Peugeot 3008 thế hệ mới chỉ đạt 4 sao Euro NCAP

Nhìn vào bảng điểm chi tiết, Peugeot 3008 2025 vẫn cho thấy một nền tảng cơ khí và cấu trúc khung gầm cực kỳ vững chắc. Xe đạt 80% ở hạng mục Bảo vệ người lớn (Adult Occupant) và 85% ở hạng mục Bảo vệ trẻ em (Child Occupant). Các bài kiểm tra va chạm trực diện và va chạm bên hông cho thấy khoang cabin của 3008 biến dạng ổn định, hấp thụ lực tốt và bảo vệ tối đa các vùng trọng yếu như đầu, xương chậu của hành khách.

Điểm số chi tiết của Peugeot 3008 2025 theo Euro NCAP:

Bảo vệ người lớn (Adult Occupant): 80%

Bảo vệ trẻ em (Child Occupant): 85%

Bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương (Vulnerable Road Users): 79%

Hỗ trợ an toàn (Safety Assist): 62% Nguyên nhân cốt lõi khiến Peugeot 3008 lỡ hẹn với "ngôi sao thứ 5" không nằm ở độ cứng của khung thép, mà xuất phát từ chính các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của Euro NCAP đánh vào mảng công nghệ hỗ trợ người lái (Safety Assist) — nơi mẫu xe này chỉ vỏn vẹn đạt 62%.





Thiếu túi khí trung tâm (Center Airbag): Trong kỷ nguyên an toàn mới, Euro NCAP đánh giá rất cao khả năng hạn chế chấn thương do các hành khách va đập vào nhau khi xảy ra va chạm từ phía đối diện (Far-side excursion). Peugeot 3008 thế hệ mới đã không trang bị túi khí trung tâm ở hàng ghế trước để ngăn chặn tình huống này, khiến xe bị trừ điểm nặng ở hạng mục chống va đập nội bộ.





Hạn chế của hệ thống giám sát người lái: Hệ thống cảnh báo trên xe chỉ dừng lại ở mức giám sát gián tiếp qua hành vi vô lăng để phát hiện mệt mỏi (Fatigue), chứ chưa có camera quét sinh trắc học trực tiếp để nhận diện sự mất tập trung (Distraction) của tài xế — một tiêu chí bắt buộc để lấy điểm tuyệt đối hiện nay.





Lỗi cảm biến hàng ghế sau: Dù xe được trang bị hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn (Seatbelt Reminder) tiêu chuẩn, nhưng cảm biến nhận diện có người ngồi ở hàng ghế hậu lại hoạt động chưa nhạy, không vượt qua được bài kiểm tra khắt khe của Euro NCAP.

Phanh khẩn cấp tự động (AEB) chưa hoàn hảo: Dù hệ thống AEB nhận diện tốt người đi xe đạp và xe máy, khả năng phản ứng của nó trước các phương tiện khác trong một số kịch bản giao thông phức tạp chỉ được chấm ở mức "vừa đủ" (Adequate) chứ chưa thực sự xuất sắc.





Kết quả 4 sao không biến Peugeot 3008 thành một chiếc xe thiếu an toàn; trên thực tế, nó vẫn vượt trội hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc về khả năng bảo vệ va chạm vật lý thô. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hãng xe liên tục chạy đua vũ trang về công nghệ ADAS, "vết gợn" về mặt tính năng chủ động này chính là bài học đắt giá cho Peugeot nếu muốn chinh phục hoàn toàn nhóm khách hàng gia đình đề cao công nghệ tại thị trường khắt khe như châu Âu. Kết quả này được tính chung cho tất cả các mẫu xe 3008 (thuần điện, HEV, PHEV) đang được bán tại thị trường Châu Âu. Do dùng chung hệ thống khung gầm, chỉ khác là được nối thêm chiều dài phần đuôi xe để trang bị thêm hàng ghế thứ ba, nên Peugeot 5008 cũng được tính chung kết quả kiểm thử này.

