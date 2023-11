“Lái nữ” mua xe dịp cuối năm: Xe phải đẹp, thông minh, phong cách và tiết kiệm chi phí

Đẹp hơn, rẻ hơn nhưng giá trị sử dụng cao hơn xe xăng

Phụ nữ hiện đại chọn xe "khắt khe" như chọn phụ kiện thời trang. Một chiếc xe thiết kế đẹp giúp họ cảm thấy tự tin và hãnh diện mỗi khi bước lên xe hay lướt đi trên đường phố. Nhưng với bản tính cẩn trọng sẵn có, họ cũng đòi hỏi chiếc xe phải bền bỉ, chất lượng và có giá trị sử dụng cao. Chiếc VinFast VF 6 như được sinh ra để thỏa mãn tất cả những yêu cầu đó.

Được chắp bút bởi những nhà thiết kế hàng đầu của Torino Design (Ý), VinFast VF 6 mang đậm nét thời trang châu Âu, theo hơi hướng tối giản đầy tinh tế.

“Tôi thích VF 6 ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rất trang nhã và đẹp mắt!”, chị Vũ Quỳnh Tiên (TP. Hồ Chí Minh), một trong những người đã đặt cọc và đang chờ nhận xe VF 6, cho hay.

Trên thực tế, bên cạnh những đường nét mềm mại chủ đạo khắp thân xe, VF 6 có phần đuôi được thiết kế cá tính, hiện đại và nhận nhiều đánh giá cao về tính thẩm mỹ. Trong khi đó, kích thước xe được thiết kế gọn gàng, phù hợp với vóc dáng của khách hàng nữ. La-zăng cỡ lớn lên tới 19 inch của bản Plus cũng giúp xe gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không chỉ đẹp, giá trị sử dụng của VF 6 cũng được tối ưu nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.730 mm, tương đương với các mẫu xe cỡ C, trong khi dáng vẻ bên ngoài của mẫu xe điện này gọn gàng tương đương xe cỡ B. Với chiều dài cơ sở lớn, không gian cabin VF 6 rộng rãi hơn, không chỉ giúp chỗ ngồi thoải mái hơn mà còn giúp chứa thêm rất nhiều đồ - một điểm cộng rất được lòng các chị em phụ nữ.

Nội thất VF 6 cũng được các nhà thiết kế chăm chút rất tỉ mỉ với chất liệu da cao cấp, dễ chịu, cùng với các mảng màu tối giản và hết sức trang nhã. Đây cũng là một yếu tố đã khiến không ít chị em "chốt cọc" VF 6 ngay khi mẫu xe vừa ra mắt.

Đặc biệt, là người nắm giữ “tay hòm chìa khóa” trong gia đình, các khách nữ đánh giá VF 6 thực sự rẻ hơn nhiều so với các mẫu xe trong cùng phân khúc.

“Tôi chọn chiếc VF 6 Plus bản thuê pin, chi phí lăn bánh chỉ 789 triệu đồng, tính ra là tiết kiệm được gần trăm triệu đồng so với những mẫu xe xăng kích cỡ tương đương. VF 6 là một sự lựa chọn đáng giá”, chị Tiên khẳng định.

Thông minh hơn, an toàn hơn ngay cả với “lái mới”

Phụ nữ vốn không mấy "vui vẻ" với những hướng dẫn sử dụng xe mang nặng tính kỹ thuật. Đó chính là lý do anh Nguyễn Đức Tuấn (Đông Anh, Hà Nội) đã lựa chọn mẫu ô tô điện VinFast VF 6 cho vợ, bởi xe được trang bị nhiều tính năng thông minh vượt trội.

“Trợ lý ảo VinFast hỗ trợ điều khiển các tính năng trên xe giúp việc vận hành trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vợ tôi không phải mất tập trung cho việc điều khiển điều hòa, tăng giảm âm lượng sẽ giúp lái xe an toàn hơn”, anh Đức Tuấn cho biết.

Hệ thống camera 360 độ có thể không mấy thiết thực với cánh đàn ông, nhưng đây lại là tính năng đặc biệt hữu ích với các chị em, giúp họ đỗ xe dễ dàng hơn cũng như tự tin, an tâm hơn khi lưu thông trên đường.

Xe điện như VF 6 còn được quy hoạch trang bị hàng loạt tính năng trợ lái nâng cao ADAS hiện đại như: Trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, điều chỉnh tốc độ thông minh, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

“Các mẫu B-SUV chạy xăng thường chỉ có 5 đến tối đa là 10 tính năng ADAS, còn VF 6 được hãng hào phóng trang bị tới hơn 20. Chọn VF 6 chắc chắn là lời hơn rồi”, anh Tuấn nhấn mạnh. Theo anh Tuấn, VF 6 không chỉ là một mẫu xe có thiết kế đẹp nổi bật ở phân khúc B, mà còn không “hy sinh” tính năng thông minh để cắt giảm chi phí như các mẫu xe khác.

Đặc biệt, kể từ đầu năm 2024, các tính năng hỗ trợ lái nâng cao trên VF 6 Plus sẽ được cập nhật miễn phí, giúp cho chiếc xe ngày càng thông minh, an toàn và tiện dụng hơn.

“Với VF 6, lúc nào bạn cũng sẽ có cảm giác như đang được đi một chiếc xe mới sau mỗi lần cập nhật”, chị Hải Linh (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) nhận định.

Chi phí vận hành siêu tiết kiệm, chính sách hậu mãi siêu hấp dẫn

VF 6 còn chinh phục các khách hàng khó tính ở chi phí vận hành siêu tiết kiệm. Ước tính, các chị em đi ô tô điện chỉ cần chi ra khoảng hơn 500.000 đồng sạc pin để di chuyển 1.000 km. Cộng thêm phí thuê pin 1,8 triệu đồng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km/tháng, chi phí cho mỗi km di chuyển bằng ô tô điện chỉ là hơn 1.100 đồng/km.

“Chi phí sạc điện VF 6 chỉ tương đương tiền xăng cho một chiếc xe máy cao cấp, trong khi nếu tính cả phí thuê pin thì cũng chỉ bằng một nửa tiền xăng của chiếc xe sedan cỡ B mà tôi đang sử dụng. Thực sự đi xe điện quá rẻ”, chị Hoàng Ngọc Anh (Hà Nội) phân tích khi đang có kế hoạch chuyển sang ô tô điện.

Đặc biệt, những khách hàng như chị Ngọc Anh sẽ hoàn toàn an tâm về xe trong suốt quá trình sử dụng nhờ các chính sách bảo hành và hậu mãi cực tốt của VinFast. Xe VF 6 được bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km, trong khi pin được bảo hành 8 năm, không giới hạn số km. Ngoài ra, VinFast còn có một loạt dịch vụ khác mà không hãng xe xăng nào có như: sửa chữa lưu động (Mobile Service), sạc pin lưu động (Mobile Charging), cứu hộ 24/7, xưởng dịch vụ không ngày nghỉ...

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe điện cũng rất rẻ, chỉ bằng 1/3 đến 1/4 so với xe xăng, do cấu tạo đặc thù của ô tô điện đơn giản hơn, ít chi tiết phải thay thế hơn so với xe xăng. Đó cũng chính là lý do nhiều chủ xe điện chia sẻ cảm giác “càng dùng càng nghiện” và không còn muốn quay trở lại sử dụng xe xăng.

PV