Mustang Mach-E – mang di sản biểu tượng của dòng xe pony đến với khách hàng yêu thích ô tô điện

Mustang Mach-E mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng xe thể thao bán chạy nhất thế giới, khi mang sự tự do, hiệu năng và cá tính biểu tượng của Mustang đến cho khách hàng xe thuần điện.

Được vận hành bằng hệ truyền động điện sử dụng pin hiện đại, linh hoạt với hiệu suất năng lượng tốt, chiếc SUV đầu tiên trong gia đình Mustang ra mắt với phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) sử dụng hai mô-tơ điện mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc và khả năng kiểm soát ấn tượng trên đường.

“Mustang Mach-E là một trong những mẫu xe thú vị nhất mà Ford từng giới thiệu. Đây là mẫu xe điện được thiết kế chuyên biệt, sở hữu cá tính độc đáo, mang đậm dấu ấn Mustang và nổi bật với quãng đường di chuyển lên đến 550 km, xuất hiện đúng lúc để có thể đáp ứng kỳ vọng của các khách hàng Việt Nam.” Ông Tom Somerville, Giám đốc Tiếp thị Xe điện Hiệu năng cao Tập đoàn Ford Motor chia sẻ.

Hiệu Suất Điện Khí Hoá Ấn Tượng

Nền tảng của Mustang Mach-E được Ford phát triển với mục tiêu tối ưu hoá lợi thế về phân bổ trọng lượng và khả năng truyền lực tức thời của hệ truyền động thuần điện. Phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian của Mustang Mach-E sản sinh công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676Nm.

Pin lithium-ion phạm vi mở rộng với 376 cell và dung lượng hiệu dụng 88kWh được đặt giữa hai trục và bên dưới sàn xe, cho phép hạ trọng tâm thấp góp phần tạo nên trải nghiệm vận hành thể thao linh hoạt đặc trưng của dòng xe Mustang.

Bộ pin hiệu suất cao này được bao bọc trong lớp vỏ chống nước, và được bảo vệ bởi kết cấu hấp thụ xung lực, giúp tăng cường độ an toàn. Hệ thống bơm nhiệt tiên tiến giúp điều tiết nhiệt độ pin, qua đó đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu, đồng thời hạn chế tình trạng hao hụt phạm vi di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Điện từ pin truyền đến mô tơ điện xoay chiều đặt sau xe, được làm mát bằng dầu, dẫn động bánh sau. Trên các phiên bản dẫn động bốn bánh, xe được bổ sung thêm mô tơ điện đặt phía trước. Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu ở cầu sau cho khả năng truyền mô-men xoắn cực đại chỉ trong 0.5 giây mang lại độ phản hồi vượt trội.

Hệ dẫn động bốn bánh chủ động phân bổ mô-men xoắn độc lập giữa cầu trước và cầu sau, giúp tăng cường khả năng tăng tốc và kiểm soát lái. Các thiết lập riêng biệt dành cho giảm xóc, hệ thống lò xo, thanh cân bằng, vô lăng và hệ truyền động cũng được tuỳ chỉnh để mang đến trải nghiệm lái năng động.

“Nền tảng điện hài hoà và nhạy bén của Mustang Mach-E cho phép chúng tôi tuỳ chỉnh trải nghiệm lái theo hướng thú vị dù là trên những cung đường đèo ngoạn mục, cao tốc hay đường gồ ghề.” Ông Tom Somerville chia sẻ.

Tự Do Di Chuyển Không Giới Hạn

Mustang Mach-E phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian sở hữu hệ truyền động có hiệu suất năng lượng tốt, đem tới quãng đường di chuyển tới 550 km mỗi lần sạc.²

Việc sạc điện cho xe rất nhanh chóng và dễ dàng. Mustang Mach-E có thể tiếp nhận dòng điện xoay chiều (AC) đến 11kW, thông qua nguồn điện một pha (7.4kW) hoặc ba pha (11kW). Bộ sạc tích hợp sẽ tự động điều chỉnh thích ứng với nguồn điện vào, có thể sạc từ 10% đến 80% pin chỉ mất khoảng 6 giờ.⁷

Khách hàng sở hữu Mustang Mach-E sẽ được tặng hai bộ sạc tiêu chuẩn để chủ động sạc xe ở bất kỳ đâu. Bộ sạc gắn tường (Wallbox) công suất 7kW kết nối trực tiếp với hệ thống điện dân dụng tại nhà và bộ sạc di động công suất 3.5kW có thể sử dụng với ổ cắm điện 220V tiêu chuẩn.

Mustang Mach-E được trang bị sẵn khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 150kW. Nhờ đó, phiên bản dẫn động bốn bánh với pin mở rộng có thể nạp thêm trung bình khoảng 107 km chỉ sau 10 phút sạc, trong khi phiên bản dẫn động cầu sau với cùng pin có thể nạp trung bình khoảng 119 km trong cùng khoảng thời gian. Quá trình sạc từ 10% đến 80% dung lượng pin chỉ mất khoảng 36 phút9 giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi và tiếp tục hành trình một cách thuận tiện.

Trải Nghiệm Cá Nhân Hóa Với Mustang Mach-E

Người lái có thể tùy chỉnh trải nghiệm cầm lái theo cảm xúc qua việc lựa chọn ba chế độ lái trên Mustang Mach-E: Whisper, Active và Untame. Mỗi chế độ được thiết kế nhằm tạo ra cảm giác riêng biệt, thông qua điều chỉnh những gì lái xe nhìn, thấy và cảm nhận từ sau vô lăng.

Chế độ Whisper mang đến sự thư giãn tối đa, với vô-lăng nhẹ hơn, phản hồi chân ga mềm mại hơn và khoang lái tuyệt đối yên tĩnh. Chế độ Active mang lại sự cân bằng giữa nét êm ái đặc trưng của một chiếc xe điện và khả năng vận hành thú vị, phóng khoáng đậm chất Mustang, phù hợp cho những hành trình hằng ngày.

Trong khi đó, chế độ Untame khai phá tối đa tiềm năng vận hành của Mustang Mach-E: vô-lăng và phản hồi chân ga trở nên nhạy bén hơn, đồng thời mang đến cảm giác như đang về số khi giảm tốc. Kết hợp hiệu năng ấy là trải nghiệm âm thanh tăng cường trong khoang lái, hệ thống đèn nội thất chuyển sang màu cam thể thao và màn hình hiển thị các vạch động lực học tương ứng với lực khi tăng tốc và vào cua.

“Mustang Mach-E cho phép chúng tôi tinh chỉnh trải nghiệm lái để phù hợp với cảm xúc của người lái trong từng khoảnh khắc. Từng thay đổi riêng lẻ ở mỗi chế độ lái khi kết hợp lại đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt, biến việc cầm lái trở thành một trải nghiệm đúng nhất với mong muốn của chủ xe.” Ông Tom Somerville chia sẻ.

Chế Độ Lái Một Bàn Đạp

Để mang đến trải nghiệm lái thuần điện đúng nghĩa, Mustang Mach-E sở hữu cơ chế lái một bàn đạp (One-Pedal Drive), cho phép người lái điều khiển tăng tốc, giảm tốc và dừng xe chỉ bằng chân ga . Khi người lái nhấn bàn đạp ga, xe tăng tốc như bình thường. Khi giảm lực nhấn nhưng vẫn giữ chân trên bàn đạp, xe sẽ bắt đầu giảm tốc độ. Nhấc chân hoàn toàn khỏi bàn đạp ga, xe sẽ tự động dừng lại, miễn là độ nghiêng của mặt đường không quá lớn.

Công Nghệ Tích Hợp Liền Mạch

Mustang Mach-E ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm mang lại trải nghiệm thoải mái và sự tự tin cho người lái.

Hệ thống SYNC® 4A3 thế hệ mới nhất của Ford cho phép cá nhân hóa hơn 80 thiết lập trên xe từ nhiệt độ khoang cabin, vị trí ghế ngồi cho đến ánh sáng nội thất.

“Chúng tôi đã làm việc tỉ mỉ để đảm bảo việc sở hữu một chiếc Mustang Mach-E sẽ là trải nghiệm lái cá nhân hóa và kết nối bậc nhất. SYNC® thế hệ mới là phiên bản thông minh nhất từ trước đến nay được thiết kế để hiểu rõ bạn cần gì và cần vào lúc nào, để bạn chỉ việc thư giãn và tận hưởng hành trình.” Ông Tom Somerville chia sẻ.

Apple CarPlay® và Android Auto™ không dây mang đến trải nghiệm kết nối không cần cáp nối10. Màn hình cảm ứng Full HD 15,5 inch hiển thị thông tin rõ ràng, dễ tiếp nhận đồng thời núm xoay đặc trưng ở phía dưới màn hình cho phép điều chỉnh nhanh âm lượng nhạc hoặc cuộc gọi. Bộ sạc không dây cho điện thoại thông minh cũng là trang bị tiêu chuẩn.

Một góc nhìn và trải nghiệm hoàn toàn mới về Mustang

Nhìn bên ngoài, dễ dàng nhận ra Mustang Mach-E là một chiếc Mustang nhờ những đặc trưng như nắp capo dài mạnh mẽ, thiết kế gân hông cơ bắp, cụm đèn pha sắc sảo và cụm đèn hậu ba thanh mang tính biểu tượng.

Để mở cửa trước sau khi đã mở khóa xe, người dùng chỉ cần nhấn nút trên trụ B, cửa sẽ tự động bật ra khoảng 40mm. Một tay nắm nhỏ được thiết kế tối ưu khí động học sẽ giúp mở cửa dễ dàng. Cửa sau xe có thể mở thông qua một tay nắm nhỏ nằm ở khung.

Bên trong, các kỹ sư và nhà thiết kế của Ford đã tạo ra một không gian không chỉ giữ vững tinh thần Mustang mà còn mang lại sự rộng rãi đúng chuẩn SUV cho 5 hành khách cùng hành lý nhờ vào nền tảng xe điện hoàn toàn mới của Ford với cụm pin đặt dưới sàn.

Xuyên suốt nội thất Mustang Mach-E là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại, tinh gọn và tính năng thông minh. Tuỳ chọn hệ thống âm thanh cao cấp B&O với các loa tích hợp khéo léo phía trước, nổi bật trên cửa gió điều hòa như một bộ loa dạng thanh.

Ngay cả cửa sổ trời toàn cảnh cũng sở hữu một bí mật thú vị: lớp kính đặc biệt giúp giữ cho nội thất mát mẻ hơn vào mùa hè và ấm áp hơn vào mùa đông. Ngoài ra, lớp vật liệu bên trong kính còn có tác dụng bảo vệ khoang lái khỏi tia UV.

Dung tích khoang hành lý phía sau hàng ghế sau là 402 lít và có thể mở rộng lên đến 1.420 lít khi gập hàng ghế sau . Đi kèm với đó là cốp trước với dung tích 81 lít, một lợi thế nhờ động cơ đốt trong không còn nằm dưới nắp capo. Cốp trước - vốn đã đạt nhiều giải thưởng - còn có khả năng thoát nước, trở thành vị trí lý tưởng để cất giữ quần áo thể thao ướt, giày leo núi đầy bùn đất hay đồ đi biển sau mỗi chuyến phiêu lưu.

Tính Năng An Toàn Toàn Diện

Mustang Mach-E được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, giúp việc lái xe trở nên thư thái và thú vị hơn. Các công nghệ bao gồm:

Kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp chức năng Dừng và Đi và Căn giữa làn đường6: Hệ thống tự động duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước và hỗ trợ giữ xe luôn đi đúng làn đường. Trong điều kiện giao thông dừng/chạy, xe có thể tự động dừng hoàn toàn và tiếp tục di chuyển khi tình hình cho phép.

Hỗ trợ phòng tránh va chạm với phanh khẩn cấp tự động6: Công nghệ này có khả năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp trên hoặc gần phần đường phía trước hoặc đang có xu hướng cắt ngang lộ trình xe và tự động phanh nếu phát hiện nguy cơ va chạm mà người lái có thể chưa phản ứng kịp.

Hệ thống giữ làn tích hợp cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi6: Hệ thống giám sát các điểm mù ở hai bên thân xe để phát hiện phương tiện đến từ phía sau. Nếu phát hiện nguy cơ va chạm, xe sẽ can thiệp bằng cách đánh lái nhẹ nhằm cảnh báo người lái và hạn chế thao tác chuyển làn có thể gây nguy hiểm.

Bứt Phá Tại Thị Trường Việt Nam

Dự kiến Mustang Mach-E Premium AWD sẽ được bàn giao tới khách hàng Việt Nam từ tháng 10/2025.

Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) cho phiên bản Mach-E Premium AWD:

2.599.000.000 VNĐ Với 300 khách hàng tiên phong, Ford Việt Nam áp dụng mức giá bán lẻ ưu đãi 2.499.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).