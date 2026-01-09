Chạy nhiều vẫn nhẹ chi phí: VinFast VF 5 khẳng định vị thế “xe của năm”

Với doanh số sau 11 tháng đạt hơn 38.000 xe, vượt xa đối thủ cùng phân khúc, VinFast VF 5 đang được săn đón hơn bao giờ hết trên thị trường ô tô. Đặc biệt, tháng 12 là thời điểm vàng để người dùng Việt hiện thực hóa giấc mơ ô tô với chi phí tối thiểu nhờ loạt ưu đãi khủng của VinFast.

Mua xe “nhẹ tênh” từ loạt ưu đãi cuối năm

Nếu như trước đây, rào cản tài chính khiến nhiều gia đình trẻ hay người mua xe lần đầu còn đắn đo thì với VF 5, VinFast đã mang đến lời giải rõ ràng bằng những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và dễ tiếp cận.

Cụ thể, thời điểm tháng 12/2025, khách hàng mua VF 5 được hưởng ưu đãi trực tiếp 4% giá trị xe từ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, và nhận thêm quà tặng là 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá 12 triệu đồng (có thể quy đổi ra tiền mặt).

Ngoài ra, với những ai đang sở hữu xe xăng cũ, chương trình “Thu cũ đổi mới” sẽ hỗ trợ thêm cho người mua 10-15 triệu đồng khi chuyển đổi sang VF 5. Những ưu đãi có thể quy đổi thành tiền mặt đưa giá VF 5 về mức khoảng dưới 500 triệu đồng, mức giá cạnh tranh bậc nhất trong phân khúc A-SUV.

Chốt mua xe đầu tháng 12, anh Việt Chung (Hà Nội) còn nhận được thêm nhiều quà tặng khác từ VinFast gồm chọn màu sơn nâng cao miễn phí (8 triệu đồng khi không có ưu đãi), tặng 10 triệu dưới dạng điểm VinClub do đăng ký biển Hà Nội.

“Ngắm nghía VF 5 cũng lâu rồi và tôi đã xuống tiền tuần trước. Ngoài những ưu đãi về tiền mặt, VinFast còn tặng tôi một chai rượu để đón Tết. Chưa kể tôi mua xe đợt này còn được miễn phí trước bạ và sạc pin không mất tiền trong 1,5 năm. Tính ra giá trị nhận được quá nhiều so với số tiền bỏ ra”, anh Việt Chung cho biết.

“Lái nhiều mà không thấy xót ví”

Bên cạnh sức hút nhờ loạt ưu đãi, VF 5 còn ghi điểm với chi phí vận hành “0 đồng”. Chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến hết tháng 6/2027 giúp chủ xe gạt bỏ hoàn toàn gánh nặng về chi phí nhiên liệu trong 1,5 năm tới.

“Tôi tiết kiệm được cả mấy chục triệu đồng tiền nhiên liệu. Đi xe điện thực sự quá hời, lái nhiều mà không thấy xót ví”, anh Henry Đạt, một chủ xe VF 5 đã chạy tới 20.000 km chỉ trong 6 tháng, khẳng định.

Trong khi đó, chủ kênh YouTube“Nhà Ruốc Đậu” - người đã có hơn 1 năm gắn bó và 18.000 km đồng hành cùng VF 5 - khẳng định, ngay cả khi không tính ưu đãi miễn phí sạc, chi phí nhiên liệu của VF 5 cũng chỉ bằng 1/3 so với xe xăng.Chưa kể, chi phí bảo dưỡng với VF 5 cũng vô cùng hợp lý và chu kỳ bảo dưỡng dài hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc.

Bên cạnh tính kinh tế, khả năng vận hành và sự bền bỉ của VF 5 đã được chứng minh qua các trải nghiệm thực tế từ người dùng. Anh Trần Hoàng Cao Minh, một tài xế dịch vụ tại Hà Nội thừa nhận, chiếc VF 5 đã đồng hành cùng anh suốt 160.000km và khiến anh vô cùng hài lòng. Theo anh, trong tầm giá 500 triệu đồng, VF 5 không có đối thủ về sức mạnh nhờ động cơ điện 134 mã lực và mô men xoắn 135Nm.

Đặc biệt, theo anh, dù là phân khúc A nhưng VF 5 vẫn được trang bị đầy đủ hệ thống công nghệ an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, hệ thống camera sau … giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình di chuyển.

Đây cũng là những yếu tố giúp VF 5 được vinh danh tại giải thưởng Car Choice Awards 2025, VF 5 với danh hiệu “Xe Dịch vụ của năm”, vượt qua các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova.

Từ trải nghiệm người dùng đến sự công nhận của giới chuyên môn, VF 5 hội tụ những yếu tố người mua cần: kinh tế, uy tín, bền bỉ, qua đó ngày càng khẳng định vị thế số 1 trong phân khúc A-SUV.