VNGGames và Tasco Auto ký kết hợp tác chiến lược – công bố ra mắt Game Nghịch Thủy Hàn và Geely trở thành nhà tài trợ chính thức

Sự kiện diễn ra tại Showroom Lynk & Co Tân Cảng (220 Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai bên, thương hiệu Geely Việt Nam, cùng hơn 120 khách mời gồm báo chí, creators, cộng đồng game thủ và khách hàng thân thiết.

VNGGames và Tasco Auto ký kết hợp tác chiến lược Thỏa thuận hợp tác giữa VNGGames và Tasco Auto đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kết nối giữa công nghệ - giải trí - di chuyển thông minh, hướng đến việc kiến tạo những trải nghiệm mới cho thế hệ người dùng trẻ tại Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai chuỗi hoạt động kết hợp giữa các chiến dịch truyền thông, sự kiện cộng đồng và hoạt động trải nghiệm sản phẩm. Mục tiêu hợp tác là mở rộng tệp khách hàng trẻ yêu công nghệ, đồng thời lan tỏa hình ảnh thương hiệu Geely - biểu tượng của di chuyển thông minh, và VNGGames - nhà phát hành tiên phong trong lĩnh vực giải trí số.

VNGGames công bố ra mắt game Nghịch Thủy Hàn Trong khuôn khổ lễ ký kết, VNGGames chính thức công bố 07/11/2025 là thời điểm chính thức ra mắt game Nghịch Thủy Hàn, siêu phẩm MMORPG thế giới mở AAA do NetEase Games phát triển và VNGGames phát hành độc quyền tại Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ tinh thần võ hiệp phương Đông, Nghịch Thủy Hàn mang đến thế giới giang hồ rộng lớn, cốt truyện đa tuyến và hệ thống AI NPC thông minh đầu tiên trên di động, cho phép người chơi tương tác tự nhiên như đời thực. Tựa game gây ấn tượng bởi đồ họa điện ảnh, hệ thống chiến đấu đa tầng, tùy chỉnh nhân vật bằng AI, cùng triết lý vận hành “công bằng - không pay-to-win”, hứa hẹn trở thành điểm nhấn của thị trường game Việt cuối năm 2025.

Geely trở thành nhà tài trợ chính thức – biểu tượng giao thoa giữa công nghệ và trải nghiệm

Cũng trong sự kiện, Geely, thương hiệu xe điện thông minh thuộc hệ thống Tasco Auto, chính thức công bố trở thành nhà tài trợ chính thức của game Nghịch Thủy Hàn.

Trong khuôn khổ hợp tác, Geely sẽ tài trợ 01 xe điện GEELY EX5 trị giá 889.000.000 VNĐ làm phần thưởng đặc biệt cho người chơi xuất sắc trong chuỗi sự kiện “Ra mắt Nghịch Thủy Hàn – Hành trình Nghịch Thiên”.

Sự đồng hành giữa Geely EX5 và Nghịch Thủy Hàn là sự gặp gỡ thú vị giữa hai biểu tượng công nghệ hiện đại. Nghịch Thủy Hàn đại diện cho tinh thần “nghịch thiên”, không ngừng khám phá giới hạn của thế giới ảo;

Trong khi GEELY EX5 thể hiện khát vọng “chuyển động thông minh” trong thế giới thực, mang đến trải nghiệm lái đầy cảm hứng với hiệu suất mạnh mẽ 218 mã lực, pin siêu bền 1 triệu km, cùng khung gầm SEA đạt chuẩn an toàn 5 sao EURO NCAP.

Cả hai thương hiệu cùng chia sẻ triết lý “Smart Mobility – Smart Entertainment”, hướng đến thế hệ người dùng trẻ yêu công nghệ, đề cao tự do và khát vọng khám phá.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện VNGGames chia sẻ

“Sự hợp tác giữa VNG Games, Tasco Auto và Geely không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện cho người chơi. Chúng tôi mong muốn game thủ Việt Nam được kết nối với giá trị và phong cách sống hiện đại – nơi công nghệ, cảm xúc và trải nghiệm hòa làm một.”

Đại diện Tasco Auto / Geely Việt Nam cho biết:

“Cộng đồng game thủ Nghịch Thủy Hàn và khách hàng của Geely có nhiều điểm chung – đều là những người trẻ năng động, yêu công nghệ, đam mê khám phá. Thông qua hợp tác này, Geely mong muốn lan tỏa tinh thần ‘Smart Mobility for Smart People’, kết nối thế giới di chuyển thông minh với không gian giải trí sáng tạo.”

Sự hợp tác giữa Geely EX5 và Nghịch Thủy Hàn mang đến cho người trẻ Việt trải nghiệm kết nối hai thế giới thực – ảo, nơi di chuyển thông minh và giải trí sáng tạo cùng hoà quyện. Hai thương hiệu sẽ triển khai nhiều hoạt động được thiết kế riêng cho cộng đồng game thủ Nghịch Thủy Hàn, từ các sự kiện trong game, các giải đấu lớn, cho đến những chương trình ưu đãi độc quyền.