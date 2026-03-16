Chuyên gia tư vấn cách lên đời ô tô điện 7 chỗ với chi phí tối thiểu

Ưu đãi khủng tới 73 triệu đồng, có thể mang xe về nhà với 0 đồng

“Mức giá của VF MPV 7 hiện được niêm yết ở 819 triệu đồng. Tuy nhiên, khác với nhiều hãng khi người mua phải cộng thêm hàng loạt chi phí phát sinh khiến giá lăn bánh đội lên đáng kể, với VinFast, trong nhiềutrường hợp, giá lăn bánh thậm chí còn thấp hơn cả giá niêm yết”, reviewer Phan Anh (kênh Xe Hay) nhận định về mức giá của mẫu MPV 7 chỗ dành cho gia đình của VinFast.

Thực tế, mức 819 triệu đồng vốn đã được đánh giá là cạnh tranh khi đặt cạnh Toyota Innova Cross hay Hyundai Custin. Nhưng điều khiến thị trường chú ý lại nằm ở những chính sách hỗ trợ người dùng của VinFast.

Cụ thể, khách hàng mua xe trong tháng 3/2026 được hưởng chính sách từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, với mức hỗ trợ 6% giá xe. Khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, người mua được ưu đãi thêm 3%, đưa tổng mức ưu đãi lên tới 73 triệu đồng.

Đặc biệt, xe điện tại Việt Nam vẫn đang được miễn 100% lệ phí trước bạ. Điều này giúp VF MPV 7 tiết kiệm thêm vài chục triệu đồng so với xe xăng cùng tầm giá, qua đó kéo giá lăn bánh xuống mức rất cạnh tranh.

Trường hợp mua xe trả góp, khách hàng có thể lựa chọn gói vay lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu thay cho ưu đãi 6%, đồng thời không cần vốn đối ứng ban đầu. Chính sách này đặc biệt phù hợp với những gia đình muốn giữ dòng tiền linh hoạt cho nhu cầu khác.

Cộng dồn các ưu đãi, mức giá lăn bánh thực tế của mẫu VF MPV 7 chỉ còn từ 750 triệu đồng. Với những gia đình đang tính toán nâng cấp lên xe 7 chỗ để phục vụ các chuyến đi du xuân, những kế hoạch công việc mới hay đơn giản là nhu cầu di chuyển ổn định hơn cho cả gia đình, đây được xem là cơ hội không thể tốt hơn.

Chi phí sử dụng tối thiểu, càng đi nhiều càng lợi

Bên cạnh mức giá lăn bánh “giật mình”, chi phí sử dụng cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhiều người quyết định xuống tiền, đặc biệt khi “đặt lên bàn cân” với các dòng xe xăng.

“Tôi tính thử chi phí nuôi một chiếc MPV xăng 7 chỗ, tiền xăng mỗi tháng có thể 4–5 triệu đồng. Còn với xe điện VinFast, khoản này gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc. Chỉ riêng điều đó đã đủ thuyết phục”, anh Mạnh Hoàng, một chủ xe vừa đặt VF MPV 7 để thay thế chiếc sedan xăng 5 chỗ, phân tích.

Chính sách miễn phí sạc đang là lợi thế lớn của xe điện VinFast. Người mua xe từ 10/2/2026 sẽ được miễn phí sạc pin tới 10/2/2029 tại các trạm công cộng V-Green (tối đa 10 lần/tháng). Như vậy, gia đình anh Hoàng sẽ được hưởng quyền lợi vận hành xe với “0 đồng” tiền sạc trong khoảng 3 năm nữa.

Xe điện còn giúp người dùng tối ưu đáng kể chi phí bảo dưỡng nhờ mốc định kỳ dài gấp 3 lần xe xăng và cấu tạo ít chi tiết hao mòn của xe điện. “Chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km, không cần thay dầu như xe xăng và nhiều chi phí phát sinh khác cũng được cắt giảm. Thực tế, có những lần chi phí bảo dưỡng xe điện còn thấp hơn cả bảo dưỡng một chiếc xe máy xăng”, reviewer Phan Anh nhận định.

Song song, chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin cũng được xem là “tấm khiên” bảo chứng cho chất lượng sản phẩm. Thời hạn bảo hành dài hiếm có trong phân khúc này giúp các gia đình thêm phần an tâm khi lựa chọn một mẫu MPV phục vụ nhu cầu di chuyển lâu dài, ổn định trong nhiều năm.

Giới quan sát cho rằng sự kết hợp giữa giá mua hợp lý và chi phí sử dụng tối ưu sẽ giúp VF MPV 7 trở thành mẫu xe được quan tâm hàng đầu trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ.

PV