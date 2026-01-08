Hành trình 15 giờ thiện nguyện đầy ý nghĩa của nữ CEO cùng người đồng hành đáng tin cậy VF 6

15 giờ xuyên đêm cùng VF 6 vào vùng lũ miền Trung

Là người tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, cuối tháng 11 vừa qua, khi miền Trung hứng chịu đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 34 tuổi, CEO Công ty Du lịch Ngọc Hướng Dương (phường Long Bình, TP.HCM) cùng một nhóm bạn đã quyết định thực hiện chuyến thiện nguyện hướng về “rốn lũ” Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là tỉnh Phú Yên).

Hành trình xuất phát từ TP.HCM lúc 3 giờ sáng ngày 23/11. Đoàn gồm hơn 20 người đi trên 14 xe, trong đó có 11 xe ô tô điện, từ VF 5 tới VF 8. Chị Tuyền sử dụng chiếc VF 6 đã gắn bó suốt một năm qua. Trên xe, chị chở thêm hai người bạn và một phần nước uống, mì gói, nhu yếu phẩm thiết yếu để trao cho người dân vùng lũ.

Trong hành trình 15 tiếng, chị Tuyền cho biết các xe trong đoàn duy trì nhịp di chuyển đều đặn, trung bình khoảng 200 km, đoàn dừng lại để nghỉ ngơi và sạc pin. “Mỗi điểm dừng chỉ mất khoảng 20-30 phút,vừa đủ để chúng tôi ăn uống, thư giãn và tiếp tục hành trình”, chị Tuyền nhớ lại.

Một khoảnh khắc đặc biệt trong chuyến đi là khi đoàn xe di chuyển trên đường tối. Giữa màn đêm, những dải đèn hậu hình chữ V của các xe điện VinFast trở thành “tín hiệu nhận diện”, giúp cả đoàn giữ đội hình và không bị lạc nhau. Chị Tuyền vui vẻ kể: “Lúc đó không biết xe nào với xe nào, chỉ cần nhìn thấy chữ V phía trước là biết đồng đội của mình vẫn ở đó mà chạy theo”.

Với chị, trong hành trình đáng nhớ ấy, VF 6 thực sự là bạn đồng hành đáng tin cậy. Ở các cung đường đèo, chị Tuyền đánh giá xe giữ độ ổn định giúp chị hoàn toàn yên tâm khi lái xe trên cung đường dài. Khi đi qua đoạn đường xấu, nhờ khoảng sáng gầm xe cao (170mm) và hệ thống khung gầm ổn định, chiếc VF 6 băng băng qua mọi cung đường, hoàn toàn không có bất kỳ trục trặc nào.

“Xe đi êm, ổn định, tôi là nữ lái rất yên tâm. Nhờ vậy, tôi không phải lo lắng nhiều mà chỉ nghĩ đến việc làm sao trao quà nhanh nhất cho bà con”, nữ CEO công ty du lịch chia sẻ.

Đến Đông Hòa vào lúc 5 giờ chiều, nước lũ đã rút bớt, đoàn tập kết tại điểm an toàn để trao quà cho người dân. Sau khi trao quà xong, chị Tuyền và đoàn của mình quay trở lại TP.HCM an toàn, kết thúc chuyến đi hai ngày đầy ý nghĩa này.

“Chốt” VF 6 vì phù hợp mọi tiêu chí

Chia sẻ về chiếc VinFast VF 6 của mình, chị Tuyền cho biết, đây là chiếc xe đầu tiên chị sở hữu sau khi có bằng vào tháng 10/2024. Quyết định mua xe điện thay vì xe xăng, theo chị Tuyền, một phần vì mong muốn trải nghiệm công nghệ mới, một phần vì phù hợp với điều kiện tài chính, nhu cầu sử dụng của gia đình, trong khi chi phí sử dụng tiết kiệm và tiện lợi.

“Lúc đó tôi cũng cân nhắc nhiều mẫu xe, nhưng VF 6 vừa tầm, dáng xe hài hòa, không gian đủ rộng cho gia đình. Quan trọng là mình thấy phù hợp với bản thân, và tôi cũng tự hào khi sở hữu một chiếc xe do người Việt Nam sản xuất”, chị chia sẻ.

Ngay khi vừa mua xe xong, chị đã thực hiện chuyến đi xa nhất là từ TP.HCM ra Quảng Ngãi, quê của chị, với quãng đường hơn 800 km. Chuyến đi được thực hiện theo nhịp đi – nghỉ – sạc hợp lý và kéo dài 1 ngày 2 đêm. Với chị, xe điện giúp chị nghỉ ngơi nhiều hơn, cảm giác hành trình cũng được nhẹ nhàng hơn.

Hiện tại, chị Tuyền sử dụng xe hằng ngày cho các hoạt động quen thuộc như đưa con đi học, đi làm và di chuyển trong thành phố. Cuối tuần, chiếc xe tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong những chuyến đi chơi ngắn hoặc đi các tỉnh lân cận.

Về trải nghiệm lái, chị đánh giá VF 6 dễ điều khiển, phù hợp kể cả với người mới lái xe. Các tính năng an toàn hỗ trợ tốt trong quá trình di chuyển, đặc biệt khi chạy đường dài. Không gian xe đủ thoải mái cho gia đình nhỏ, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và đi chơi.

Về pin xe, trung bình mỗi ngày chị đi khoảng 50 - 60 km nên chỉ cần sạc 2 - 3 ngày/lần. Chị Tuyền cho biết thói quen sử dụng của chị là không để pin tụt dưới 20–25%. Chị thường sử dụng sạc tốc độ chậm tại nơi sinh sống. Khi cần thiết hoặc khi di chuyển đường dài, chị sẽ sử dụng các trạm sạc nhanh. Việc tìm kiếm điểm sạc cũng rất dễ bởi hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đã có mặt ở khắp các tỉnh, thành.

Trong thời gian tới, chị Tuyền cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng VF 6 trên nhiều hành trình hơn nữa. Điểm đến gần nhất là Gia Lai, nơi chị cùng nhóm bạn sẽ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

PV