VinFast VF 2: Giữ sự linh hoạt của xe máy, thêm sự an toàn của ô tô

Đi ô tô trong phố nhưng “tạt đâu cũng tiện”

Sau nhiều năm làm việc ở TP.HCM, chị Bảo Trân (32 tuổi) đã tích lũy được một khoản đủ để nâng cấp phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, con hẻm nơi chị sinh sống khá nhỏ. Ô tô vẫn có thể đi vào, nhưng việc tránh xe hoặc quay đầu khá bất tiện. Hơn nữa, phần lớn những địa điểm chị Trân lui tới hằng ngày như quán cà phê quen, cửa hàng tiện lợi hay công ty đều nằm trên những tuyến đường đông đúc. Chính điều đó khiến chị nhiều lần gác lại ý định mua ô tô, dù điều kiện tài chính đã cho phép.

“Tôi rất muốn có ô tô để che nắng che mưa. Nhưng có những hôm chỉ trong một buổi sáng đã phải ghé cả chục nơi. Nghĩ đến việc tìm chỗ đỗ hay quay đầu ở những nơi chật hẹp là tôi lại thấy xe máy vẫn tiện hơn”, chị Trân chia sẻ.

Đến khi VinFast giới thiệu VF 2, chị Trân cảm thấy đây là mẫu ô tô được phát triển đúng cho nhịp sống của những người thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Với kích thước tổng thể lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm (dài x rộng x cao), mẫu xe được tối ưu cho việc xoay trở trên những tuyến phố đông đúc, dễ dàng rẽ vào các con hẻm hoặc tìm chỗ đỗ trong điều kiện đô thị chật hẹp.

Đồng quan điểm, theo reviewer Dương Mx, thiết kế của VF 2 mang tới tầm nhìn tốt giúp người lái mới và chị em phụ nữ tự tin xoay xở trên đường. Qua trải nghiệm thực tế với Minio Green – mẫu xe tương đồng VF 2, anh cho rằng xe có khả năng tăng tốc tốt, gương chiếu hậu rất dễ nhìn và vô-lăng khá đầm tay. Ngoài ra, trang bị màn hình sau vô-lăng cũng là điểm cộng tăng khả năng tập trung cho người lái.

Không gian đủ cho nhu cầu cả gia đình

Dù có kích thước nhỏ gọn, VF 2 vẫn đảm bảo không gian cho 4 người lớn. Khi di chuyển chỉ 2 người, hàng ghế sau có thể gập xuống để tăng dung tích chứa đồ.

Trong khoang xe, VF 2 được trang bị sẵn hệ thống giải trí qua radio FM, điều hòa lạnh và móc khóa trẻ em ISOFIX. Cùng đó là các tính năng an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS và túi khí người lái. Với bộ pin dung lượng hơn 18 kWh, xe có thể di chuyển tới 210 km sau một lần sạc đầy.

Theo chị Nguyễn Hằng My (Hà Nội), cấu hình của VF 2 là thoải mái so với nhu cầu di chuyển trong đô thị của gia đình chị.

“Nhà mình có 4 người, vợ chồng mình và 2 bé, chủ yếu đi lại loanh quanh chỗ làm, trường học của con và nhà bố mẹ 2 bên, đều ở trong nội thành. Như VF 2 là phù hợp rồi, đỡ hơn hẳn đi xe máy phải hít khói bụi, chịu nắng gắt hay mưa gió”, chị phân tích.

Chị My cho biết đã chốt cọc VF 2 ngay ngày đầu mở bán để tranh thủ ưu đãi cọc sớm 8 triệu đồng trong 3 ngày đầu tiên (15-17/7). Xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030 nên từ mức giá niêm yết 188 triệu đồng, chủ sở hữu tiên phong có thể lăn bánh VF 2 với số tiền chỉ hơn 180 triệu đồng. Chính sách miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng đến hết ngày 10/2/2029 cũng giúp tối ưu chi phí sử dụng trong những năm đầu.

Đặc biệt, khách hàng đã và đang sở hữu xe xăng VinFast sẽ được áp dụng voucher tri ân có giá trị lên tới 80 triệu đồng khi thanh toán tiền xe, đưa mức giá sau ưu đãi về chỉ khoảng 100 triệu đồng. Đây được xem là mức giá chưa từng xuất hiện đối với một mẫu ô tô trên thị trường.

VinFast chính thức nhận đặt cọc cho VF 2 từ ngày 15/7/2026, với mức ưu đãi 8 triệu đồng/xe cho các khách hàng đặt cọc trong 3 ngày vàng 15-17/7/2026. Phí đặt cọc là 10 triệu đồng/xe, không hoàn hủy, chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên.

PV