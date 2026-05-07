Ford Việt Nam ra mắt các phiên bản mới của Ranger và Everest, hiệu suất vượt trội, công nghệ thông minh, thiết kế hiện đại

“Với dải sản phẩm được nâng cấp, chúng tôi mang đến cho khách hàng Việt Nam nhiều lựa chọn hơn, nhiều công nghệ hơn và khả năng vận hành vượt trội hơn trên mọi hành trình. Ranger, Everest và Ranger Raptor không chỉ tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới trong phân khúc, mà còn giúp khách hàng tự tin bứt phá giới hạn và sẵn sàng cho mọi thử thách” Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, chia sẻ.

Hệ truyền động mới với hiệu suất mạnh mẽ, tối ưu vận hành

Ford tiếp tục nâng tầm khả năng vận hành của Ranger và Everest thông qua việc mở rộng các tùy chọn động cơ và tối ưu hệ truyền động trên hai sản phẩm chủ lực. Các phiên bản mới như Ranger Wildtrak 3.0L V6 dầu, Ranger Raptor 3.0L V6 EcoBoost xăng và Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost xăng mang đến những cấu hình mạnh mẽ hơn, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ công việc, di chuyển hàng ngày đến các chuyến phiêu lưu đầy hứng khởi.

Việc mở rộng các tùy chọn động cơ, đặc biệt là các cấu hình V6, giúp gia tăng đáng kể khả năng kéo tải, độ ổn định và hiệu suất vận hành, đồng thời mang lại trải nghiệm lái linh hoạt hơn cho người dùng. Bên cạnh đó, Ford cũng tối ưu hóa động cơ dầu 2.0L khi chuyển đổi từ cấu hình tăng áp kép (bi-turbo) sang tăng áp đơn (single turbo), qua đó nâng cao độ bền, đơn giản hóa hệ thống, cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và vẫn duy trì hiệu suất vận hành ổn định.

Ford tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn an toàn trên toàn dải sản phẩm, với việc trang bị tối thiểu 6 túi khí trên tất cả các phiên bản Ranger và phổ cập các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến trên Everest, giúp người dùng tự tin hơn trong nhiều điều kiện vận hành.

Ngoài ra, các công nghệ và tiện nghi tiếp tục được mở rộng, bao gồm màn hình trung tâm 12 inch, hệ thống camera 360 độ và điều hòa tự động hai vùng tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau. Hộp số tự động 10 cấp cũng được trang bị tiêu chuẩn, giúp tối ưu khả năng sang số và mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà, nhất quán hơn trong nhiều điều kiện sử dụng.

“Với những nâng cấp lần này, chúng tôi tập trung mang đến các cấu hình vận hành mạnh mẽ hơn, đồng thời mở rộng các tùy chọn động cơ để khách hàng có thể lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu của mình, mà vẫn đảm bảo hiệu suất, độ bền và khả năng vận hành đặc trưng của Ford.” ông Philip Millar, Kỹ sư trưởng Chương trình Ranger và Everest, Khối thị trường quốc tế, chia sẻ.

Ford Everest - Thiết kế cho các cuộc phiêu lưu, nâng tầm trải nghiệm toàn diện

Các phiên bản của Ford Everest được giới thiệu trong lần nâng cấp này bao gồm Active, Sport và Platinum, mang đến dải lựa chọn đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Động cơ 2.0L kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp, được trang bị trên các phiên bản từ Active đến Platinum, mang đến sự cân bằng vượt trội giữa hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, khả năng vận hành mạnh mẽ và độ êm ái tinh tế.

Đặc biệt, phiên bản Ford Everest Platinum+ được thêm vào dải sản phẩm như một cấu hình cao cấp mới, hướng đến nhóm khách hàng SUV đề cao trải nghiệm toàn diện. Được trang bị động cơ xăng 2.3L EcoBoost, sản sinh công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút, mẫu xe mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái. Everest sở hữu thiết kế ngoại thất cứng cáp, cơ bắp theo ngôn ngữ thiết kế toàn cầu của Ford, nổi bật với cụm đèn trước C-LED Matrix đặc trưng cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và dễ nhận diện. Dáng xe bề thế không chỉ giúp mẫu SUV này khác biệt trong phân khúc, mà còn mang đến không gian nội thất rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái trên mọi hành trình.

Nền tảng khung gầm rời tiếp tục là lợi thế, giúp Everest phát huy khả năng chịu tải, cách âm và vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình, từ đô thị đến đường trường và off-road, mang lại cảm giác lái chắc chắn và ổn định.

Bên trong khoang lái, trải nghiệm người dùng tiếp tục được nâng tầm với các trang bị hiện đại như màn hình giải trí 12 inch, hệ thống SYNC 4A và điều hòa tự động hai vùng độc lập, mang đến sự tiện nghi và thoải mái tối đa cho mọi hành khách trên mọi hành trình.

Ford Everest mới cũng tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn an toàn với hệ thống hỗ trợ lái Co-pilot 360 và các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động và hệ thống cảm biến toàn diện, kết hợp cùng khung gầm thép Boron giúp gia tăng khả năng bảo vệ hành khách.

Tiện ích bên trong xe được nâng tầm với hệ thống âm thanh Bang & Olufsen (B&O) 12 loa, ghế da cao cấp chỉnh điện đa hướng có nhớ vị trí, thông hơi và sưởi, cùng hàng ghế thứ ba gập điện linh hoạt. Các trang bị như camera 360 độ và cửa sổ trời toàn cảnh tiếp tục hoàn thiện một không gian tiện nghi và thư thái, mang đến trải nghiệm di chuyển cao cấp cho người dùng.

Ford Ranger Raptor – Chiếc bán tải hiệu năng cao, công nghệ lấy cảm hứng từ đường đua

Ford Ranger Raptor tiếp tục khẳng định DNA của Ford Performance với vị thế là mẫu bán tải hiệu năng cao dẫn đầu, mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích và khác biệt trong phân khúc. Không chỉ là một chiếc xe, Raptor đại diện cho tinh thần chinh phục giới hạn, nơi sức mạnh, công nghệ và cảm xúc lái hòa quyện.

Từ sau vô-lăng, Ranger Raptor mang lại cảm giác phấn khích đặc trưng lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu, với mọi chi tiết đều được thiết kế xoay quanh người lái. Vô-lăng bọc da cao cấp tích hợp lẫy chuyển số bằng hợp kim, các điểm nhấn thể thao cùng ghế ngồi ôm sát thân người giúp tối ưu khả năng kiểm soát và hỗ trợ.

Màn hình kỹ thuật số 12.4 inch hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, tùy chỉnh MyMode điều chỉnh âm thanh ống xả, hệ thống treo và chế độ lái, mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan và công nghệ hiện đại.

Sức mạnh của Ranger Raptor mới đến từ động cơ 3.0L V6 EcoBoost xăng, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi gần như tức thì nhờ hệ thống chống trễ turbo lấy cảm hứng từ xe đua. Với công suất 397 PS tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 583 Nm tại 3.500 vòng/phút, động cơ mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn mượt mà và kiểm soát tốt trong nhiều điều kiện khác nhau. Công nghệ EcoBoost đồng thời tối ưu hiệu suất, độ nhạy và độ bền, mang lại trải nghiệm lái linh hoạt và chính xác.

Kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Ranger Raptor không chỉ vận hành mạnh mẽ trên đường nhựa mà còn thể hiện khả năng vượt địa hình ấn tượng trên nhiều dạng địa hình từ tốc độ cao đến off-road khắc nghiệt. Khả năng này đã được kiểm chứng tại các giải đua khắc nghiệt như Baja 1000, nơi Ranger Raptor đã giành chiến thắng và chứng minh độ bền bỉ của hệ truyền động trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Cùng với hộp số tự động 10 cấp được tối ưu riêng cho từng cấp số, động cơ mới giúp Raptor tăng tốc mượt mà trên các địa hình như sỏi, đất, bùn và cát. Đồng thời, hệ thống ống xả chủ động điều khiển điện tử với 4 chế độ tùy chọn (Yên tĩnh, Bình thường, Thể thao và Baja) cho phép điều chỉnh âm thanh động cơ từ êm ái đến mạnh mẽ.

Một điểm nhấn nổi bật của Ranger Raptor là hệ thống giảm xóc FOX 2,5 inch thế hệ mới với công nghệ van kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực điều khiển điện tử. Bộ giảm xóc FOX 2,5 inch với công nghệ van kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực hấp thụ dao động từ mặt đường, tích hợp công nghệ kiểm soát tiên tiến với khả năng điều chỉnh lực giảm chấn theo hành trình hoạt động của hệ thống treo. Bộ giảm xóc đường kính 2,5 inch này là loại lớn nhất từng được trang bị trên Ranger Raptor, sử dụng dầu tích hợp Teflon™ giúp giảm ma sát khoảng 50% so với thế hệ trước. Hệ thống van điều khiển điện tử này được phát triển nhằm mang lại sự êm ái vượt trội khi vận hành trên đường nhựa, đồng thời tối ưu chất lượng vận hành off-road ở cả tốc độ cao và thấp.

Trải nghiệm lái tiếp tục được nâng cao với 7 chế độ lái tùy chọn, bao gồm chế độ Raptor Mode cho phép người lái cá nhân hóa phản hồi vô-lăng, đặc tính hệ thống treo và âm thanh ống xả theo điều kiện vận hành. Đặc biệt, chế độ Baja lấy cảm hứng từ đua sa mạc cho phép xe duy trì hiệu suất tối đa ở tốc độ cao trên địa hình phức tạp, mang lại trải nghiệm lái đầy phấn khích và khác biệt.

Ranger Raptor còn được trang bị hệ thống Trail Control™, tương tự như cruise control dành cho off-road. Người lái chỉ cần thiết lập tốc độ mong muốn (dưới 32 km/h), hệ thống sẽ tự động điều chỉnh ga và phanh, giúp người lái tập trung điều khiển vô-lăng khi di chuyển qua địa hình khó.

Bên cạnh hiệu năng, Ranger Raptor cũng nâng tầm trải nghiệm trong cabin với hệ thống âm thanh 10 loa Bang & (B&O), tự động điều chỉnh theo tốc độ xe và độ ồn trong khoang, đảm bảo chất lượng âm thanh rõ nét và sống động. Các trang bị như hệ thống ống xả tùy chỉnh âm thanh, camera 360 độ và đèn chiếu sáng vùng tiếp tục khẳng định Raptor không chỉ mạnh mẽ về vận hành mà còn nâng cao trải nghiệm phong cách sống.

Với sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và trải nghiệm lái đầy cảm xúc, Ranger Raptor không chỉ là một mẫu bán tải, mà còn là lựa chọn tối ưu cho những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt, cá tính và sự tự tin để chinh phục mọi giới hạn.

Ford Ranger – Bán tải đa dụng cho công việc và cuộc sống

Ranger được phát triển như một giải pháp di chuyển toàn diện, cân bằng giữa nhu cầu công việc và phong cách sống, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng hiện đại. Với thiết kế mạnh mẽ, Ranger sở hữu cabin rộng rãi và thoải mái, đồng thời vẫn duy trì khả năng chở tải ấn tượng. Điều này giúp mẫu xe trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc hằng ngày, hay trở thành phương tiện cho gia đình trong các chuyến đi cuối tuần và hoạt động ngoài trời.

Việc bổ sung động cơ 3.0L V6 dầu trên phiên bản Wildtrak mang đến lựa chọn mạnh mẽ hơn cho những khách hàng tìm kiếm khả năng vận hành vượt trội. Sản sinh công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750 – 2.250 vòng/phút, hệ truyền động này nâng cao đáng kể khả năng kéo tải và hiệu suất vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, phù hợp với các tác vụ nặng, hành trình dài và địa hình phức tạp.

Kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hộp số tự động 10 cấp, Ranger Wildtrak 3.0L cho phép chuyển đổi mượt mà giữa nhu cầu công việc và sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh đó, Ranger (cũng như Everest và Raptor) còn nâng cao trải nghiệm sở hữu thông qua khả năng kết nối thông minh với ứng dụng Ford, cho phép khách hàng khởi động xe từ xa, theo dõi tình trạng xe và quản lý các chức năng chính một cách dễ dàng. Các tính năng an toàn tiên tiến cũng góp phần gia tăng sự an tâm cho người lái và hành khách trên mọi hành trình.

Với sự kết hợp giữa tính đa dụng, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ, Ranger không chỉ là một chiếc xe phục vụ công việc, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp khách hàng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đáp ứng mọi nhu cầu từ thực tiễn đến khám phá trong một chiếc xe duy nhất.

Sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình

Những nâng cấp sản phẩm lần này được xây dựng dựa trên triết lý thương hiệu toàn cầu mới của Ford, “Ready Set Ford”, thể hiện sự chuyển dịch từ cách tiếp cận tập trung vào sản phẩm sang hệ sinh thái lấy khách hàng làm trung tâm, xoay quanh nhu cầu sử dụng thực tế và phong cách sống. Tại Việt Nam, Ford không chỉ mang đến các dòng xe mạnh mẽ và đa dụng, mà còn phát triển một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện nhằm đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn của hành trình sở hữu.

Với mạng lưới đại lý trên toàn quốc, cùng các dịch vụ như giao xe tận nơi, đội ngũ chuyên gia tư vấn sản phẩm, dịch vụ nhận và giao xe, hỗ trợ nhanh trong vòng bốn giờ hoặc miễn phí, cũng như các giải pháp dịch vụ lưu động, Ford đảm bảo khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời và thuận tiện trong mọi tình huống.

Đặc biệt, Chính sách bảo hành mới được nâng cấp lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) cho toàn bộ các dòng Ranger và Everest mới cũng góp phần mang lại sự an tâm xuyên suốt quá trình sử dụng.

Thông qua những nỗ lực này, Ford không chỉ cung cấp phương tiện, mà còn hướng tới trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong toàn bộ hành trình sở hữu, giúp khách hàng tự tin chinh phục những hành trình mới trong cuộc sống hằng ngày.

Dải sản phẩm Everest mới và Ranger Raptor sẽ sẵn sàng phục vụ khách hàng từ giữa tháng 5 năm 2026. Ranger Wildtrak mới dự kiến sẽ có mặt trên thị trường từ đầu tháng 7 năm 2026.

Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) cho các phiên bản như sau:

