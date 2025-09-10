Geely Việt Nam mở rộng mạng lưới lên 28 showroom, tung chính sách giá ưu đãi từ 499 triệu đồng trong tháng 9/2025

5 showroom mới – Bước tiến trong chiến lược mở rộng mạng lưới

Trong tháng 9, Geely Việt Nam chào đón sự gia nhập của 5 showroom mới tại các tỉnh, thành:

Geely Võ Văn Kiệt: 1670 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Phú, TP.HCM

Geely Hòa Bình: Km3 5, Tổ dân phố Ngọc 2, Hòa Bình, Phú Thọ

Geely Phú Thọ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 3, Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ

Geely Quảng Nam: 475 Hùng Vương, Phường Hương Trà, TP. Đà Nẵng

Geely Bắc Giang: TDP Giáp Sau, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh

Với sự kiện này, Geely Việt Nam đã nâng tổng số showroom lên 28 điểm trên toàn quốc. Song song, thương hiệu Lynk & Co cũng ghi dấu ấn với việc ra mắt đồng loạt 5 đại lý mới, nâng tổng số showroom lên 26 điểm. Trong hệ thống Tasco Auto, những con số này góp phần đưa mạng lưới phân phối ô tô đạt mốc 150 điểm trên cả nước – một cột mốc quan trọng, khẳng định tốc độ mở rộng ấn tượng và cam kết phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp.

Các showroom mới được đầu tư hiện đại, chuẩn quốc tế, mang đến không gian trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ hậu mãi đồng bộ, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh đưa những giá trị vượt trội của Geely đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Chính sách bán hàng tháng 9 – Ưu đãi kép, cơ hội vàng sở hữu xe Geely

Song song với mở rộng mạng lưới phân phối, Geely Việt Nam công bố loạt chính sách ưu đãi trong tháng 9:

Geely Coolray – Giá ưu đãi chỉ từ 499 triệu đồng (*), trả trước chỉ 40 triệu đồng (**), tặng kèm: Giảm 50% phí trước bạ 01 năm bảo hiểm thân vỏ (trị giá 1%)

Geely EX5 – SUV điện thế hệ mới: Ưu đãi 34 triệu đồng cho bản Max, 30 triệu đồng cho bản Pro Tặng 01 bộ sạc cầm tay 2.2kW Tặng 01 bộ sạc treo tường 7kW và hỗ trợ công lắp đặt tiêu chuẩn; hoặc quy đổi giảm giá 5 triệu đồng nếu Khách hàng không sử dụng bộ sạc 7kW

Geely Monjaro – SUV hạng D cao cấp: Ưu đãi 50% phí trước bạ

Chương trình thu cũ đổi mới – Hỗ trợ 10 triệu đồng dành cho khách hàng đổi xe cũ lấy xe Geely mới.

(*) Áp dụng cho Geely Coolray bản Standard

(**) Áp dụng với hình thức trả góp

Chương trình có hiệu lực từ ngày 01/09/2025 đến 30/09/2025.

Các mẫu xe Geely luôn gây ấn tượng nhờ thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành vượt trội:

Geely Coolray – SUV đô thị năng động, trang bị vượt tầm giá

Geely EX5 – Chuẩn mực mới cho SUV điện, không gian công nghệ sống động

Geely Monjaro – SUV hạng D đẳng cấp, mạnh mẽ và sang trọng

Khách hàng có thể đăng ký lái thử miễn phí tại: https://laithu.geelyauto.vn

📍 Liên hệ đại lý Geely gần nhất để biết thêm chi tiết và sở hữu xe với nhiều ưu đãi giá trị.

🌐 Website và danh sách đại lý chính hãng: https://geely.vn/tim-dai-ly/

📌 Fanpage: https://www.facebook.com/geelyauto.vietnam