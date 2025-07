Người dân Thủ đô rủ nhau đi sắm xe máy điện: Khách hàng cũ mua thêm, người mới bị thuyết phục ngay sau khi lái thử

Sở hữu thêm xe điện, dứt điểm với xe xăng

Đã sở hữu một chiếc VinFast Evo Neo, chị Nguyễn Thị My (Hà Nội) vẫn quyết định đến sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” do VinFast tổ chức ngày 26-27/7 tại Aeon Mall Hà Đông để mua thêm một chiếc Motio mới. Từ ngày chuyển sang xe điện, vợ chồng chị đã không còn sử dụng xe xăng, nên việc sắm thêm một chiếc để mỗi người dùng một xe là hoàn toàn hợp lý.

“Mình thích Motio vì thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với phụ nữ đi làm. Nhà đang có một chiếc Evo Neo, chạy rất êm, nhẹ và ổn định nên mình tin tưởng chọn thêm một chiếc nữa. Trước đây, nhà mình có đến ba xe xăng, giờ thì không dùng đến nữa rồi”, chị chia sẻ.

Theo chị My, xe điện tiện lợi hơn hẳn trong sinh hoạt hàng ngày. Trước đây, việc đổ xăng là điều chị ngại nhất vì phải đi xa, chen chúc và không chịu được mùi xăng. Nay, chị chỉ cần cắm sạc tại nhà, nhanh, sạch và an toàn. “Mình thấy an tâm hơn nhiều và không có lý do gì để quay lại dùng xe xăng nữa”, chị khẳng định.

Tại sự kiện, chị My không phải trường hợp hiếm mua thêm xe điện. Nhiều khách hàng khác cũng quyết định sắm thêm chiếc thứ hai, thậm chí thứ ba. Anh Nguyễn Hữu Thanh - người vừa chốt thêm một chiếc Motio cho con gái - cho biết gia đình anh hiện đã sở hữu ba xe máy điện và hai ô tô điện, tất cả đều là xe VinFast.

Combo đổi xăng lấy điện quá hời, nhiều khách hàng xuống tiền tại chỗ

Nếu chị My và anh Thanh là người dùng lâu năm, thì anh Đặng Đức Hiếu và Nguyễn Xuân Quỳnh lại lần đầu đến sự kiện để cân nhắc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Cả hai đều bị thuyết phục bởi những ưu điểm của xe máy điện VinFast sau khi trải nghiệm thực tế.

Hiếu hiện sống trong khu vực vành đai 1 - nơi dự kiến sẽ hạn chế xe xăng từ năm sau. Còn anh Quỳnh dù làm việc ngoài vành đai nhưng cũng muốn đón đầu chính sách và chuyển đổi sớm. Sau khi tìm hiểu kỹ và so sánh chi phí, cả hai đều nhận thấy xe điện vượt trội về mặt tiết kiệm, vận hành tiện lợi và thân thiện với môi trường.

“Mỗi tháng em tốn hơn 500.000 đồng tiền xăng. Nếu chuyển sang xe điện thì sinh viên như em tiết kiệm được đáng kể. Em vừa chạy thử Theon S, thấy xe khỏe, dáng cao, rất phù hợp. Em sẽ bán lại xe tay ga đang dùng để đổi sang Theon S, vì để càng lâu xe xăng càng mất giá”, Hiếu chia sẻ.

Sau khi trừ ưu đãi, mức giá của Theon S chỉ còn hơn 50 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với giá xe tay ga hiện tại của Hiếu, trong khi giá trị sử dụng vượt trội.

Cùng quan điểm, anh Quỳnh cho biết đang chi hơn 500.000 đồng mỗi tháng cho tiền xăng. Nếu sạc tại nhà, chi phí vận hành xe điện sẽ chỉ còn một phần nhỏ. Việc bảo dưỡng xe máy điện cũng sẽ không phức tạp và tốn kém như xe máy xăng.

Trước đây, anh Quỳnh từng trải nghiệm xe điện của một thương hiệu không tên tuổi nhưng không hài lòng vì chất lượng kém. Tuy nhiên, sau khi thử Evo Neo, anh đánh giá cao sự êm ái, dễ lái và độ hoàn thiện tốt. Anh cũng đang định mua mẫu Evo Grand mới có thể đi 262 km mỗi lần sạc, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày 26 km của anh.

Ngoài ra, với anh Quỳnh, môi trường là yếu tố quan trọng khi đưa ra quyết định chuyển đổi sang xe điện. “Mỗi lần đi cạnh xe điện, mình thấy rất dễ chịu vì mát và êm. Nếu càng nhiều người đi xe điện thì không khí thành phố sẽ trong lành hơn. Mình muốn góp phần vào hành trình xanh đó”, anh chia sẻ.

Giống như anh Quỳnh, rất đông khách hàng tới sự kiện khẳng định, muốn sớm chuyển đổi sang xe điện để vừa ủng hộ chính sách của Nhà nước, vừa để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Chưa kể, thực tế, xe máy điện của VinFast đang cho thấy sự vượt trội về giá trị sử dụng so với xe xăng cùng phân khúc trong khi chi phí tiết kiệm hơn hẳn.

Đó cũng là lý do ngay tại sự kiện, rất nhiều khách hàng đã mang xe xăng cũ tới để được định giá và bán lại ngay trong ngày. Với thủ tục nhanh gọn, cùng ưu đãi lên tới 1 triệu đồng và quà tặng giá trị, nhiều khách hàng đã tận dụng thời điểm giá tốt, đa dạng

PV