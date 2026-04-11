KRAFTON và Neptune ra mắt cuộc thi game toàn cầu trị giá 5 triệu USD

"Casual Game Challenge Season 1" là cuộc thi trò chơi phổ thông (hybrid-casual và hyber-casual) dành cho các nhà phát triển game indie và di động, với tổng giải thưởng lên đến 5 triệu USD. Thời hạn đăng kí dự thi sẽ diễn ra từ 21/4 đến 18/5, và người thắng cuộc sẽ được công bố vào tháng 7/2026. Các thí sinh có thể tham gia thông qua website chính thức của Ban Tổ chức: www.flickdifferent.com, với các tựa game hoàn chỉnh hoặc các dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Sau quá trình phát triển và thử nghiệm, sản phẩm ấn tượng nhất sẽ được phát hành toàn cầu bởi đơn vị vận hành game Flick. Được thiết kế bởi Neptune cùng với sự hợp tác của KRAFTON, nền tảng này cho phép các nhà phát triển đưa trò chơi vào thị trường, bằng việc phân tích dữ liệu chiến lược và hỗ trợ quy trình dự án từ các khâu khai thác ban đầu cho đến việc xuất bản.

Thông qua cuộc thi, KRAFTON và Neptune muốn tìm kiếm các dự án tiềm năng, biến ý tưởng của các nhà làm game độc lập thành hiện thực. "Chúng tôi muốn khám phá thêm những tiềm năng về kỹ thuật phần mềm trên khắp thế giới và tiếp tục đẩy mạnh việc phát hành toàn cầu cùng với đối tác Neptune", đại diện của KRAFTON chia sẻ.

KRAFTON là công ty phát triển và phát hành game toàn cầu có trụ sở chính tại Hàn Quốc, được thành lập năm 2007, sở hữu hệ sinh thái studio đa dạng như PUBG, Striking Distance,... Đồng tổ chức cuộc thi, Neptune là đơn vị chuyên phát triển và phát hành game di động, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2012. Cả hai hiện đang tập trung phát triển trò chơi phổ thông (hybrid-casual) - dòng game tăng trưởng nhanh trên thị trường nhờ lối chơi đơn giản, dễ tiếp cận cùng giao diện thân thiện với người dùng.

Hữu Quyết