MG Motor nâng tầm vị thế chiến lược tại thị trường Việt Nam

Sự thay đổi nhân sự cấp cao này nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của SAIC Motor tại khu vực Đông Nam Á, nhằm củng cố vị thế, thúc đẩy tăng trưởng doanh số và nâng tầm trải nghiệm thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam. MG đã chứng minh sự bứt phá và mở rộng thị trường vượt trội trong suốt Giai đoạn I (2020 - 2025). Bước sang Giai đoạn II từ năm 2026 trở đi, thương hiệu được kỳ vọng sẽ thiết lập những cột mốc phát triển mới thông qua các dự án lắp ráp trong nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược cùng các tập đoàn lớn.

Ông Tang Donghui - Tân Tổng Giám đốc SAIC Motor Việt Nam chia sẻ: "Tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến người tiền nhiệm của mình - ông Lu Minjie, vì sự dẫn dắt tầm nhìn cùng những cống hiến tận tụy của ông, những điều đã đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của thương hiệu MG ngày hôm nay. Việt Nam luôn là thị trường chiến lược trọng điểm của SAIC Motor tại Đông Nam Á. Chúng tôi khẳng định sự đồng hành lâu dài cùng khách hàng tại Việt Nam. Trong thời gian tới, MG Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc làm phong phú danh mục sản phẩm, đưa về các dòng xe chất lượng cao với công nghệ tiên tiến nhất, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ hậu mãi hệ thống 3S để mang lại giá trị trọn vẹn và niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng tại Việt Nam.”. Chiến lược phát triển và các mục tiêu dài hạn của công ty luôn được duy trì nhất quán dưới sự điều hành của ban lãnh đạo mới. Chiến lược trọng tâm của MG Việt Nam trong năm 2026 và các năm tiếp theo sẽ tập trung vào 3 nội dung:

Sản phẩm: Đa dạng hóa và nâng tầm danh mục sản phẩm. Chủ động đón đầu xu hướng chuyển dịch xanh, SMV sẽ không ngừng mở rộng dải sản phẩm với các dòng xe thế hệ mới sở hữu công nghệ tiên tiến trên cả cấu hình ICE, HEV, PHEV và BEV nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong đó, các mẫu xe SUV sẽ đóng vai trò mũi nhọn trong kế hoạch ra mắt sắp tới của thương hiệu.

Đẩy mạnh cam kết nội địa hóa: Thấu hiểu, đáp ứng và đồng hành cùng khách hàng Việt Nam. SMV đang hiện thực hóa bước tiến chiến lược bằng việc tích cực đánh giá tính khả thi của dự án sản xuất nội địa cho các dòng sản phẩm chiến lược. Sáng kiến này không chỉ tối ưu hóa năng lực vận hành, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thấu hiểu nhu cầu đặc thù của người tiêu dùng Việt Nam và mang lại trải nghiệm sở hữu xe vượt trội. SMV đặt mục tiêu có được những góc nhìn thực tế, sâu sát về thị hiếu và thói quen sử dụng ô tô của người dùng trong nước, từ đó đưa ra các quyết định về sản phẩm một cách nhanh chóng và phù hợp nhất.

Những bước đi chiến lược này đang đưa SMV đến gần hơn với khách hàng, để lắng nghe sâu sắc hơn, phản hồi nhanh chóng hơn, và xây dựng một thương hiệu lấy khách hàng làm trọng tâm, đáng tin cậy hơn tại thị trường Việt Nam. Đó là một hành trình bền bỉ đặt người tiêu dùng lên hàng đầu, cho hôm nay và cho cả chặng đường phía trước. MG đang kiến tạo những mối gắn kết bền chặt và một tương lai cùng tăng trưởng, cùng bứt phá với khách hàng tại Việt Nam.