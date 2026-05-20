VinFast ra mắt VF8 thế hệ mới - Nâng cấp trải nghiệm toàn diện cho người dùng

Với những thay đổi toàn diện về công nghệ, thiết kế và khả năng vận hành. Xe này có giá niêm yết 999 triệu đồng và sẽ chính thức nhận đặt cọc kể từ ngày 27/5/2026. Đặc biệt, những khách hàng tiên phong đặt xe trong giai đoạn từ 27/5 đến 3/6/2026 sẽ được ưu đãi giảm ngay 51 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe cũng được hưởng các ưu đãi từ chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai xanh". Dự kiến, lô xe VF 8 thế hệ mới đầu tiên sẽ được bàn giao đến tay người dùng vào cuối tháng 7/2026.

Về mặt thẩm mỹ, VF 8 thế hệ mới ứng dụng triết lý thiết kế "Dòng chảy công nghệ" (Tech Fluid), mang lại diện mạo năng động, thể thao và tối ưu tính khí động học. Xe nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng, la-zăng 19 inch cùng khoảng sáng gầm 170 mm giúp xoay trở linh hoạt. Với kích thước tổng thể rộng rãi và chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, không gian nội thất 5 chỗ ngồi được thiết kế đề cao tính công thái học và thoải mái cho khách hàng ở mọi vị trí. Trung tâm táp-lô là màn hình thông tin - giải trí 12,9 inch tích hợp đa chức năng, kết hợp cùng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng có chức năng lọc không khí ion hóa, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hệ thống 8 loa cao cấp và trợ lý ảo tiếng Việt đa vùng miền, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho cả người lái và hành khách.

Sức mạnh vận hành của VF 8 thế hệ mới đến từ khối động cơ điện có công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) và mô-men xoắn 330 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước cùng 3 chế độ lái linh hoạt. Nhờ trang bị bộ pin dung lượng 60,13 kWh, xe có tầm hoạt động có thể lên đến 500 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC) và hỗ trợ khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% trong vòng chưa tới 30 phút. Khả năng vận hành của xe được nâng tầm nhờ nền tảng khung gầm hoàn toàn mới. Hệ thống treo tích hợp giảm chấn thích ứng FSD giúp dập tắt dao động hiệu quả trên các mặt đường xấu. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu kiến trúc điều khiển bằng phần mềm (SDV) với máy tính trung tâm CVC xử lý mượt mà, cùng hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM) độc quyền giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ tuổi thọ pin.

Nhằm hướng tới tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP, VinFast trang bị cho mẫu xe hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với các tính năng ưu việt như hỗ trợ di chuyển trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và camera 360 độ sắc nét.

Song song với chất lượng sản phẩm, VinFast cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ bằng chính sách bảo hành dài hạn: 7 năm (hoặc 160.000 km) đối với xe tùy điều kiện đến trước và 8 năm (hoặc 160.000 km) đối với pin, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng trên mọi hành trình