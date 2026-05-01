Mercedes-Benz GLC có bản trục cơ sở kéo dài, chạy thuần điện

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, Mercedes-Benz giới thiệu phiên bản trục cơ sở kéo dài (LWB) của dòng GLC thuần điện. Đây là biến thể dành riêng cho thị trường Trung Quốc, cạnh tranh trực tiếp với đối thủ BMW iX3 LWB.

Xe có chiều dài tổng thể 4.950mm và trục cơ sở 3.027mm. So với bản tiêu chuẩn toàn cầu, Mercedes-Benz GLC L EV dài hơn 105mm, riêng khoảng cách giữa hai trục bánh xe tăng thêm 55mm. Kích thước này lớn hơn mẫu EQE SUV 87mm và dài hơn đối thủ BMW iX3 LWB 64mm.

Về ngoại thất, xe có cửa sau dài hơn, phần kính hông mở rộng và đuôi xe thiết kế đứng hơn để tối ưu không gian bên trong. Những đặc điểm nhận diện dòng GLC EQ như đèn LED họa tiết ngôi sao và lưới tản nhiệt phát sáng vẫn được giữ nguyên.

Điểm khác biệt lớn nhất của GLC L EV là cấu hình 3 hàng ghế với 6 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập kiểu thương gia, tích hợp chức năng sưởi, thông gió và massage. Tại khoang lái, bảng điều khiển được bao phủ bởi màn hình MBUX Hyperscreen kích thước 39,1 inch.

Tại Trung Quốc, GLC L EV được trang bị động cơ điện kép, công suất 416 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Dù công suất thấp hơn mức 483 mã lực của bản quốc tế, xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hỗn hợp.

Cụm pin có dung lượng 85,5 kWh (nhỏ hơn mức 94 kWh trên bản quốc tế) nhưng cho phạm vi hoạt động hơn 700km theo tiêu chuẩn CLTC. Việc giảm dung lượng pin nhằm ưu tiên không gian cho hàng ghế thứ ba và cân bằng trọng lượng xe.

GLC L EV phát triển trên kiến trúc MB.EA với hệ thống điện 800V. Thông qua gói tùy chọn "Agility & Comfort", mẫu SUV này được trang bị hệ thống treo khí nén Airmatic và tính năng đánh lái bánh sau tương tự dòng S-Class, giúp tăng độ êm ái và linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Sản phẩm dự kiến có mặt tại đại lý vào quý 4 năm nay. Giá bán sẽ được Mercedes-Benz công bố sát thời điểm mở bán.