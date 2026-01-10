ONWARD: Honda đánh dấu hành trình xe máy điện tại Việt Nam

Tại sự kiện, ông Daiki Mihara, Giám đốc điều hành Công ty Honda Motor, chia sẻ rằng trong nhiều năm qua, Honda luôn nỗ lực mang đến “niềm vui và sự tự do trong di chuyển” cho hàng triệu người trên toàn thế giới, khẳng định vị thế dẫn đầu với gần 40% thị phần xe máy toàn cầu. Ông hé lộ: "Chúng tôi dự báo rằng thị trường xe máy thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng, và quy mô thị trường có thể chạm mốc 60 triệu xe vào khoảng năm 2030."

Với tầm nhìn dài hạn “cứ hai người thì có một người đi xe Honda, dù là xe điện hay xe xăng”, Honda cam kết giới thiệu các mẫu xe điện mới hàng năm, đặc biệt tại những thị trường như Việt Nam đang đón đầu xu hướng di chuyển xanh.

"Việc lắp ráp xe máy điện tại Việt Nam không chỉ thể hiện cam kết lâu dài của Honda mà còn đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Cam kết của Honda không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà còn hướng tới tạo việc làm, củng cố nền tảng công nghiệp và đồng hành cùng sự phát triển của xã hội," ông khẳng định.

Điểm nhấn của sự kiện chính là lần đầu tiên ra mắt mẫu xe máy điện Honda UC3 – biểu tượng mới dành cho nhịp sống đô thị trẻ trung. Với thiết kế tối giản, tinh tế và đầy cá tính, Honda UC3 được ví như người bạn đồng hành thông minh, phù hợp với lối sống năng động của thế hệ trẻ. Xe mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và tính tiện dụng hàng ngày, hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn yêu thích cho những ai muốn di chuyển xanh mà vẫn giữ được sự tự do và niềm vui.

Song song đó, Honda cũng cập nhật chính sách bán hàng mới cho mẫu xe điện cao cấp CUV e:, cùng việc triển khai hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin tại các thành phố lớn. Những bước đi này không chỉ giúp người dùng tự tin hơn khi chọn xe điện mà còn góp phần xây dựng hạ tầng xanh, mở ra cơ hội cho giới trẻ khám phá những trải nghiệm di chuyển mới mẻ, thân thiện với môi trường.

Bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, tuyên bố: "Sự phát triển luôn song hành với trách nhiệm. Chính vì vậy, Honda cam kết hiện thực hóa mục tiêu “Trung hòa Carbon vào năm 2050” thông qua những hành động cụ thể, đồng thời đồng hành cùng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam hướng tới “Phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”."

Song song với chiến lược của Honda toàn cầu, Honda Việt Nam cam kết đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa tầm nhìn “Không có tử vong do tai nạn giao thông vào năm 2045”, thông qua các chương trình đào tạo an toàn giao thông cho thế hệ tương lai.

Quỳnh Hoa