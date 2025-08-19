Khám phá giới hạn – Grande Touring 2025 xuyên Việt hơn 3.300 km

Hành trình dài hơn 3.300km

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Việt Nam và đánh dấu cột mốc 70 năm thành lập Yamaha Motor, Yamaha Motor Việt Nam sẽ tổ chức hành trình xuyên Việt cùng chiếc Grande. Đây là mẫu xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc động cơ dung tích từ 50cc đến 175cc.

Ông Okutani Masahiro, Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, chia sẻ, hành trình Grande Touring 2025 sẽ khởi hành từ Cà Mau và kết thúc tại Hà Giang, với tổng lộ trình dài hơn 3.300 km, đi qua 12 chặng, kết nối những địa danh mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc.

Đoàn xe Grande Relay Touring xuất phát ngày 11/8 từ cực Nam Cà Mau, hướng về Cần Thơ, tham quan Công viên Hùng Vương, chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều và cầu Cần Thơ. Ngày tiếp theo, đoàn check-in tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi tiếp tục hành trình đến Phan Thiết, Nha Trang và nghỉ tại Phú Yên.

Ngày thứ ba, đoàn Yamaha Grande lăn bánh dọc ven biển Quy Nhơn. Tiếp đó, từ 14/8, hành trình đi qua Đà Nẵng, Huế, hướng về Đồng Hới, rồi qua Thanh Hóa và thành phố Vinh. Trước khi bước vào chặng cuối, đoàn dừng chân tham quan các điểm nổi bật tại Thủ đô và kết thúc hành trình tại Hà Giang ngày 17/8.

“Điều đặc biệt là tại mỗi checkpoint (điểm mốc), người tham gia sẽ được đắm mình trong không khí rất riêng của từng vùng miền, thưởng thức ẩm thực địa phương, giao lưu với cộng đồng yêu xe Yamaha, khám phá di sản văn hóa, và gặp gỡ các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Chúng tôi tin rằng, những trải nghiệm thật, cảm xúc thật sẽ chạm đến trái tim người dùng sâu sắc hơn bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào. Vì vậy, Yamaha lựa chọn tổ chức một hành trình thực tế, bởi chúng tôi muốn lan tỏa một thông điệp có sức sống lâu dài.

Grande Touring 2025 không chỉ là hoạt động kỷ niệm, mà còn là bước khởi đầu cho một định hướng phát triển dài hạn, biến Grande thành biểu tượng của sự nữ tính hiện đại, năng động, cuốn hút, và không bị gò bó bởi những giới hạn. Bên cạnh đó, về mặt thương hiệu, chúng tôi muốn xây dựng một hình ảnh Yamaha có chiều sâu văn hóa và có tính kết nối với cộng đồng. Và để làm được điều đó, chúng tôi chọn cách đem thương hiệu và sản phẩm của mình bước ra khỏi vùng an toàn, đến gần hơn với công chúng thông qua hành trình”, Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam cho biết.

Chạy tiếp sức để đảm bảo an toàn

Đáng chú ý lần xuyên Việt này cùng chiếc Grande sẽ tổ chức theo hình thức chạy tiếp sức độc đáo, chia làm nhiều chặng để khách hàng trên khắp mọi miền cả nước đều có thể tham gia.

Theo Ông Tatara Kengo, Phó giám đốc Bán hàng và Marketing Yamaha Motor Việt Nam, việc chạy tiếp sức như vậy sẽ tăng cường đảm bảo an toàn cho khách hàng tham gia hành trình:

“Sự an toàn và tính hệ thống là ưu tiên hàng đầu khi tổ chức hành trình quy mô lớn như Grande Touring 2025. Tất cả các chặng đã được Yamaha khảo sát kỹ lưỡng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo trải nghiệm an toàn cho người tham dự.

Chúng tôi có đội hậu cần kỹ thuật theo sát đoàn xe suốt hành trình – sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, tiếp nhiên liệu, xử lý sự cố, cũng như hỗ trợ y tế cơ bản nếu cần thiết. Hơn nữa, hình thức chạy “relay tiếp sức” sẽ đảm bảo người lái được thay phiên hợp lý, không bị quá tải hay mất tập trung”.

Bên cạnh đó, thông qua Grande, Yamaha Motor Việt Nam cũng muốn thể hiện thông điệp việc sử dụng một chiếc xe tay ga vốn được coi chỉ dành cho đô thị giờ đây có thể chinh phục cung đường xuyên Việt, qua đó thể hiện sự êm ái, bền bỉ.