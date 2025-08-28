Mitsubishi Destinator hoàn toàn mới ra mắt toàn cầu tại Indonesia

All-New Destinator, mẫu xe SUV cỡ trung (C-SUV) 7 chỗ với không gian 3 hàng ghế rộng rãi, dựa trên ý tưởng “Nguồn cảm hứng tin cậy cho gia đình năng động”. Tên gọi Destinator mang sứ mệnh tiếp thêm sự tự tin cho người lái và cả gia đình khám phá mọi hành trình. Destinator kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế SUV mạnh mẽ đặc trưng, cùng không gian nội thất rộng rãi, đẳng cấp, mang đến sự thoải mái cho tất cả các hành khách. Bên cạnh đó, mẫu xe còn mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, đầy phấn khích cùng khả năng vận hành an toàn, đáng tin cậy trên nhiều điều kiện đường sá và thời tiết khác nhau.

Ông Takao Kato, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Mitsubishi Motors chia sẻ: “All-New Destinator là mẫu xe SUV 7 chỗ thực thụ được thiết kế dành cho các gia đình tận hưởng những hành trình phiêu lưu. Đây là mẫu xe chiến lược toàn cầu thứ 3 ra đời tại Indonesia, tiếp nối thành công của mẫu crossover MPV Xpander và SUV cỡ nhỏ Xforce. Xe sẽ được phân phối toàn cầu với trọng tâm là thị trường Đông Nam Á.”

Những đặc điểm nổi bật của All-New Destinator:

1. Thiết kế SUV tinh tế, đặc trưng

● Diện mạo vững chãi đầy uy lực

● Phần đầu xe khỏe khoắn, với điểm nhấn lưới tản nhiệt Acrylic sang trọng, hiện đại

● Thiết kế thân xe năng động đậm chất SUV thể hiện khả năng vận hành vượt trội

● Thiết kế đuôi xe hài hòa giữa sự mạnh mẽ và tính tiện dụng



2. Nội thất rộng rãi, đẳng cấp, thoải mái cho mọi hành khách trên xe

● Không gian nội thất 7 chỗ ngồi - 3 hàng ghế rộng rãi, mang lại sự thoải mái tối đa

● Màn hình giải trí kích thước lớn 12.3-inch, kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch với giao diện trực quan

● Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium cho trải nghiệm âm thanh sống động.

● Không gian hành lý rộng rãi cùng các tiện ích thông minh được bố trí tiện lợi tại mọi vị trí ngồi.

● Cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu cho không gian nội thất sang trọng.

3. Khả năng tăng tốc mạnh mẽ, đầy phấn khích cùng trải nghiệm vận hành an toàn, đáng tin cậy trên nhiều điều kiện đường sá và thời tiết

● Động cơ Turbo 1.5L và hộp số CVT cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ và độ phản hồi chân ga nhanh nhạy

● 5 chế độ lái giúp tối ưu hóa khả năng vận hành trên các điều kiện địa hình đa dạng.

● Hệ thống treo được tinh chỉnh đặc biệt mang đến sự êm ái vượt trội, phù hợp đường sá khu vực ASEAN.

● Khoảng sáng gầm xe cao và tầm nhìn thoáng rộng mang lại sự tự tin khi chinh phục những địa hình gồ ghề.

● Các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến và kết nối thông minh, đảm bảo an toàn tối đa và sự tiện lợi vượt trội.

2. Nội thất rộng rãi, đẳng cấp, thoải mái cho mọi hành khách trên xe

● Không gian nội thất 7 chỗ ngồi - 3 hàng ghế rộng rãi, mang lại sự thoải mái tối đa

Không gian nội thất cao cấp, rộng rãi, được thiết kế tối ưu cho 7 hành khách, đảm bảo sự thoải mái vượt trội cho mọi vị trí trên xe. Khu vực bảng điều khiển trung tâm được bọc vật liệu mềm cao cấp, trải dài liền mạch đến ốp cửa tạo cảm giác không gian rộng mở và thoáng đãng, nâng tầm sang trọng cho khoang nội thất. Hàng ghế đầu tiên có không gian trần xe rộng rãi cùng thiết kế ghế ôm sát, tăng cường sự thoải mái vượt trội. Phần tựa vai thon gọn giúp việc xoay người và giao tiếp với hành khách phía sau trở nên thuận tiện hơn. Hàng ghế thứ hai sở hữu khoảng không trần và không gian vai rộng rãi, trong khi hàng ghế thứ ba có điểm đặt hông cao và khoảng để chân lớn, mang lại sự thoải mái tối ưu trong những chuyến đi dài. Đặc biệt, cửa gió điều hòa riêng biệt cho hàng ghế thứ ba cũng được trang bị, đảm bảo mọi hành khách đều có được trải nghiệm thoải mái nhất.

● Màn hình giải trí kích thước lớn 12.3-inch, kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch với giao diện trực quan

Bảng điều khiển trung tâm tích hợp màn hình giải trí kích thước 12.3 inch và màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch dành cho người lái, tạo thành một cụm màn hình liền khối. Màn hình giải trí kích thước lớn 12.3 inch không chỉ hiện đại mà còn nâng cao trải nghiệm lái, hiển thị nội dung đa dạng và trực quan bao gồm giao diện đồng hồ đa chức năng lấy cảm hứng từ cụm ba đồng hồ biểu tượng của mẫu xe Pajero huyền thoại. Màn hình cũng cung cấp quyền truy cập vào các tính năng như cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, hệ thống đèn viền nội thất và kết nối các thiết bị khác.

Trong khi đó, màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch cung cấp các thông tin quan trọng khi lái xe một cách rõ ràng, bao gồm cả các thông báo các chế độ lái đã chọn, giúp người lái dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ một cách trực quan.

● Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium cho trải nghiệm âm thanh sống động.

Destinator được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, được phát triển dựa trên sự hợp tác với Tập đoàn Yamaha (gọi tắt là Yamaha). Hệ thống âm thanh 8 loa, với âm học được các chuyên gia âm thanh của Yamaha hiệu chỉnh kĩ lưỡng dành riêng cho Destinator, kiến tạo một không gian âm thanh phong phú, sống động và mạnh mẽ cho cả gia đình. Với 4 chế độ âm thanh tối ưu hóa, đảm bảo mọi hành khách trên xe đều được tận hưởng chất lượng âm thanh tuyệt hảo, chân thực từ bất kỳ vị trí ngồi nào, giúp mỗi hành trình trở nên thoải mái và thú vị hơn.

● Không gian hành lý rộng rãi cùng các tiện ích thông minh được bố trí tiện lợi tại mọi vị trí ngồi.

Từng chi tiết bên trong All-new Destinator đều được thiết kế để mỗi hành trình trở nên tiện nghi và trọn vẹn. Hệ thống các tiện ích thông minh được bố trí xuyên suốt khoang lái, từ các hộc để ly ở cửa và bệ tỳ tay, cho đến bàn gập và các ngăn chứa đồ sau lưng ghế trước, dành cho máy tính bảng và các vật dụng. Mỗi hàng ghế đều được trang bị cổng sạc USB Type A và Type C, đảm bảo mọi thiết bị của các thành viên trong gia đình luôn được kết nối và đầy năng lượng, dù di chuyển trong đô thị hay trên những hành trình dài. Mặc dù nội thất được thiết kế ưu tiên sự thoải mái cho hành khách, Destinator vẫn có khoang hành lý rộng rãi. Ngay cả khi hàng ghế thứ 3 được sử dụng, xe vẫn có đủ chỗ cho 4 bình nước dung tích lớn. Hàng ghế giữa có thể gập 40:20:40, hàng ghế thứ ba có thể gập độc lập 50:50, xe mang đến nhiều cách gập ghế linh hoạt, hai hàng ghế sau đều có thể gập phẳng hoàn toàn tạo không gian khoang chứa đồ rộng lớn – lý tưởng để vận chuyển các vật dụng dài và đa dạng loại hành lý.

● Cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu cho không gian nội thất sang trọng.

All-new Destinator được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh bằng điện, mang đến một không gian mở và thoáng đãng cho khoang xe. Không gian nội thất ấm cúng còn được trang bị hệ thống đèn viền trang trí, giúp nâng tầm trải nghiệm lái xe ban đêm với cảm giác tinh tế và cao cấp. Đèn viền LED được bố trí ở bảng điều khiển trung tâm, cùng ốp cửa trước và sau. Destinator cung cấp đến 64 tùy chọn màu sắc cho đèn viền nội thất, điều khiển thông qua màn hình giải trí 12.3 inch. Hệ thống có thể cài đặt chế độ sáng tĩnh, tự động chuyển màu mỗi hai giây, hoặc hiệu ứng sáng-mờ theo nhịp độ, giúp kiến tạo một không gian thư giãn theo sở thích cá nhân.

3. Khả năng tăng tốc mạnh mẽ, đầy phấn khích cùng trải nghiệm vận hành an toàn, đáng tin cậy trên nhiều điều kiện đường sá và thời tiết

● Động cơ Turbo 1.5L và hộp số CVT cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ và độ phản hồi chân ga nhanh nhạy.

Destinator được trang bị động cơ MIVEC Turbo (tăng áp) 1.5L, dựa trên nền tảng đã được kiểm chứng của động cơ 4B40 turbo. Động cơ sở hữu hệ thống làm mát khí nạp bằng dung dịch và chu trình tỷ số giãn nở cao (chu trình Atkinson), nhằm đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng tăng tốc mạnh mẽ và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Với công suất tối đa 120 kilowatt (kW)(163 PS) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, xe mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích cùng khả năng tăng tốc mượt mà và độ phản hồi nhanh nhạy.

Hộp số vô cấp (CVT) mang đến khả năng tăng tốc tuyến tính dựa trên lực nhấn chân ga, đảm bảo phản hồi chân thật theo ý đồ của người lái. Dù di chuyển trong đô thị đông đúc hay trên đường cao tốc, hộp số CVT đều mang lại khả năng vận hành êm ái và yên tĩnh. Khi cần thêm sức mạnh cho các tình huống leo dốc hoặc nhập làn trên cao tốc, xe sẽ cung cấp lực kéo tức thì và dứt khoát, mang lại một trải nghiệm lái phấn khích và đầy hứng khởi.



● 5 chế độ lái giúp tối ưu hóa khả năng vận hành trên đa dạng điều kiện địa hình.

Dù sử dụng hệ dẫn động cầu trước, Destinator vẫn kế thừa công nghệ kiểm soát 4 bánh chủ động (All-Wheel Control) của Mitsubishi Motors để mang đến trải nghiệm lái an toàn, đáng tin cậy và thoải mái. Công nghệ này đảm bảo khả năng xử lý đầy tự tin, đặc trưng của dòng xe SUV, trên đa dạng điều kiện địa hình và thời tiết. Hệ thống này tích hợp nhiều cơ chế kiểm soát – bao gồm Kiểm soát vào cua chủ động (AYC), điều chỉnh lực dẫn động của bánh trước trái và phải để tăng cường hiệu suất khi vào vào cua; kiểm soát lực kéo để quản lý độ trượt của lốp; cũng như kiểm soát động cơ và trợ lực lái – cho phép vận hành ổn định trên mọi điều kiện đường sá.

Người lái có thể lựa chọn từ 5 chế độ lái phù hợp với các điều kiện mặt đường khác nhau. Chế độ Wet (Đường ướt) được thiết kế cho đường mưa, cung cấp độ ổn định cao và giảm thiểu nguy cơ trượt lốp. Chế độ Tarmac (Đường nhựa) mang lại khả năng xử lý linh hoạt, chính xác trên những con đường nhựa quanh co.. Chế độ Normal (Bình thường) cân bằng tốt cho việc lái xe hàng ngày. Chế độ Gravel (Đường sỏi) giúp giảm trượt và đảm bảo khả năng xử lý đáng tin cậy trên đường không trải nhựa. Cuối cùng, chế độ Mud (Đường bùn lầy) đạt được khả năng xử lý mạnh mẽ ngay cả trên địa hình lầy lội, bùn đất. Các chế độ này mang đến một hành trình lái xe an tâm và thú vị trong nhiều tình huống giao thông khác nhau.

● Hệ thống treo được tinh chỉnh đặc biệt mang đến sự êm ái vượt trội, phù hợp đường sá khu vực ASEAN.

Hệ thống treo sử dụng kiểu MacPherson trước và thanh dầm xoắn sau, giúp tăng cường độ ổn định khi đi thẳng và khả năng xử lý linh hoạt, đồng thời cải thiện sự thoải mái khi vận hành. Ngoài việc thử nghiệm rộng rãi trên đường thử tại Nhật Bản và mô phỏng điều kiện đường sá ASEAN, hệ thống treo được tinh chỉnh liên tục tại Indonesia để mang lại trải nghiệm lái êm ái, thoải mái hơn ngay cả trên những địa hình gồ ghề và không bằng phẳng.

Được thiết kế đặc biệt cho điều kiện lái xe tại ASEAN – khi quay đầu (U-turn) khá phổ biến – vô lăng xe được thiết kế dễ dàng cầm nắm và tỷ số truyền chính xác, dễ dàng khi quay đầu và đỗ xe.

● Khoảng sáng gầm xe cao và tầm nhìn thoáng rộng mang lại sự tự tin khi chinh phục những địa hình gồ ghề.

Destinator hoàn toàn mới sở hữu khoảng sáng gầm xe cao ấn tượng 214 mm (244 mm khi không có tấm bảo vệ gầm) cùng tầm nhìn người lái rộng thoáng, giúp việc lái xe trên các cung đường gồ ghề hoặc trong điều kiện mưa lớn trở nên dễ dàng hơn.

Góc tiếp cận 21.0 độ, góc vượt đỉnh dốc 20.8 độ và góc thoát 25.5 độ giúp giảm thiểu va chạm với chướng ngại vật trên đường xấu và các gờ giảm tốc lớn, mang lại sự tự tin và an tâm hơn cho người lái.

● Các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến và kết nối thông minh, đảm bảo an toàn tối đa và sự tiện lợi vượt trội.

Destinator hoàn toàn mới được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến Mitsubishi Motors Safety Sensing (hệ thống Diamond Sense tại Indonesia). Hệ thống này bao gồm: Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC): Theo dõi quá trình tăng tốc, giảm tốc và dừng của xe phía trước, duy trì khoảng cách an toàn đã cài đặt, hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), Đèn chiếu pha tự động (AHB), Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN), Hệ thống camera toàn cảnh 360 (Multi Around Monitor), tất cả mang lại khả năng phòng ngừa tai nạn vượt trội. Cùng với 6 túi khí, Destinator đảm bảo hiệu suất an toàn khi va chạm với khung xe RISE độ cứng cao, vừa hấp thụ xung lực vừa giảm thiểu biến dạng khoang xe trong trường hợp xảy ra va chạm.

Hơn nữa, Destinator trang bị các tính năng kết nối thông minh nhằm nâng cao sự an toàn và tiện nghi. Để bảo vệ hành khách trong các tình huống khẩn cấp, hệ thống liên kết với tổng đài hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm cảnh báo tự động khi túi khí bung và hệ thống gọi khẩn cấp một chạm yêu cầu hỗ trợ cứu hộ trong trường hợp tai nạn hoặc sự cố. Để tăng thêm sự tiện lợi, người lái có thể sử dụng điện thoại thông minh để kiểm tra mức nhiên liệu, vị trí xe và kích hoạt điều hòa từ xa.

Thông số kỹ thuật: