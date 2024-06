Ô tô điện Trung Quốc ở Việt Nam, chưa thể thành công

Trước tiên, ô tô điện tại Trung Quốc có mức giá rất hợp lý, thậm chí nhiều mẫu có mức giá rẻ hơn nhiều khi so với xe động cơ đốt trong có cấu hình tương đương. Điều này khiến nhiều khách hàng Việt mong đợi mức giá khi các mẫu xe này về Việt Nam cũng dễ tiếp cận. Tuy nhiên, chi phí sản xuất xe điện thực tế cao hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong. Giá thành ô tô điện tại Trung Quốc rẻ chủ yếu đến từ các chính sách hỗ trợ từ chính phủ nhằm kích cầu xe thuần điện tại thị trường tỷ dân. Do đó, ô tô điện Trung Quốc khi được nhập khẩu vào Việt Nam sẽ thiếu tính cạnh tranh về giá bán.

Tiếp đó, ô tô điện Trung Quốc sẽ không thể thành công khi chưa có hạ tầng trạm sạc đi kèm tại Việt Nam. Dù tất cả các mẫu xe đều có khả năng sạc tại nhà, nhưng không phải ai có nhu cầu sở hữu ô tô điện cũng có vị trí đỗ xe thuận lợi để có thể sạc điện tại nhà. Thêm nữa, các bộ sạc di động có thời gian sạc rất chậm, không thể đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và di chuyển của khách hàng.

Với những lý do trên, một mẫu xe động cơ đốt trong hoặc hybrid với mức giá tương đương chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp hơn rất nhiều. Xe động cơ đốt trong và xe hybrid đến từ Trung Quốc có nhiều ưu điểm vượt trội về thẩm mỹ, trang bị và quan trọng nhất là giá thành. Còn với xe điện, cần phải có sự đầu tư bài bản, bắt đầu từ hạ tầng trạm sạc, mới có cơ hội thành công tại Việt Nam.

HDD