Ferrari ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên

Tin bài liên quan

V-Green hợp tác VNPT phát triển mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc

Tên gọi “Luce” trong tiếng Italy có nghĩa là “Ánh sáng”. Theo thông báo của Ferrari, mẫu xe mới có tốc độ tối đa vượt 310 km/h, phạm vi hoạt động hơn 530 km sau mỗi lần sạc đầy và khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây.

Mẫu xe được trang bị bộ pin dung lượng lớn 122 kWh và có trọng lượng khoảng 2,26 tấn — trở thành chiếc Ferrari nặng nhất từng được sản xuất.

Luce cũng là mẫu Ferrari thứ hai trong lịch sử sở hữu thiết kế 4 cửa và là mẫu xe 5 chỗ đầu tiên của hãng, vốn nổi tiếng với các dòng siêu xe coupe hai chỗ ngồi mang phong cách thể thao đặc trưng.

Chủ tịch Ferrari, ông John Elkann, cho biết việc ra mắt Luce mở ra một chương mới trong chiến lược phát triển của hãng, biến tầm nhìn thành hiện thực và tiếp tục phát huy truyền thống tiên phong định hình tương lai của Ferrari.

Việc Ferrari tung ra mẫu xe điện đầu tiên diễn ra muộn hơn so với nhiều đối thủ trong phân khúc siêu xe sang như Porsche hay Lamborghini, những hãng đã sớm giới thiệu các dòng xe điện hoặc hybrid hiệu suất cao. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt Luce cũng phản ánh thực tế rằng nhiều hãng xe hạng sang hiện đang thận trọng hơn với quá trình điện hóa, trong bối cảnh nhu cầu xe điện toàn cầu tăng chậm hơn kỳ vọng.

Năm ngoái, Ferrari từng điều chỉnh mục tiêu chiến lược khi hãng cho biết các mẫu xe điện dự kiến chỉ chiếm khoảng 20% danh mục sản phẩm của hãng vào năm 2030 — giảm đáng kể so với mục tiêu trước đó là 40%

PV