Phân khúc C-SUV: Chọn mẫu xe nào thỏa mãn được cả phần “đẹp” và phần “mạnh”?

Thiết kế đẹp vượt xa kỳ vọng

“Trong phân khúc xe hạng C, VinFast VF 7 là chiếc xe có thiết kế ngoại thất đẹp nhất”, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) nhận định về mẫu C-SUV của thương hiệu xe điện Việt.

Đồng quan điểm, diễn viên Minh Tiệp thậm chí còn đánh giá cao hơn khi đặt VF 7 cạnh các mẫu xe ở phân khúc trên. “Kể cả khi đứng cạnh một số dòng xe hạng D, VF 7 vẫn nổi bật hơn về thiết kế. Từ tổng thể trước – sau, góc nhìn ngang – dọc cho đến từng đường nét, chiếc xe đều mang lại cảm giác rất cuốn hút”, anh phân tích.

Thực tế, không quá bất ngờ khi VF 7 nhận được lời khen từ cả chuyên gia xe và người nổi tiếng. Ngay từ khi ra mắt, mẫu xe này đã gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế “vũ trụ phi đối xứng” giàu tính nhận diện, mang đậm hơi thở thể thao và được tối ưu khí động học.

Được chấp bút bởi studio danh tiếng Torino Design (Ý), VF 7 sở hữu dáng xe coupe với phần mui vuốt xuôi về phía sau đầy uyển chuyển, kết hợp vô lăng D-Cut hiện đại và bộ la-zăng 20 inch khỏe khoắn, tạo nên tổng thể vừa năng động, vừa khác biệt. Điểm nhấn thị giác tiếp tục được đẩy lên cao với dải màu sắc cá tính cùng hệ thống đèn LED hình cánh chim đặc trưng, giúp VF 7 luôn nổi bật khi di chuyển trên đường.

“VF 7 sở hữu vẻ đẹp khác biệt so với phần còn lại của thị trường, với ngôn ngữ thiết kế mang đậm tinh thần châu Âu, tạo nên dấu ấn rõ rệt khi đặt cạnh các dòng xe Nhật hay Hàn”, reviewer Lê Mạnh Linhnhận xét. Theo anh Linh, với gu thẩm mỹ của người trẻ, VF 7 là mẫu xe dễ dàng tạo thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Hơn 2 năm sau khi ra mắt, mẫu xe này vẫn liên tục được vinh danh tại các giải thưởng trong nước và quốc tế như “Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại” tại Better Choice Awards 2024, “Thiết kế của năm” tại Zee Media Auto Summit 2025 hay “SUV điện của năm” tại BBC TopGear India Awards 2026…

Sức mạnh “dư dùng” cho mọi nhu cầu

Không chỉ gây ấn tượng ở diện mạo, VF 7 còn ghi điểm mạnh mẽ ở khả năng vận hành. Ở phiên bản VF 7 Plus cao cấp nhất, xe được trang bị hệ dẫn động hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Qua trải nghiệm thực tế, nhiều chuyên gia đánh giá khả năng tăng tốc và độ vọt của xe mang lại cảm giác hứng khởi rõ rệt ngay từ những pha đạp ga đầu tiên.

Reviewer Hoàng Vũ (Xe Hay) nhấn mạnh, trước đây, để đạt được hiệu suất tương tự, người dùng thường phải tìm đến những mẫu xe động cơ lớn, thậm chí từ V8 trở lên với chi phí rất cao. Với thông số trên, mẫu C-SUV điện này tiệm cận nhiều dòng xe thể thao có giá trị lên tới 4–5 tỷ đồng như Maserati Grecale GT hay BMW 735i.

Thậm chí, ngay từ phiên bản Eco – với công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, VF 7 đã cho thấy nền tảng sức mạnh vượt trội so với nhu cầu vận hành thông thường tại Việt Nam. “Chỉ với một mô-tơ điện, mức công suất mà mẫu xe này mang lại vẫn hoàn toàn ‘dư dùng’ cho điều kiện di chuyển hàng ngày, từ đô thị đến cao tốc”, reviewer Hoàng Vũ nhận định.

Tuy vậy, theo anh, dù sở hữu sức mạnh vượt trội, VF 7 không hề khó kiểm soát. Khi vận hành trong đô thị, xe cho phản hồi chân ga mượt mà, dễ làm chủ, mang lại trải nghiệm dễ chịu trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Đáng chú ý, VF 7 còn được đánh giá là mẫu xe vượt xa chuẩn phân khúc khi sở hữu hàm lượng công nghệ ấn tượng. Nổi bật trong đó là hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) với đầy đủ tính năng như điều chỉnh tốc độ thông minh, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn…

Sức hút của VF 7 trong phân khúc cũng nhanh chóng được phản ánh qua diễn biến thị trường. Trong tháng 3/2026, mẫu xe ghi nhận doanh số hơn 1.700 xe, tăng 115% so với tháng trước, vượt qua Mitsubishi Destinator và Mazda CX-5 để dẫn đầu phân khúc.

Giới quan sát nhận định, mẫu C-SUV của VinFast nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt khi hãng đang triển khai đồng thời nhiều chính sách ưu đãi tài chính trong tháng 5/2026.

Cụ thể, với chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng có thể nhận hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá xe, hoặc chọn chính sách lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu nếu mua trả góp. Khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện còn được hưởng thêm ưu đãi 3% tới 31/5/2026.

Bên cạnh đó, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho xe điện từ Chính phủ (tương đương 10–12% giá trị xe tùy địa phương) giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí lăn bánh, ước tính có thể lên tới hơn trăm triệu đồng.

Ngoài ra, chủ xe VF 7 còn được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), qua đó tối ưu chi phí vận hành trong gần 3 năm đầu sử dụng.

