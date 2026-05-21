Trung tâm Dịch vụ Volvo Car Đông Saigon: Điểm hẹn mới của những hành trình an toàn

Nơi đây là sự hiện diện của triết lý "Design Around You" – điểm đến mà mọi chi tiết thiết kế đều bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhu cầu của con người. Bước vào không gian đậm chất Scandinavian, sự sang trọng và tĩnh tại cùng hòa quyện để biến khoảng thời gian chăm sóc xe của khách hàng trở thành trải nghiệm thư thái trọn vẹn.

Quy chuẩn dịch vụ Volvo toàn cầu

Trung tâm Dịch vụ Volvo Car Đông Saigon vận hành theo hệ thống tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Tại đây, mỗi quy trình đều được chăm chút để đảm bảo sự an toàn và hiệu suất tối ưu cho mỗi chiếc xe:

 Dịch vụ toàn diện: Từ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa chuyên sâu đến các gói chăm sóc xe chuyên nghiệp. Phụ tùng chính hãng cùng chính sách Bảo hành phụ tùng trọn đời.

 Cơ sở vật chất hiện đại: Hệ thống các trạm sạc nhanh được trang bị sẵn sàng đáp ứng lộ trình điện hóa của các dòng xe Volvo hiện tại và trong tương lai.

 Quy trình minh bạch: Tối ưu hóa thời gian xử lý, xây dựng niềm tin vững chắc và sự đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

Cam kết về chất lượng và sự phát triển bền vững

Tại trung tâm Dịch vụ mới, mỗi chiếc xe sẽ được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên gia, cố vấn và kỹ thuật viên đạt chứng chỉ toàn cầu của Volvo Cars. Trải qua các khóa đào tạo chuyên sâu từ Thụy Điển, mỗi nhân sự không chỉ sở hữu chuyên môn cao mà còn mang tinh thần phục vụ tận tâm, đảm bảo mỗi lần đến với trung tâm Dịch vụ của khách hàng đều là một sự hài lòng trọn vẹn.

Sự có mặt của trung tâm Dịch vụ mới Volvo Car Đông Saigon không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc mở rộng quy mô tại thị trường miền Nam, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Volvo Car Việt Nam: Không ngừng nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Tại Volvo, chúng tôi tin rằng, dịch vụ hậu mãi xuất sắc chính là sợi dây gắn kết bền chặt giữa thương hiệu và cộng đồng những người yêu mến giá trị an toàn của thương hiệu.

Thông tin Trung tâm Dịch vụ Volvo Car Đông Saigon:

+ Địa chỉ: 169 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP. HCM

+ Điện thoại: 0932 780 682

+ Thời gian hoạt động: Thứ Hai – Thứ Bảy: 08:00 – 17:00

+ Website: https://greatauto.vn / https://volvocardongsaigon.vn

