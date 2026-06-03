Những cải tiến kỹ thuật ấn tượng của VinFast VF8 thế hệ mới

Hệ thống quản lý nhiệt ITM

Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM trên VF 8 thế hệ mới là thành quả của quá trình VinFast tự chủ nghiên cứu và phát triển toàn diện, từ ý tưởng, phần cứng đến phần mềm. Công nghệ được đăng ký bản quyền, khẳng định năng lực sáng tạo của VinFast và cam kết mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng.

Được ví như “trái tim và bộ não quản lý nhiệt” của xe, ITM điều phối thông minh nhiệt độ khoang lái, pin và động cơ. Nhờ đó, xe vận hành hiệu quả hơn, bền bỉ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Với kiến trúc mô-đun linh hoạt, ITM dễ dàng tùy biến cho từng thị trường. Ở các nước khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, hệ thống tập trung vào tối ưu hiệu năng làm mát cho thời tiết nóng ẩm. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép tận dụng nhiệt dư từ động cơ để sưởi ấm trong thời tiết lạnh giá. Ở các thị trường hàn đới, ITM tích hợp bơm nhiệt Heat Pump, mang lại hiệu quả sưởi vượt trội và giảm tiêu hao năng lượng trong mùa lạnh.

Không chỉ thông minh, ITM còn mạnh mẽ và tinh gọn. Thiết kế phần cứng được nâng cấp về hiệu năng và công suất, đồng thời cải thiện khí động học, giảm rung ồn, mang đến trải nghiệm lái êm ái hơn. Khả năng thích ứng tốt với nhiều điều kiện thời tiết giúp hệ thống duy trì độ ổn định và độ bền cao trong suốt quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, thiết kế tích hợp của ITM còn giúp tối ưu không gian khoang máy. Nhờ đó, không gian dưới capo thoáng và có thêm nhiều diện tích hơn. Công nghệ này cũng được phát triển để dùng chung trên nhiều dòng xe, góp phần tối ưu chi phí sở hữu.

Hệ thống treo thích ứng FSD

Với mẫu xe VF 8 thế hệ mới, VinFast đặt mục tiêu phát triển hệ thống treo mới như một ưu tiên hàng đầu, để nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng trên từng hành trình.

Quá trình phát triển kéo dài khoảng 12 tháng, trải qua nhiều giai đoạn tính toán, mô phỏng, thử nghiệm và tinh chỉnh. Ngay từ bước thiết kế trên máy tính, các kỹ sư đã tối ưu từng điểm treo và thông số vận hành để tạo nền tảng cân bằng nhất giữa độ êm ái, sự ổn định và cảm giác lái.

Sau đó, hệ thống được kiểm chứng trực tiếp trên xe nguyên mẫu tại đường thử thực tế. Mỗi thay đổi đều được đội ngũ kỹ sư VinFast đánh giá, tinh chỉnh và hoàn thiện qua nhiều vòng thử nghiệm thực tế.

Không dừng lại ở điều kiện vận hành tại Việt Nam, VF 8 thế hệ mới còn được đưa đến các trung tâm thử nghiệm ô tô ở khu vực băng tuyết và đường trơn trượt. Nhờ đó, hệ thống treo có thể hoạt động ổn định trong nhiều môi trường khác nhau, từ đô thị hằng ngày đến các điều kiện khắc nghiệt hơn.

Nhờ quy trình phát triển bài bản và sự chủ động của đội ngũ kỹ sư VinFast, hệ thống treo mới trên VF 8 mang đến trải nghiệm lái chắc chắn hơn, êm ái hơn và đáng tin cậy hơn cho người dùng.

Giảm khối lượng

Với VF 8 thế hệ mới, giảm khối lượng xe là một trong những mục tiêu kỹ thuật quan trọng ngay từ giai đoạn phát triển. Trên dòng xe này, từng mô-đun đều được trải qua quá trình tối ưu toàn diện để đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất, độ bền, độ an toàn và chất lượng vận hành.

Đội ngũ kỹ sư VinFast đã rà soát và tính toán rất kỹ nhiều hạng mục cốt lõi, từ kết cấu thân xe, khung gầm đến hệ thống pin. Mỗi thay đổi đều phải được đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo khối lượng được tối ưu, nhưng không ảnh hưởng đến độ cứng vững, khả năng bảo vệ người dùng và mục tiêu NCAP 5 sao.

Sau hàng loạt tính toán và thử nghiệm, kết quả cho những nghiên cứu của VinFast đã cho ra kết quả rất ấn tượng: Mô-đun BIW giảm 25% trọng lượng, Chassis giảm 28%, và pin giảm 22%. Tổng thể, khối lượng VF 8 mới giảm khoảng 600 kg. Đây là con số đáng chú ý, bởi việc giảm khối lượng ở quy mô lớn nhưng vẫn duy trì các yêu cầu về an toàn và chất lượng đòi hỏi năng lực thiết kế, mô phỏng và kiểm chứng rất cao.

Khối lượng xe nhẹ hơn giúp xe vận hành linh hoạt hơn, tối ưu hiệu suất năng lượng và cải thiện quãng đường di chuyển. Quan trọng hơn, những cải tiến này được thực hiện trên nền tảng kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ, nhằm đảm bảo chiếc xe không chỉ nhẹ hơn, mà còn ổn định, bền bỉ và đáng tin cậy hơn trong quá trình sử dụng.

Hiệu suất pin

Với VF 8 thế hệ mới, hiệu quả vận hành không đến từ một cải tiến đơn lẻ. Đó là kết quả của quá trình tối ưu đồng bộ ở nhiều lớp công nghệ, từ động cơ, pin, kiến trúc điện - điện tử đến hệ thống quản lý năng lượng trên xe. Mỗi thành phần được rà soát, tinh chỉnh và nâng cấp để giảm tiêu hao, tiết kiệm không gian, giảm trọng lượng và nâng cao độ tin cậy.

Trung tâm của quá trình này là cụm động cơ 6-in-1 do VinFast tự chủ phát triển 100%. Thay vì bố trí rời rạc nhiều bộ phận, VinFast tích hợp sâu các thành phần phức tạp như bộ sạc, bộ chuyển đổi DC và PDU vào cùng cụm động cơ. Cách tiếp cận này giúp tối ưu trọng lượng, giải phóng không gian bố trí trên xe, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhiệt và độ tin cậy của toàn hệ thống.

Không chỉ dừng ở mức tích hợp, cụm động cơ còn được nâng cấp ở những chi tiết rất kỹ thuật. Dây quấn hairpin thế hệ mới giúp giảm tổn hao và tăng mật độ công suất. Các cảm biến công nghệ mới có độ chính xác cao hơn, giúp hệ thống vận hành ổn định hơn ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao, rung động lớn hoặc môi trường làm việc khắc nghiệt.

Ở hệ thống pin, VF 8 thế hệ mới sử dụng kết cấu và công nghệ pin mới với khả năng tản nhiệt tốt hơn, phân tán lực hiệu quả hơn khi xảy ra va chạm và chịu nhiệt ở mức cao. Thiết kế pin công nghệ giúp tăng diện tích tiếp xúc với hệ thống làm mát, hạn chế tích tụ nhiệt cục bộ và cải thiện độ an toàn cơ học cho bộ pin. Bản chất hóa học LFP cũng mang lại độ ổn định nhiệt cao hơn.

Song song với đó, VinFast tiếp tục tối ưu kiến trúc điện - điện tử, hệ thống quản lý trên xe và nền tảng giải trí sử dụng chip tiên tiến, tiết kiệm năng lượng hơn. Đây là những cải tiến tưởng như nhỏ, nhưng khi cộng hưởng lại tạo nên khác biệt lớn về hiệu suất tổng thể. Điều đó cho thấy hiệu suất vận hành được VinFast cải tiến theo chiều sâu, đến từ năng lực tối ưu toàn hệ thống: giảm tổn hao ở động cơ, kiểm soát nhiệt tốt hơn, quản lý năng lượng thông minh hơn và khai thác hiệu quả hơn từng kWh trên xe.

Nói cách khác, VinFast không theo đuổi hiệu suất bằng cách tăng thêm phần cứng một cách đơn giản. Xe được phát triển theo hướng tinh gọn hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn. Mỗi module được tối ưu một phần. Mỗi hệ thống tiết kiệm thêm một phần. Và khi tất cả cộng lại, người dùng có một chiếc xe nhẹ hơn, an toàn hơn, tiết kiệm hơn nhưng vẫn giữ được quãng đường di chuyển thực tế như kỳ vọng.