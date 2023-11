Ford Everest vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng D

Ngoại hình khoẻ mạnh, thiết kế mới nhất phân khúc

So với các đối thủ khác, Ford Everest là mẫu xe có ngoại hình cứng cáp, thể hiện sự nam tính và tính chất vượt địa hình bậc nhất. Everest Next Gen cũng là mẫu xe được nâng cấp ngoại hình gần đây nhất so với các đối thủ còn lại.

Về kích thước tổng thể, Ford Everest có kích thước dài x rộng ở mức lớn nhất, đảm bảo không gian phía trong xe luôn thoải mái cho người sử dụng. Khoảng sáng gầm xe không phải điểm mạnh trên Ford Everest, tuy nhiên với cấu hình có trục cơ sở dài nhất phân khúc, Everest đảm bảo mang lại cảm giác vững chắc và êm ái hơn so với các đối thủ khác khi di chuyển trên đường trường. Bên cạnh đó, với lợi thế góc tới và góc thoát lớn, Ford Everest trở thành mẫu xe có thể làm hài lòng người sử dụng ngay cả trên đường địa hình và đường thông thường.

Nội thất rộng rãi, trang bị hiện đại bậc nhất

Không gian nội thất trên những mẫu xe phân khúc SUV khung gầm rời hạng D không mang lại sự khác biệt đáng kể, tuy nhiên xét về những trang bị dành cho người ngồi trên xe, một lần nữa Ford Everest lại thể hiện vị thế dẫn đầu.

Về trang bị nội thất, Everest là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị màn hình công tơ mét tiêu chuẩn 8 inch cho tất cả các phiên bản, đặc biệt trên phiên bản cao cấp nhất Titanium+, cụm màn hình này có kích thước lên đến 12 inch.

Bên cạnh đó, Ford Everest là lựa chọn duy nhất trong phân khúc trang bị màn hình giải trí trung tâm cảm ứng dạng đặt dọc có độ phân giải cao, kích thước 10 inch cho 2 phiên bản Ambiente và Sport, 12 inch cho 2 phiên bản Titanium 4x2 và Titanium+ 4x4, hỗ trợ SYNC 4 độc quyền với khả năng kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây.

Thêm nữa, cũng chỉ trên Ford Everest, người dùng được trang bị các tiện ích cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và sạc không dây.

Động cơ mạnh mẽ nhất

Về động cơ, Ford Everest được trang bị khối động cơ dung tích 2.0L Bi-Turbo và dẫn động 2 cầu cho phiên bản cao cấp nhất. So với phiên bản cao nhất của các đối thủ, dù có dung tích không lớn, nhưng công suất cực đại trên Everest lên đến 210 mã lực - mạnh nhất phân khúc. Everest còn là mẫu xe được trang bị hộp số hiện đại nhất lên đến 10 cấp, kết hợp với hộp số này, xe sản sinh lực kéo tối đa 500 Nm, tương đương với sức mạnh từ khối động cơ 2.8L trên Toyota Fortuner.

An toàn và công nghệ hỗ trợ tiên tiến

Cũng như các đối thủ trong phân khúc, Ford Everest được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn bị động như 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...Ngoài ra, Everest còn được bổ sung thêm những tính năng hiện đại cao cấp khác như cảm biến va chạm cả trước và sau, hỗ trợ đổ đèo, ga tự động thích ứng, tự động đỗ xe, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo điểm mù,...

Nhìn chung với những lựa chọn hiện có trong phân khúc xe SUV khung gầm rời, Ford Everest là mẫu xe đáng cân nhắc nhất khi được trang bị đầy đủ nhất và hài hoà nhất giữa các mục đích sử dụng, giúp việc di chuyển trong phố lẫn di chuyển trên địa hình khó đều trở nên dễ dàng, thoải mái.

HDD