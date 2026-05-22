“Giải mã” lý do VinFast VF 8 thế hệ mới “gây bão” những ngày qua

Tín đồ công nghệ mê mẩn nền tảng mới

Trong những nâng cấp “từ trong ra ngoài”, điểm được đông đảo người dùng quan tâm là việc hệ thống điện-điện tử trên VF 8 thế hệ mới được thiết kế, phát triển theo xu hướng điều khiển bằng phần mềm (SDV - Software Defined Vehicle).

Kênh Vật Vờ Studio cho biết, trên hệ thống này, thông qua bộ não trung tâm (CVC - Central Vehicle Computer), các luồng tín hiệu được xử lý nhanh hơn hẳn, phản hồi lệnh mượt mà và khắc phục triệt để các hiện tượng trễ nhịp.

Giới chuyên gia cũng ghi nhận việc VinFast tự thiết kế toàn bộ kiến trúc và phần mềm điều khiển trên phiên bản mới. Một điểm nhấn kỹ thuật “make in Vietnam” khác là hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM - Integrated Thermal Management) do hãng xe Việt tự nghiên cứu, phát triển và đăng ký bản quyền.

“Hệ thống ITM chính là trái tim và bộ não điều phối năng lượng nhiệt cho xe”, chuyên gia xe Trịnh Lê Hùng (Autodaily) chia sẻ. Theo anh, bằng cách điều phối thông minh dòng nhiệt giữa pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa cabin, ITM giúp tối ưu hiệu suất năng lượng, hỗ trợ duy trì tốc độ sạc nhanh và kéo dài tuổi thọ pin.

Kết hợp với bộ pin 60,13 kWh cho quãng đường di chuyển lên tới 500 km (NEDC) và công nghệ sạc từ 10% lên 70% trong chưa đầy 30 phút, VF 8 thế hệ mới có thể thoải mái đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong phố cũng như trên những chuyến đi dài.

Thiết kế khiến giới mộ điệu “đã mắt”

Trong khi nhóm khách hàng thích công nghệ (tech-savvy) chú ý nhiều tới bảng thông số và danh sách tính năng công nghệ, những người mua xe để định hình phong cách cá nhân lại bị thu hút bởi diện mạo bên ngoài của VF 8 mới, được thiết kế với ngôn ngữ “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid).

Anh Trần Thái Công, một thành viên tích cực trong cộng đồng yêu xe điện, cho rằng ngoại thất xe mang lại cảm giác bề thế và giàu năng lượng nhờ mặt ca-lăng đen bóng trải rộng, cản trước thể thao cùng dải LED định vị hình cánh chim đặc trưng được tinh chỉnh sắc sảo.

“Các mảng khối bên hông xe được xử lý chuyển đổi mượt mà, kết hợp với bộ mâm tạo ra hiệu ứng thị giác chuyển động ngay cả khi xe đang đứng yên”, anh Công nhận xét.

Bước vào khoang cabin, triết lý “less is more” (tối giản là tối ưu) tiếp tục được áp dụng trên phiên bản mới. Không còn những nút bấm cơ học rườm rà, tâm điểm là màn hình trung tâm 12,9 inch hiển thị sắc nét cùng màn hình thông tin phía sau vô-lăng. Thiết kế cần chuyển số cũng “lột xác” hoàn toàn.

“Việc loại bỏ các nút bấm chuyển số ở bệ tỳ tay trung tâm và đưa lên thành cần gạt sau vô lăng giúp giải phóng không gian, thao tác sang số nhanh và mang lại cảm giác lái hiện đại hơn hẳn”, chuyên gia Trịnh Lê Hùng nhận định.

Ngập tràn tiện nghi dành cho gia đình

Với những người mua xe phục vụ gia đình, VF 8 thế hệ mới mang đến một danh sách tiện nghi vượt tầm giá.

Ghế ngồi công thái học được thiết kế thể thao với ghế lái chỉnh điện 6 hướng tích hợp nhớ vị trí. Hàng ghế sau có độ ngả sâu giúp những chuyến đi dài không còn là nỗi mệt mỏi. Thêm vào đó là hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp ion hóa và bộ lọc Combi 1.0 bảo vệ sức khỏe, kết hợp hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp và trợ lý ảo tiếng Việt. Chiếc xe vì thế trở thành không gian giải trí, thư giãn cho các thành viên trong gia đình chứ không chỉ là một phương tiện để di chuyển.

Cộng đồng yêu xe cũng dành nhiều lời khen cho các công nghệ an toàn trên xe. “Gói ADAS trên VF 8 là yếu tố rất giá trị. Trong cùng tầm giá 1 tỷ đồng, chưa xe nào ổn như VF 8”, chuyên gia xe Phạm Thành Lê (admin diễn đàn Otofun) chia sẻ góc nhìn trên trang cá nhân. Anh điểm qua những tính năng đắt giá chủ sở hữu sẽ được tiếp cận trên VF 8 mới: trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp trước, giữ làn khẩn cấp, hệ thống camera 360 độ và cảnh báo phương tiện cắt ngang…

Song song đó, chuyên gia Lê Tùng Anh (Trắng Auto) đánh giá rất cao nâng cấp về vận hành nhờ hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng (FSD - Frequency Selective Dampers) trên cả hai trục. Đây là trang bị vô cùng giá trị, giúp chiếc xe tự động thay đổi độ cứng/mềm của phuộc theo bề mặt đường, dập tắt dao động nhanh khi qua ổ gà và giảm thiểu tối đa hiện tượng bồng bềnh, vốn là “nguồn gốc” nỗi ám ảnh say xe của nhiều người.

“Hệ thống này sẽ giúp xe vận hành êm ái trên mọi cung đường, vững chắc khi chạy đèo núi hoặc chạy tốc độ cao”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, điều khiến thị trường ô tô “đứng ngồi không yên” là mức giá niêm yết vô cùng cạnh tranh: chỉ 999 triệu đồng cho một mẫu SUV thuần điện cỡ D sở hữu hàm lượng công nghệ ấn tượng.

Chưa kể, trong thời gian “8 ngày vàng” đặt cọc sớm (từ 27/5 đến 3/6/2026), chủ xe được nhận ưu đãi 51 triệu đồng, kết hợp cùng mức hỗ trợ 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” hoặc chính sách trả góp 0 đồng với lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm. Nhiều người dùng tính toán, chi phí lăn bánh thực tế của VF 8 thế hệ mới chỉ từ 850 triệu đồng - tương đương giá nhiều mẫu xe phân khúc dưới. Đi cùng là đặc quyền miễn phí sạc pin đến 10/02/2029 (tối đa 10 lần/tháng), đảm bảo tối ưu chi phí sử dụng trong gần 3 năm đầu.

PV