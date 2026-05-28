KRAFTON gia hạn thời gian nhận bài dự thi cuộc thi game Hybrid Casual toàn cầu đến ngày 16/6

Cuộc thi mang tên “Flick x KRAFTON Casual Game Challenge Season 01” được KRAFTON phối hợp cùng Neptune tổ chức từ ngày 9/5, hướng tới cộng đồng phát triển game độc lập trên toàn cầu. Theo ban tổ chức, hiện đã có khoảng 200 nhà phát triển và studio đến từ nhiều quốc gia hoàn tất đăng ký tham gia. Trước sự quan tâm lớn từ cộng đồng, thời hạn nhận bài được quyết định kéo dài thêm nhằm tạo điều kiện cho nhiều dự án có cơ hội tham gia hơn.

Ban tổ chức cho biết các dự án sẽ được đánh giá theo hình thức cuốn chiếu ngay sau khi tiếp nhận. Danh sách các sản phẩm được lựa chọn dự kiến công bố trong tháng 7, sau khi hoàn tất quá trình xét duyệt. Những dự án vượt qua vòng tuyển chọn sẽ tiếp tục được thử nghiệm và hoàn thiện với sự hỗ trợ từ Flick – thương hiệu phát hành game Hybrid Casual của Neptune.

Flick được xây dựng nhằm hỗ trợ toàn diện cho các nhà phát triển, từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm. Nền tảng này kết hợp năng lực phát hành toàn cầu cùng các chiến lược vận hành dựa trên dữ liệu của KRAFTON và Neptune để tối ưu hóa khả năng tiếp cận thị trường.

Theo đại diện ban tổ chức, cuộc thi là sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát hành game quốc tế và hiểu biết thị trường của KRAFTON với thế mạnh của Neptune trong lĩnh vực công nghệ quảng cáo, đầu tư cho nhà phát triển và vận hành game casual. Thông qua chương trình, hai doanh nghiệp kỳ vọng tìm kiếm những sản phẩm Hybrid Casual có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái phát hành bền vững cho dòng game này.

Hiện website chính thức của cuộc thi đã đăng tải đầy đủ thông tin về chương trình, thương hiệu Flick cũng như các tiêu chí đánh giá. Ban tổ chức chấp nhận nhiều hình thức bài dự thi, bao gồm game đã hoàn thiện, bản thử nghiệm hoặc các dự án đang ở giai đoạn ý tưởng và thiết kế.

Hybrid Casual là thể loại game kết hợp giữa đặc trưng dễ tiếp cận của dòng hyper-casual với các cơ chế phát triển và nâng cấp giúp gia tăng mức độ gắn kết của người chơi. Các sản phẩm thuộc thể loại này thường áp dụng mô hình doanh thu kết hợp giữa quảng cáo và mua hàng trong ứng dụng, đồng thời được đánh giá là một trong những phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thị trường game toàn cầu.

Thông qua cuộc thi, KRAFTON kỳ vọng tìm kiếm những tài sản trí tuệ (IP) Hybrid Casual mới có khả năng vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực phát hành toàn cầu thông qua hợp tác chiến lược với Neptune.

