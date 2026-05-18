Xe Škoda Fabia Motorsport: phiên bản giới hạn kỷ niệm 125 năm Škoda Motorsport

Škoda Auto giới thiệu phiên bản giới hạn Fabia Motorsport Edition nhằm kỷ niệm 125 năm truyền thống đua xe thể thao của thương hiệu. Dòng xe đặc biệt này gồm 125 chiếc, được phát triển dựa trên phiên bản đặc biệt Fabia 130 và kết hợp động cơ 1.5 TSI công suất 130 kW, thiết kế thể thao lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Fabia RS Rally2 hiện tại, cùng nhiều chi tiết gợi nhớ đến những thành công của các mẫu xe đua của Škoda Motorsport. Mỗi chiếc xe trong loạt sản xuất giới hạn đều được trang bị bảng đánh số thứ tự riêng trong khoang nội thất.

Škoda Fabia Motorsport kế thừa nền tảng của phiên bản Fabia 130 – mẫu xe thương mại nhanh nhất trong dải sản phẩm Fabia – đồng thời bổ sung dấu ấn thể thao riêng, hướng tới những khách hàng yêu thích cả thương hiệu Škoda lẫn Škoda Motorsport. Phiên bản giới hạn này mang đến một mẫu xe phù hợp cho sử dụng hằng ngày nhưng vẫn gắn kết chặt chẽ với những chiếc xe đua thành công đến từ Mladá Boleslav. Xe được trang bị gói thiết kế lấy cảm hứng từ đường đua, với các chi tiết tạo hình dựa trên mẫu xe đua Škoda Fabia RS Rally2 hiện tại.

Thiết kế của phiên bản giới hạn này được xây dựng dựa trên di sản đua xe thể thao của thương hiệu. Fabia Motorsport chỉ được cung cấp với màu sơn ánh kim trắng Moon White, kết hợp với các trụ xe và mui xe màu đen. Ngoại thất còn được nhấn mạnh bằng nhiều chi tiết sơn đen, bao gồm cánh gió trước và sau cũng như bộ khuếch tán gió. Các bộ đề-can trang trí đặc biệt lấy cảm hứng từ Fabia RS Rally2 mang đến diện mạo nổi bật và đậm chất thể thao. Cụm đèn trước Bi-LED với phần nền bên trong màu đen làm tăng vẻ sắc sảo cho phần đầu xe. Bộ mâm hợp kim Libra 18 inch độc quyền với lớp hoàn thiện màu khói, kết hợp cùng hệ thống treo hạ thấp, tạo nên dáng đứng năng động, trong khi ống xả kép đặt bên dưới bộ khuếch tán hoàn thiện tổng thể ngoại hình.

Không gian nội thất thể thao với tông màu đen kết hợp hài hòa giữa tính thực dụng hằng ngày và cảm hứng xe đua thể thao. Ghế thể thao phía trước với tựa đầu liền khối mang lại khả năng nâng đỡ thân xe tốt khi vào cua và, tương tự như bảng táp-lô, được nhấn bằng các chi tiết trang trí giả các-bon. Tính độc quyền của khoang nội thất được thể hiện qua bảng đánh số thứ tự riêng của từng xe trong loạt sản xuất 125 chiếc, biểu trưng kỷ niệm 125 năm Škoda Motorsport trên vô-lăng thể thao ba chấu, cùng thảm sàn dệt riêng biệt. Khi mở cửa trước, hành khách sẽ được chào đón bởi nẹp bậc cửa thiết kế riêng với họa tiết lấy cảm hứng từ đường đua. Xe Fabia phiên bản Motorsport được phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của phiên bản Fabia mạnh mẽ nhất, đồng thời bổ sung giá trị sưu tầm và mối liên kết trực tiếp với dấu mốc kỷ niệm của Škoda Motorsport.

Trái tim của Fabia Motorsport Edition là động cơ 1.5 TSI evo2 công suất 130 kW được tinh chỉnh. Các chuyên gia phát triển hệ truyền động tại bộ phận Nghiên cứu & Phát triển Kỹ thuật của Škoda Auto đã điều chỉnh một số chi tiết, bao gồm ống góp nạp, bộ giảm rung và tay cò mổ, nhằm đáp ứng mức công suất gia tăng. So với động cơ 1.5 TSI tiêu chuẩn công suất 110 kW, động cơ này mang lại sức mạnh lớn hơn ngay từ 3.500 vòng/phút. Công suất tối đa 130 kW đạt được trong dải 5.000–6.000 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại 250 Nm được duy trì trên dải rộng từ 1.500 đến 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp cũng được tinh chỉnh, với điểm chuyển số cao hơn để tăng tốc nhanh hơn, hỗ trợ về số phù hợp vòng tua khi giảm số ở chế độ Thể thao và logic phanh được điều chỉnh để tái tăng tốc nhanh hơn. Những thay đổi này nhấn mạnh tính năng động của xe, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng sử dụng hằng ngày và sự thoải mái.

Trải nghiệm dành riêng cho khách hàng được hoàn thiện bằng hộp quà đặc biệt, chỉ dành cho chủ sở hữu phiên bản giới hạn này. Mỗi khách hàng sẽ nhận được chứng nhận xuất xứ phiên bản xe Fabia Motorsport có chữ ký của các thành viên Ban Điều hành Škoda Auto, một hộp bảo vệ vận chuyển mang logo Fabia 125, găng tay lái xe và một món đồ sưu tầm độc đáo: một mảnh khung an toàn từ xe đua Škoda Fabia RS Rally2. Chi tiết này tiếp tục củng cố mối liên kết chặt chẽ giữa phiên bản giới hạn và thế giới đua xe rally của Škoda Motorsport.

Škoda Motorsport sở hữu bề dày lịch sử ở nhiều hạng mục thi đấu, với những thành công lớn nhất đến từ bộ môn đua xe rally. Kể từ năm 2015, các mẫu xe rally dựa trên Fabia đã trở thành một trong những dòng xe thành công nhất trong lịch sử phân hạng Rally2. Hơn 750 xe khách hàng được bán ra qua ba thế hệ, sáu danh hiệu vô địch Giải vô địch đua xe rally thế giới hạng WRC2 dành cho tay đua, cùng vô số danh hiệu quốc gia và châu lục là minh chứng cho sức mạnh vượt trội của các mẫu xe cũng như chương trình xe khách hàng của Škoda Motorsport. Phiên bản Fabia Motorsport tôn vinh những thành tựu này thông qua một phiên bản giới hạn độc quyền, được tạo ra dành riêng cho 125 khách hàng.