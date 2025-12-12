Lễ khánh thành showroom Mazda flagship đầu tiên và giới thiệu các sản phẩm Mazda cao cấp mới

Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm, khởi nguồn từ một nhà máy sản xuất nút bần tại Hiroshima, Mazda đã vươn lên trở thành thương hiệu toàn cầu với triết lý thiết kế KODO đặc trưng, công nghệ SkyActiv và nổi bật với triết lý “Human-Centric” lấy con người làm trung tâm nhằm tạo ra những chiếc xe mang lại cảm xúc và giá trị khác biệt cho người sử dụng.

Năm 2011, THACO AUTO ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Mazda, chính thức sản xuất, lắp ráp và phân phối Mazda tại Việt Nam, với chiến lược bài bản, Mazda tại Việt Nam đã phát triển nhanh và bền vững từ Thương hiệu, Sản phẩm đến Dịch vụ.

Đến nay, hơn 310.000 xe Mazda đã được giao đến khách hàng Việt Nam, một minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác giữa hai tập đoàn và sự tin yêu của khách hàng dành cho thương hiệu. THACO AUTO đã phát triển hệ thống phân phối rộng khắp với hơn 110 showroom, xưởng dịch vụ hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Mazda toàn cầu, đảm bảo mỗi chiếc xe đều được chăm sóc đúng quy trình và chất lượng cao nhất.

Mazda với định hướng trở thành thương hiệu xe cao cấp Nhật Bản thông qua hệ thống nhận diện mới và lineup sản phẩm thế hệ mới, cam kết hài hòa giữa trách nhiệm môi trường và niềm vui lái xe. Tại Việt Nam, THACO AUTO và Mazda cùng viết tiếp chương mới cho thương hiệu Mazda với thế hệ sản phẩm cao cấp mới và Hệ thống showroom với nhận diện, không gian trải nghiệm mới, sang trọng và đẳng cấp dành cho khách hàng.

Ngày hôm nay, THACO AUTO trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị Showroom Mazda Flagship đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh và cũng là showroom Mazda Flagship đầu tiên tại Đông Nam Á. Showroom được khởi công xây dựng từ đầu năm 2025 với tổng vốn đầu tư 184 tỷ đồng bao gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn lên đến hơn 11.500 m², tích hợp đầy đủ các chức năng: khu trưng bày xe, khu dành cho gia đình, khu vực tổ chức sự kiện cùng xưởng dịch vụ 3 tầng hiện đại.

Showroom theo tiêu chuẩn nhận diện mới nhất của Mazda với ý tưởng chủ đạo được phát triển bởi GK Design Nhật Bản, Mazda Design Headquarters với triết lý “Connecting – Kết nối” làm trọng tâm. Thiết kế hướng đến sự hòa quyện giữa thiên nhiên, con người, đô thị và tinh thần thương hiệu Mazda, lấy cảm hứng từ kiến trúc Việt Nam và Nhật Bản “hòa mình vào thiên nhiên thay vì tách rời”, nhằm tạo ra một không gian thoải mái và dễ chịu. Ngoại thất nổi bật với hệ lam chắn nắng (louvers) được bố trí ở nhiều góc độ khác nhau, tạo hiệu ứng bóng đổ thay đổi theo góc nhìn.

Vào ban đêm, ánh sáng nội thất tạo nên một diện mạo sống động và đầy cảm xúc. Không gian cảnh quan được kiến tạo với mái hiên mở rộng, cây xanh và các khu vực chuyển tiếp liền mạch, giúp showroom không chỉ là nơi trưng bày xe mà trở thành một phần gắn kết với thành phố.

Toàn bộ không gian được thiết kế để tạo ra nhiều góc nhìn độc đáo, khuyến khích khách hàng khám phá, tối ưu trải nghiệm, chúng tôi mong muốn showroom Mazda Flagship trở thành cầu nối giữa khách hàng và thương hiệu, giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Xưởng dịch vụ thiết kế theo mô hình Xưởng dịch vụ công nghiệp hiện đại với 3 tầng chức năng: sửa chữa nhanh, sửa chữa máy gầm, sửa chữa đồng sơn, tích hợp và ứng dụng số hóa, kết nối liền mạch giữa khu trưng bày bán xe, khu tiếp nhận dịch vụ và khu vực sửa chữa, chăm sóc xe, tạo nên trải nghiệm xuyên suốt và thuận tiện dành cho khách hàng.

Năm 2026, THACO AUTO sẽ triển khai dự án showroom Mazda Flagship Sala (TP. HCM), showroom kết hợp tổ hợp thương mại dịch vụ và kinh doanh các sản phẩm gắn liền với văn hóa Nhật Bản. Tiếp đó đưa vào hoạt động showroom Mazda Flagship tiêu chuẩn nhận diện mới tại Hà Nội, đồng thời hoàn thành chuyển đổi nhận diện thương hiệu Mazda mới trên toàn hệ thống trong năm 2027.

Cùng với việc ra mắt Showroom Mazda Flagship đầu tiên, THACO AUTO trưng bày và giới thiệu các mẫu xe cao cấp mới của Mazda gồm CX-60, CX-90, New CX-5 và MX-5 với mong muốn mang lại trải nghiệm mới sang trọng và đẳng cấp cho khách hàng.

Mazda CX-60 và CX-90 với ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, đường nét mạnh mẽ và cuốn hút. Không gian nội thất cao cấp, các chi tiết hoàn thiện tinh xảo, tính năng cá nhân hóa vị trí người lái thông minh mang đến sự kết nối giữa xe và người sử dụng. CX-60 và CX-90 trang bị động cơ SkyActiv 3.3 Turbo MHEV và 2.5 PHEV, dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), ưu tiên dẫn động cầu sau, cùng hệ thống treo tiên tiến, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và ổn định trên mọi địa hình, công nghệ an toàn i-Activsense tiên tiến, xe đạt chuẩn 5 sao toàn cầu.

New Mazda CX-5 là mẫu SUV thế hệ mới, giới thiệu tại châu Âu từ tháng 7/2025, sở hữu thiết kế sang trọng, kích thước tổng thể lớn. Nội thất với không gian rộng rãi, trang bị màn hình giải trí 15.6 inch, động cơ 2.5L kết hợp hộp số tự động 6 cấp (6AT) cùng tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Hệ thống an toàn i-Activsense thế hệ mới, camera 360° với góc quan sát gầm xe giúp nâng cao trải nghiệm và khẳng định vị thế trong phân khúc.

Dự kiến Mazda CX-60 và CX-90 sẽ được nhập khẩu và đưa vào bán hàng, giao xe từ tháng 4 năm 2026. New CX-5 sẽ giới thiệu và bán hàng từ tháng 11 năm 2026.

Cùng với việc giới thiệu các sản phẩm cao cấp mới, THACO AUTO tiếp tục gia tăng doanh số các mẫu xe hiện hữu thông qua việc đẩy mạnh nội địa hóa, phát triển tùy chọn cá nhân hóa, phụ kiện lifestyle nhằm đa dạng lựa chọn và gia tăng giá trị cho khách hàng.

“Lễ khánh thành Showroom Mazda Flagship đầu tiên và giới thiệu các sản phẩm Mazda cao cấp mới” ngày hôm nay là bước tiếp nối cho sự phát triển vững mạnh của Mazda tại Việt Nam. THACO AUTO cam kết đồng hành cùng Tập đoàn Mazda góp phần giữ vững vị thế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thương hiệu Mazda tại thị trường Việt Nam.

Nhân sự kiện hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ông Masahiro Moro - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Mazda toàn cầu cùng đội ngũ Lãnh đạo Mazda đã đồng hành và hỗ trợ tích cực trong quá trình thiết kế, xây dựng để đưa Showroom Mazda Flagship đi vào hoạt động đúng tiến độ.