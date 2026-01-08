Cơ hội vàng sở hữu MPV của năm VinFast Limo Green với giá 700 triệu đồng kèm hỗ trợ trả góp

Xóa tan định kiến “xe dịch vụ thường yếu, ồn, bồng bềnh”

Theo reviewer Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng ) , sở hữu mô-tơ điện công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, mẫu MPV Limo Green mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, dứt khoát ngay cả khi "full tải" 7 người lớn và hành lý.

“Xe tăng tốc lên 100 km/h rất nhẹ nhàng, chuyển làn ở dải tốc độ cao cực kỳ chắc chắn, không hề có cảm giác bồng bềnh thường thấy ở các mẫu MPV chạy xăng. Hệ thống treo làm việc rất dịu và 'ngon' hơn nhiều so với kỳ vọng”, anhTrọng đánh giá.

Thừa hưởng toàn bộ các ưu điểm của xe điện VinFast, theo reviewer Phùng Thế Trọng, Limo Green giải quyết những vấn đề trước đây các tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải gặp phải khi lái những chiếc xe MPV ồn, có mùi xăng. Với mẫu MPV điện nhà VinFast, xe vận hành nhẹ nhàng, yên tĩnh, đem lại trải nghiệm tích cực cho cả tài xế và hành khách.

“Từ vô lăng, cách âm gầm cho đến độ êm ái của hệ thống treo đều được tối ưu hóa xuất sắc. Đi đường dài, chiếc xe này không gây mệt mỏi cho những người ngồi trong, đây là điểm cộng cực lớn cho anh em chạy dịch vụ đường trường”,anh Thế Trọng đánh giá.

Với trục cơ sở dài 2.840 mm và cấu hình 7 chỗ ngồi thực dụng, Limo Green cung cấp không gian để chân thoải mái cho cả 3 hàng ghế. Đặc biệt, hàng ghế thứ 2 được đánh giá rất cao bởi độ ngả lưng sâu, êm ái, giúp hành khách có thể chợp mắt ngon lành trên những hành trình dài.

Trong một buổi lái thử VinFast Limo Green do kênh Mê Xe tổ chức gần đây, các tài xế tham gia đều chung nhận định về hoạt động hiệu quả của hệ thống điều hòa trên xe. “Điều hòa lạnh sâu và rất nhanh, tiếng quạt gió êm ru, không bị ù, tạo cảm giác dễ chịu ngay khi bước vào xe giữa trưa hè nắng gắt”, một tài xế tham gia lái thử nhận xét. Bên cạnh đó, các tài xế cũng đánh giá cao những tiện nghi trên xe như màn hình cảm ứng 10.1 inch, cần số điện tử hiện đại, giúp nâng tầm hình ảnh của người tài xế trong mắt khách hàng.

Chi phí vận hành 0 đồng: biên lợi nhuận tăng ngay từ ngày nhận xe

Nếu chất lượng xe là điều kiện cần, thì tối ưu chi phí chính là điều kiện đủ để Limo Green trở thành “cỗ máy sinh lời” cho các tài xế dịch vụ. Với chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến hết 30/6/2027, tài xế sở hữu Limo Green gần như loại bỏ hoàn toàn chi phí nhiên liệu trong hơn một năm đầu khai thác, từ đó giúp biên lợi nhuận khi khai thác dịch vụ cải thiện đáng kể.

“Trước đây sử dụng chiếc MPV xăng, tôi tốn trung bình 3-4 triệu đồng tiền xăng/tháng. Với Limo Green, con số này là 0 đồng”, một tài xế dịch vụ cho biết.

Không chỉ có chi phí sử dụng tiết kiệm, chi phí sở hữu mẫu MPV phổ thông của năm 2025 còn trở nên vô cùng hấp dẫn với loạt ưu đãi của VinFast. Limo Green đang được ưu đãi 6% trên giá trị xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, kèm theo đó là chương trình bảo lãnh mua xe trả góp chỉ với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi. Nếu tính cả chính sách miễn lệ phí trước bạ theo quy định chung, mức giá lăn bánh cho mẫu MPV này chỉ còn khoảng 700 triệu đồng.

“Mua xe này về chỉ việc chạy và đếm tiền, lại được hãng bảo hành tới 7 năm và pin 8 năm, giá bán hiện nay cũng rất hợp lý”, anh Hạnh, tài xế xe công nghệ tại Hà Nội chia sẻ.

Ngoài ra, hạ tầng trạm sạc phủ khắp tỉnh thành với hơn 150.000 cổng sạc và hệ thống xưởng dịch vụ lớn nhất cả nước cũng làm tăng thêm sự tiện lợi và giúp các tài xế dịch vụ yên tâm “cày cuốc”.

Mạnh mẽ, êm ái, rộng rãi và siêu tiết kiệm, VinFast Limo Green là khoản đầu tư đáng từ xu cho mục đích kinh doanh dịch vụ. Nhờ những ưu điểm vượt trội, Limo Green đã thiết lập kỷ lục doanh số 1 tháng tại thị trường Việt Nam, với gần 10.000 xe bán ra trong tháng 11 và luỹ kế hơn 16.000 xe chỉ sau 4 tháng mở bán.

Từ nay đến hết năm 2026, VinFast triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Trong đó, VinFast sẽ bảo lãnh để khách hàng được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” cùng với các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín với lãi suất hấp dẫn. Đồng thời, VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van Limo Green và các mẫu xe khác trong dòng Green. Đặc biệt, khách hàng cũng sẽ được giảm 3 triệu đồng khi chọn mua VF 3 bản tiêu chuẩn; giảm giá lên tới 50 triệu đồng với VF 7 bản Plus; giảm 50 triệu đồng với phiên bản VF 8 Eco. Nhân dịp Tết Bính Ngọ đến gần, VinFast đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng, tặng một chai rượu cho tất cả khách hàng mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới 31/1/2026.

PV