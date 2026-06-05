Ford Việt Nam Và Hệ Thống Đại Lý Triển Khai Chương Trình 'Mùa Hè Sôi Động Cùng Ford' Với Cơ Hội Du Lịch Mỹ Cùng Hàng Nghìn Quà Tặng Hấp Dẫn Và Ưu Đãi Lãi Suất 0% Trị Giá Lên Đến 95 Triệu Đồng

Cơ Hội Du Lịch Mỹ Và Hàng Nghìn Quà Tặng Công Nghệ, Thể Thao Khi Mua Xe Ford

Trong thời gian diễn ra chương trình, với mỗi khách hàng đặt mua bất kỳ dòng xe nào của Ford và ký hợp đồng mua xe tại các đại lý uỷ quyền của Ford sẽ nhận ngay một mã quay thưởng may mắn của chương trình “Mùa hè sôi động cùng Ford”. Khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 6/2026 sẽ đủ điều kiện nhận các giải thưởng và quà tặng của chương trình. Sự kiện quay số may mắn sẽ được tổ chức tại hệ thống đại lý ủy quyền của Ford vào ngày 20/06/2026.

Như một lời tri ân dành cho khách hàng của Ford, chương trình mang đến hàng ngàn phần quà tặng giá trị cho tất cả các khách hàng ký hợp đồng trong thời gian chương trình. Trong đó, giải thưởng đặc biệt là Voucher chuyến du lịch Mỹ trị giá 250 triệu đồng, mang đến cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội bóng đá sôi động của mùa hè năm nay, khám phá những điểm đến nổi tiếng và tận hưởng hành trình hào hứng tại một trong những quốc gia đăng cai sự kiện thể thao được mong chờ nhất thế giới.

Bên cạnh đó là hàng loạt phần quà Giải trí đỉnh cao như như TV LG QNED 75 inch 4K, Samsung Q-Series Soundbar, kính thông minh XREAL, loa di động Samsung Party Speaker; và Lối sống thể thao như đồng hồ thể thao Coros Pace 4, tai nghe thể thao Shokz Op cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Khách hàng tham gia chương trình mà không trúng các giải trên cũng sẽ nhận được Túi thể thao phiên bản giới hạn “Ready Set Ford”, tiếp thêm tinh thần năng động và sẵn sàng cho những hành trình mới trong mùa hè này.

Xem thông tin chi tiết về chương trình “Mùa hè sôi động cùng Ford” tại: LINK

Nhận Ngay Ưu Đãi Lãi Suất Hấp Dẫn Khi Mua Ford Ranger Và Ford Transit

Bên cạnh chương trình quay số may mắn, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý cũng đồng thời triển khai chương trình ưu đãi tài chính hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe trong tháng 6/2026.

Cụ thể, khách hàng mua Ford Ranger XLS 4x2 và Ranger XLS 4x4 sẽ được hưởng gói ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng với giá trị hỗ trợ lần lượt là 56 triệu đồng và 58 triệu đồng. Đối với phiên bản Ranger Wildtrak, khách hàng sẽ nhận được gói ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng với giá trị hỗ trợ lên đến 95 triệu đồng.

Với dòng xe Ford Transit, khách hàng mua phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ sẽ được hưởng gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng với giá trị hỗ trợ lần lượt là 18 triệu đồng, 20 triệu đồng và 22 triệu đồng.

Cơ Hội Sở Hữu Ford Territory Chỉ Từ 79 Triệu Đồng

Song song với chương trình hỗ trợ lãi suất dành cho Ranger và Transit, khách hàng mua Ford Territory trong tháng 6/2026 cũng có cơ hội sở hữu xe với mức trả trước chỉ từ 79 triệu đồng. Mức trả trước này được tính dựa trên mức hỗ trợ lãi suất khi khách hàng vay 85% giá trị xe, cùng với mức hỗ trợ lên đến 32 triệu đồng từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, tùy theo từng phiên bản, và mức trả trước này không bao gồm các thuế phí bắt buộc cho việc đăng kí xe. Mức trả trước có thể thay đổi nếu tỷ lệ vay của khách hàng thấp hơn 85%. Chương trình áp dụng khi khách hàng vay mua xe tại các ngân hàng VIB Bank, TPBank và VPBank.

Với triết lý thương hiệu toàn cầu Ready Set Ford, Ford Việt Nam đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi nỗ lực phát triển sản phẩm và trải nghiệm sở hữu xe. Các sản phẩm chủ lực Ranger và Everest được nâng cấp về khả năng vận hành, công nghệ thông minh và thiết kế hiện đại, đồng thời mở rộng thêm các phiên bản và cấu hình động cơ nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng Việt Nam. Cùng với đó, Ford mang đến Gói bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km tùy theo điều kiện nào tới trước tính từ ngày giao xe hoặc bắt đầu sử dụng cho dòng xe Ford Ranger và Ford Everest Mới.

Không dừng lại ở sản phẩm, Ford Việt Nam đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe. Các giải pháp như bảo dưỡng nhanh, dịch vụ nhận và giao xe tận nơi, dịch vụ lưu động, nền tảng kết nối, tiêu chuẩn trải nghiệm toàn cầu Ford Signature 2.0 tại đại lý góp phần mang đến sự thuận tiện, chủ động và an tâm hơn cho khách hàng.