Ra mắt Lotus Emira 420 Sport: Phiên bản Emira nhẹ nhất và mạnh nhất tính tới nay

Là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng Emira, Emira 420 Sport được chế tạo để bứt phá hiệu năng trên cả đường trường lẫn đường đua. Mẫu xe là minh chứng cho cam kết bảo tồn DNA của Lotus (Đơn giản hoá để nhẹ nhàng hơn), mang lại khả năng vận hành linh hoạt, phản hồi nhạy bén cùng sự gắn kết hoàn hảo giữa người lái và xe. Sự xuất hiện của Emira 420 Sport giúp đa dạng hóa danh mục lựa chọn cho các Tay Lái tại Việt Nam.

Emira 420 Sport sở hữu khối động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 420 PS, mô men xoắn đạt 500Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp giúp xe tăng tốc nhanh hơn, đồng thời mang lại khả năng phản hồi tức thì tại mỗi cấp số. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 3,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa gần 300 km/h.

Khi trang bị gói Lightweight Handling Pack, Emira 420 Sport giảm thêm 25 kg so với phiên bản Emira Turbo, đồng thời gia tăng 25 kg lực ép xuống mặt đường (downforce). Hiệu năng trên đường đua được tối ưu hóa toàn diện thông qua hệ thống giảm chấn Multimatic điều chỉnh 2 hướng, hệ thống xả titanium, pin lithium-ion siêu nhẹ, và ứng dụng chuyên dụng Lotus Track Performance giúp phân tích dữ liệu vòng đua.

Các nâng cấp khí động học trong gói này cũng bao gồm bộ chia gió trước (front splitter), các hốc gió được tái thiết kế, ốp sườn mở rộng và nắp khoang động cơ dạng khe gió xếp tầng (louvred tailgate). Những tinh chỉnh này giúp tăng 15% lưu lượng khí qua các két tản nhiệt phía ngoài, 14% vào két tản nhiệt trung tâm và cải thiện 10% hiệu suất làm mát hệ thống phanh. Nhờ đó, xe duy trì được hiệu năng bền bỉ trong những điều kiện vận hành khắt khe nhất trên đường đua.

Lần đầu tiên trên dòng xe Emira, tấm mui kính tối màu có thể tháo rời được đưa vào danh mục trang bị tùy chọn. Lấy cảm hứng từ mẫu xe huyền thoại Esprit, phần mui này được thiết kế để tháo lắp nhanh chóng và cất gọn trong túi bảo vệ chuyên dụng phía sau ghế ngồi, cho phép các ‘Tay Lái’ dễ dàng chuyển đổi giữa cấu hình coupé và mui trần. Kiến trúc nền tảng vững chắc của Lotus đảm bảo hiệu suất vận hành linh hoạt của xe vẫn vẹn nguyên không đổi.

Tùy chọn này hiện đã có sẵn trên tất cả các phiên bản của Emira.

Ông Qingfeng Feng, CEO Lotus Group, chia sẻ:

“Emira 420 Sport chứng minh cho cam kết của chúng tôi với tầm nhìn Focus 2030 và nỗ lực lắng nghe khách hàng. Đây là thành quả của tư duy kỹ thuật theo đuổi sự chính xác đến từng chi tiết. Chúng tôi thiết kế một mẫu Emira kế thừa mọi tinh hoa của Lotus để mang đến một chiếc xe trực quan hơn, kết nối hơn và giàu cảm xúc hơn khi cầm lái. Một mẫu xe thuần túy dành cho các ‘Tay Lái’.”

Emira 420 Sport kế thừa và phát huy danh tiếng lừng lẫy của Lotus về độ chính xác của hệ thống lái và sự cân bằng của khung gầm. Chiều cao gầm xe được hạ thấp thêm 5mm, kết hợp với hệ thống treo được tinh chỉnh và bộ lốp hiệu suất cao, giúp tăng cường khả năng kiểm soát cũng như phản hồi từ mặt đường. Khung gầm nhôm liên kết và hệ thống treo tay đòn kép đem lại sự cân bằng hoàn hảo giữa độ êm ái và tính chính xác trong vận hành — những giá trị làm nên tên tuổi của Emira; trong khi hệ thống lái trợ lực điện - thủy lực mang đến phản hồi chi tiết và chân thực nhất cho ‘Tay Lái’.

Bên trong, khoang cabin được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu vận hành trên đường phố lẫn đường đua, với ghế chỉnh điện 12 hướng, bố cục tập trung vào người lái và các nút điều khiển trực quan. Lẫy chuyển số bằng sợi carbon mới kết hợp với công nghệ phản hồi xúc giác được nâng cấp, giúp tăng cường độ nhạy và cảm giác kết nối sau tay lái.

Gavin Kershaw, Giám đốc Hiệu suất và Sản phẩm tại Lotus Cars phát biểu:

“Emira vang danh toàn cầu nhờ khả năng vận hành và kiểm soát — mẫu xe được tinh chỉnh để hấp thụ lực, ổn định thân xe và phản hồi sắc nét, đồng điệu hoàn hảo với hệ thống lái thuần chất. Trên phiên bản 420 Sport, chúng tôi đã đẩy nền tảng đó lên một giới hạn mới. Hệ thống giảm xóc có thể điều chỉnh, lực ép khí động học được tăng cường, phản hồi sắc bén hơn và giảm độ nghiêng thân xe — mỗi chi tiết đều được kỹ nghệ hóa một cách trọn vẹn để mang lại cho ‘Tay Lái’ quyền kiểm soát cao nhất.”

Mẫu Emira 420 Sport giờ đây mang đến tùy chọn Gói ngoại thất sợi carbon, bao gồm: bộ chia gió trước, ốp sườn, hốc gió vòm bánh xe, hốc gió hông, cánh gió sau và ốp bộ khuếch tán gió sau (diffuser surround).

Các ‘Tay Lái’ nay đã có 9 lựa chọn về thiết kế và bề mặt hoàn thiện của mâm xe, bao gồm bộ mâm hợp kim 20-inch 15 chấu mới, được hoàn thiện với màu Satin Dark Grey (Xám tối satin). Bảng màu ngoại thất mang đến 16 lựa chọn rực rỡ và phong phú, với màu Tangelo Orange (Cam Vỏ Quýt) mới độc quyền đầy cá tính, tiếp nối truyền thống của những biểu tượng của Lotus.

Khoang lái của Emira 420 Sport sở hữu hai gói tùy chọn mới:

• Gói Sợi Carbon (Carbon Fibre Pack): Thay đổi phần ốp viền màn hình hiển thị phía sau vô lăng (driver display surround) với kết cấu hình học độc đáo, đi cùng chấu trung tâm trên vô lăng và phần viền logo ở lưng ghế.

• Gói Sơn Thủ Công (Hand Painted Pack): Sử dụng tông màu Tangelo Orange đặc trưng của phiên bản ra mắt Emira 420 Sport để tạo điểm nhấn nổi bật khắp khoang lái, bao gồm bệ tỳ tay trung tâm, chấu vô lăng, viền trong cần số và viền các cửa gió điều hòa.

Emira 420 Sport đã chính thức nhận đặt hàng ngay từ bây giờ, và những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao đến tay khách hàng vào tháng 8 năm 2026.