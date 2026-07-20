Khách hàng Việt tiết lộ lý do “một đi không trở lại” với xe xăng sau khi lên đời VinFast VF 9

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(Ngày Nay) -Không gian rộng, vận hành êm ái, nhiều công nghệ hỗ trợ lái cùng chi phí sử dụng thấp là những điểm được nhiều chủ xe VinFast VF 9 đánh giá cao sau hàng vạn km di chuyển.