Mitsubishi Xpander & Xpander cross mới chính thức ra mắt

Các phiên bản mới sở hữu diện mạo hiện đại hơn với thiết kế lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau và mâm xe 17 inch hoàn toàn mới; nội thất đẳng cấp, rộng rãi với màn hình người lái 8 inch, màn hình giải trí 10 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây, vô lăng 3 chấu mới cùng trang bị 6 túi khí và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC).

Trong khi Xpander mới với phong cách crossover, sở hữu ngoại thất năng động và tinh tế, thì Xpander Cross thể hiện hình ảnh mẫu xe SUV mạnh mẽ và vững chãi. Bộ đôi đều nâng cấp tập trung ở lưới tản nhiệt và cản trước sau thiết kế mới cùng ốp thể thao liền mạch quanh xe, dải đèn LED ban ngày sắc nét thiết kế mới, kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng Full LED T-Shape đặc trưng. Mâm xe hợp kim đa chấu 17 inch có thiết kế hoàn toàn mới, phù hợp với phong cách thiết kế của từng phiên bản.

Nội thất của các phiên bản mới mang đến trải nghiệm tiện nghi vượt trội. Màn hình giải trí trung tâm 10 inch và màn hình kỹ thuật số 8 inch cho người lái, cùng vô lăng 3 chấu được thiết kế mới, giúp việc điều khiển trở nên trực quan và dễ dàng hơn. Trong khi Xpander có không gian nội thất tông đen lịch lãm, Xpander Cross lại sở hữu nội thất hai tông màu đỏ - đen cao cấp.

Các phiên bản mới trang bị thêm túi khí hông và túi khí rèm, nâng tổng số túi khí lên 6, giúp bảo vệ và giảm thiểu chấn thương cho hành khách khi xảy ra va chạm. Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) được trang bị trên Xpander cùng với các tính năng an toàn quen thuộc như Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và Hệ thống cân bằng điện tử (ASC), củng cố khả năng vận hành ổn định, đặc biệt khi di chuyển trên các cung đường trơn trượt hoặc vào cua gấp.

Bên cạnh đó, mẫu xe sở hữu các giá trị đã được khách hàng tin tưởng như khả năng vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Xpander có thể dễ dàng vượt qua nhiều loại địa hình nhờ khung xe RISE cứng vững, hệ thống treo ổn định, tầm quan sát tốt với khoảng sáng gầm xe 225mm cao nhất phân khúc. Cùng với đó, bộ đôi Xpander mới đều đạt tiêu chuẩn EURO 5 và tương thích với xăng sinh học E10, đảm bảo khả năng thích ứng bền vững và thân thiện với môi trường.

Ngoại thất: Mạnh mẽ và tinh tế

Nâng cấp ngoại thất của Xpander và Xpander Cross mới đều thể hiện ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi Motors và được tinh chỉnh trên mỗi mẫu xe để tạo ra cá tính riêng, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Mitsubishi Xpander được định vị với phong cách “Năng động & Tinh tế” (Dynamic & Sophisticated). Ở phần đầu xe, hệ thống đèn chiếu sáng phía trước Full LED T-Shape kết hợp với dải đèn định vị ban ngày với thấu kính tinh chỉnh sắc nét, nối liền với chi tiết chrome mờ trên lưới tản nhiệt, tạo vẻ bề thế và hiện đại. Điểm nhấn thể thao ở phần thân dưới đến từ bộ ốp cản được thiết kế mới, chạy liền mạch từ trước ra sau cùng với bộ ốp sườn xe mang lại vẻ ngoài năng động và cuốn hút trên mọi cung đường. Cụm đèn sương mù LED với độ sáng rõ ràng hơn, gây ấn tượng khi kết hợp với dải đèn định vị ban ngày.

Mâm xe hợp kim 17 inch hai tông màu thiết kế hoàn toàn mới, cấu trúc đa chấu với các nan dài sắc nét, hài hòa với tổng thể của xe. Điểm nhấn ở đuôi xe là cụm đèn hậu dạng T-Shape đặc trưng đồng bộ với thiết kế đèn ban ngày phía trước, dễ dàng nhận diện ở mọi góc nhìn. Khu vực cản sau xe được tinh chỉnh với các đường gân dập nổi kết nối liền mạch từ trước ra sau. Hai đèn phản quang được bố trí theo phương ngang, đặt dưới dải đường gân dập nổi, tạo điểm nhấn thị giác và củng cố hình ảnh bề thế.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander Cross lại mang đậm dấu ấn phong cách “Đĩnh đạc & Mạnh mẽ” (Dignified & Powerful). Bên cạnh dải đèn định vị ban ngày sắc nét, lưới tản nhiệt hình thang với cấu trúc dạng lưới đặc trưng cùng các mắt lưới được khắc họa rõ ràng với đường viền đậm, tạo vẻ ngoài mạnh mẽ và vững chãi. Phong cách SUV được thể hiện rõ nét ở khu vực cản trước với thiết kế rộng, tích hợp các tấm ốp bảo vệ kích thước lớn, đặt dọc.

Mâm xe hợp kim 17 inch của Xpander Cross sở hữu thiết kế hai tông màu hoàn toàn mới, kết hợp cùng các nan chấu mỏng kéo dài sát viền lốp, giúp mâm trông lớn hơn và cứng cáp hơn. Phần đuôi xe duy trì vẻ ngoài năng động với cụm đèn hậu T-shape đặc trưng và các đường gân dập nổi sắc sảo kéo dài từ thân xe, mang lại dấu ấn nhận diện mạnh mẽ từ mọi góc nhìn.

Nội thất: Tinh tế, tiện nghi và hiện đại

Nội thất của các phiên bản mới được nâng cấp đáng kể để mang lại trải nghiệm lái xe thoải mái và cao cấp hơn, với không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi và linh hoạt.

Tại khu vực người lái, vô lăng 3 chấu mới được bổ sung cao su giảm chấn, giúp giảm rung lắc khi di chuyển trên các cung đường gồ ghề, có khả năng điều khiển dễ dàng và chắc chắn. Đồng hồ kỹ thuật số 8 inch mới có thao tác điều chỉnh đơn giản, linh hoạt. Người lái có thể lựa chọn chế độ “Classic” mô phỏng đồng hồ analog truyền thống, hoặc chế độ “Enhance” với các thông tin trực quan. Màn hình giải trí 10 inch sắc nét với kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây mang đến không gian giải trí phong phú cho hành khách.

Khu vực trung tâm với thiết kế theo phương ngang Horizontal Axis, tạo nên không gian rộng mở và tầm nhìn thoải mái tối đa cho người lái và hành khách ở cả ba hàng ghế. Những trang bị cao cấp như phanh tay điện tử (EPB) và giữ phanh tự động (Auto Hold) thuận tiện, gọn gàng và tăng thêm trải nghiệm an toàn khi lái xe. Các trang bị tiện lợi khác như sạc không dây, điều hòa kỹ thuật số và các hộc chứa đồ thông minh cũng góp phần tối ưu tiện nghi cho người dùng.

Bộ đôi Xpander và Xpander Cross đều được trang bị ghế da cao cấp, dễ vệ sinh. Điểm nhấn trên Xpander Cross là ghế da hai tông màu đỏ - đen, được tích hợp công nghệ giảm hấp thụ nhiệt, trong khi Xpander sở hữu tông đen cổ điển, tinh tế.

Vận hành ổn định, an toàn

Bộ đôi Xpander và Xpander Cross được trang bị động cơ 1.5L MIVEC, hộp số AT 4 cấp, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ này có khả năng vận hành bền bỉ, linh hoạt và ổn định trên nhiều cung đường, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu một cách tối ưu.

Với khoảng sáng gầm 225mm hàng đầu phân khúc cùng góc tới, góc thoát lớn, Xpander và Xpander Cross dễ dàng di chuyển qua các chướng ngại vật hoặc địa hình gồ ghề. Bên cạnh đó, vị trí ngồi với tầm quan sát cao giúp người lái có được tầm nhìn rộng, dễ dàng phát hiện sớm các tình huống giao thông và chướng ngại vật.

Các phiên bản mới được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn thiết thực, bao gồm việc bổ sung thêm túi khí hông tại hàng ghế trước và túi khí rèm, nâng tổng số túi khí lên 6, bảo vệ toàn diện cho hành khách trên xe khi xảy ra va chạm.

Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động – AYC (Active Yaw Control) được trang bị trên cả Xpander và Xpander Cross, giúp tăng cường sự an toàn và ổn định khi di chuyển trên đường trơn trượt hoặc vào cua gấp. Hệ thống này chủ động tác động lực phanh phù hợp lên bánh xe phía trước, hỗ trợ xe di chuyển phù hợp với mong muốn của người lái, mang lại trải nghiệm lái an toàn, đặc biệt hữu ích trong điều kiện thời tiết mưa nhiều.

Các tính năng an toàn khác được trang bị đầy đủ, gồm Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống cân bằng điện tử (ASC), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL), và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) đảm bảo sự an tâm và trải nghiệm tin cậy trên mọi hành trình.

Những điểm nâng cấp của Xpander và Xpander Cross mới

