đến chương trình Robotaxi Athena L4 - dự án hướng tới xe tự hành cấp độ 4, và hệ thống hỗ trợ lái L2++ do liên minh Bosch - Volkswagen phát triển.

Ngoài các tên tuổi nước ngoài, bản thân GS.TS Nguyễn Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc toàn cầu VinFast, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ADAS/AD cũng là cái tên nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực ADAS và lái xe tự động toàn cầu.

Ông là người đứng sau nhiều công nghệ “lần đầu tiên trên thế giới” như: hệ thống đỗ xe tự động cấp độ 4, tái tạo môi trường 3D bán mật độ, hay giữ làn đa camera tối ưu trên SoC ô tô - những giải pháp được trình diễn tại các sân khấu công nghệ hàng đầu như ITS World Congress 2021 và CES 2020-2022. Giai đoạn 2013-2015, khi làm việc tại Valeo, nhóm của ông đã phát triển Park4You - công nghệ đỗ xe fusion đầu tiên, nay đã phổ biến trên hầu hết các dòng xe thương mại.

Trước khi gia nhập VinFast, ông từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Panasonic, Hyundai-Mobis, Valeo và Continental, sở hữu 9 bằng sáng chế cùng hàng chục bài báo khoa học quốc tế.

Với một “đại bản doanh” đặt ngay giữa trung tâm công nghệ châu Âu, quy tụ những bộ óc xuất sắc nhất thế giới để làm chủ công nghệ ADAS/AD, VinFast rõ ràng đang có chiến lược và nền móng vững chắc để tạo khác biệt về sản phẩm cũng như chứng minh năng lực xây dựng hệ sinh thái công nghệ của riêng mình - điều mà chỉ những hãng xe đủ tầm vóc mới có thể thực hiện.

Lộ trình tự phát triển công nghệ tự lái cấp độ 4 của VinFast

Bài chia sẻ của ông Nguyễn Văn Dương cũng phác họa rõ lộ trình phát triển các công nghệ hỗ trợ lái (ADAS) và lái tự động (AD) của VinFast theo hướng tối ưu chi phí và hiệu quả để có thể ứng dụng đại trà, hướng tới mục tiêu phổ cập công nghệ ADAS/AD cho xe phổ thông. Theo đó, giai đoạn 1 (2024-2025) hiện đã hoàn tất, sẵn sàng đưa hệ thống ADAS L2 (Level 2 - Cấp độ 2) vào sản xuất hàng loạt cho các mẫu xe phổ thông, với những tính năng cốt lõi như Kiểm soát hành trình thích ứng, Giữ làn đường, Cảnh báo điểm mù và Phanh khẩn cấp tự động.

Đối chiếu với các mẫu xe của VinFast, có thể thấy, giai đoạn này đã được ứng dụng thành công. Các mẫu xe phổ thông của VinFast, từ VF 5, VF 6… đều đã tích hợp loạt tính năng ADAS nhiều hơn hẳn các mẫu xe xăng đối thủ cùng phân khúc, với chất lượng được người dùng đánh giá cao. Đây cũng được coi là bước ngoặt quan trọng giúp các mẫu xe điện VinFast có nhiều lợi thế hơn đối thủ, mang tới sự yên tâm cho khách hàng, từ đó thay đổi thói quen di chuyển của đông đảo người dùng.

Lãnh đạo VinFast cũng chia sẻ, song song với hệ thống ADAS L2, Viện Nghiên cứu ADAS/AD của VinFast cũng đã đạt được những bước tiến quan trọng trong phát triển các công nghệ lái bán tự động (ADAS L2+), mở ra cơ hội tích hợp các tính năng đỗ xe tự động, triệu tập xe và điều hướng trên cao tốc ở chế độ Autopilot cho xe.

Đến giai đoạn 2026-2027, VinFast sẽ phát triển ADAS L2++ và L3, cho phép xe có thể lái tự động ở các môi trường đô thị phức tạp, nhờ tích hợp bản đồ độ phân giải cao, hệ thống AI được huấn luyện bằng dữ liệu địa phương và nền tảng cảm biến hợp nhất tối ưu chi phí. Xa hơn, mục tiêu trong giai đoạn 2027-2029 là cung cấp giải pháp tự lái cấp độ 4 (L4) trong môi trường đô thị thông minh, tiến tới mở rộng ra các thị trường ASEAN, châu Âu và Mỹ theo chuẩn quốc tế.