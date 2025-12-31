Cơ hội vàng sở hữu VinFast VF 9 trong tháng 12 với mức giá hời chưa từng có

Đưa trải nghiệm “xe Chủ tịch” tới gần hơn với người dùng Việt

Thời gian gần đây, VinFast VF 9 đang là một trong những mẫu SUV cỡ E có mức giá hấp dẫn nhất thị trường. Dù giá niêm yết từ 1,499 tỷ đồng cho bản Eco và 1,699 tỷ đồng cho bản Plus, nhưng trên thực tế, nhờ loạt ưu đãi cuối năm, giá lăn bánh mẫu E-SUV nhà VinFast đang ở mức rất dễ tiếp cận.

Trong tháng 12, người mua VF 9 hiện được hưởng ưu đãi của nhà sản xuất với mức giảm trực tiếp 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi đổi xe xăng sang xe điện. Khách hàng còn được tặng voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl (có thể quy đổi thành tiền mặt) trị giá 50 triệu đồng.

Kết hợp cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ áp dụng cho xe điện đến hết tháng 2/2027, giá lăn bánh của VinFast VF 9 cho bản Plus đang ở mức khoảng gần 1,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tầm giá này, VF 9 lại sở hữu loạt tiện nghi, công nghệ và cảm giác vận hành nhiều người dùng nhận xét ở “chuẩn thương gia”, tương đương những mẫu SUV hạng sang có giá từ 3–5 tỷ đồng. Reviewer Hoàng Vũ (kênh Xe Hay) cho rằng VinFast VF 9 phù hợp với các doanh nhân nhờ vẻ ngoài bề thế, nội thất sang trọng, rộng rãi của mình.

“Một chiếc xe rất to lớn, đồ sộ và hoành tráng, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngồi hàng ghế sau rất dễ chịu, đủ rộng để trò chuyện, làm việc hoặc di chuyển đường dài mà không bị mệt”, reviewer Hoàng Vũ (kênh Xe Hay) chia sẻ. Đồng thời, anh cho biết, những trang bị như ghế cơ trưởng độc lập, cửa hít, hệ thống lọc không khí hay khả năng cách âm tốt giúp mang lại cảm giác tách biệt và riêng tư - yếu tố quan trọng với nhóm khách hàng doanh nhân.

Ngoài ra, các tiện nghi như ghế trước massage, sưởi, hệ thống treo khí nén, màn hình giải trí lớn và dàn âm thanh chất lượng theo nhiều khách hàng cũng giúp trải nghiệm trên xe thoải mái hơn.

Phù hợp cho gia đình, tối ưu chi phí sử dụng

Không chỉ phù hợp với các doanh nhân, VF 9 còn có những trang bị phù hợp với mục đích gia đình. Reviewer Hoàng Vũ đánh giá, hai cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ mang lại sự linh hoạt trong sử dụng, trong khi không gian cả ba hàng ghế đều đủ rộng để ngồi đủ người mà vẫn thoải mái.

“Đây là kiểu xe giúp cho cả gia đình đi xa cảm thấy rất nhàn, từ người lái đến người ngồi sau”, anh Hoàng Vũ nhận xét.

Bên cạnh đó, việc được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, giữ làn, ga tự động thích ứng hay cảnh báo điểm mù… cũng giúp cả gia đình yên tâm trong những hành trình về quê, đi chơi…

Anh Hoàng Minh (Bắc Ninh), là quản lý một cửa hàng cafe và là chủ của một chiếc VF 9 cho biết, việc đưa gia đình đi chơi xa cùng VF 9 là rất dễ dàng với quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên đến hơn 600 km, quá thoải mái cho bất kỳ chuyến đi nào. Nếu lộ trình xa hơn, việc sạc xe cũng vô cùng thuận tiện bởi trạm sạc hiện đã có mặt ở khắp nơi.

Mặt khác, chi phí sử dụng tiết kiệm bằng một phần nhỏ của xe xăng với nhiều chủ xe là đặc quyền đáng giá. Anh Nguyễn Đông, chủ xe VF 9 tại TP.HCM, cho biết sau hơn 1.000 km sử dụng, chi phí vận hành của xe gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm V-Green đến hết tháng 6/2027.

“Trước đây, mỗi tháng tôi phải chi khoảng 6 triệu đồng tiền nhiên liệu cho một mẫu SUV máy dầu. Khi chuyển sang VF 9, khoản chi này gần như được loại bỏ hoàn toàn. Với người di chuyển thường xuyên, đây là sự khác biệt rất rõ ràng”, anh Đông chia sẻ.

Hơn nữa, anh Đông cũng cho biết, do đặc thù của xe điện với ít chi tiết hao mòn, không cần thay dầu động cơ hay các hạng mục bảo dưỡng phức tạp, chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng thấp hơn đáng kể so với xe xăng.

Lợi thế của VF 9 tiếp tục được củng cố bởi chính sách hậu mãi vượt trội. Mẫu SUV điện đầu bảng của VinFast được áp dụng chế độ bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km cho xe và 10 năm không giới hạn số km cho pin – mức bảo hành thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, giúp người dùng yên tâm trong suốt vòng đời sử dụng.

Thực tế cho thấy, VinFast VF 9 đang cho thấy một hướng tiếp cận khác cho phân khúc SUV full-size: Tối ưu hơn về tài chính nhưng vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi của một mẫu xe đầu bảng.

Trong tháng 12/2025, Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9). Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường. Nhân dịp Tết Bính Ngọ đến gần, VinFast đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng, tặng một chai rượu cho tất cả khách hàng mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới 31/1/2026.

PV