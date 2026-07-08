Phượt sang Lào cùng VF 7, người dùng khẳng định: Đường dài mới thấy hết giá trị của xe điện

Chiếc xe khiến chủ nhân muốn đi nhiều hơn

Từng sử dụng VinFast VF e34 trước khi lên đời VF 7, anh Đỗ Ngọc Sơn (Hà Nội) cho biết quyết định đổi xe hoàn toàn xứng đáng sau hơn một năm trải nghiệm.

“Động cơ xe rất mạnh. Điều này giúp tôi luôn tự tin ở mỗi tình huống bứt tốc, việc vượt xe trên đường cũng an toàn hơn”, anh Sơn chia sẻ.

Là người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, anh Sơn cũng đặc biệt đánh giá cao hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên VF 7. “Trên cao tốc, tôi thường bật hỗ trợ giữ làn và kiểm soát khoảng cách với xe phía trước. Thực tế sử dụng, hai tính năng này hoạt động rất hiệu quả”, anh cho biết.

Khả năng vận hành của VF 7 cũng được kiểm chứng trên những cung đường khắc nghiệt hơn. Anh Thế Đạt - người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực ô tô - vừa hoàn thành chuyến phượt 8 ngày tại Lào cùng chiếc VF 7.

Theo chia sẻ của anh Đạt, có những ngày cả đoàn di chuyển liên tục từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, “bào” 16 tiếng chỉ nghỉ khi ăn và sạc nhưng chiếc VF 7 vẫn hoạt động ổn định, từ pin cho đến động cơ điện và các phần mềm. “Mua được chiếc xe ngon là có cơ hội để mở rộng bán kính đời mình. Tôinghĩ tôi đã đúng khi lựa chọn VF 7”, anh Đạt khẳng định.

Đi càng nhiều, lợi càng lớn

Tổng kết hành trình, anh Đạt cho hay chiếc VF 7 đã sạc tổng cộng 9 lần tại Lào, tiêu tốn khoảng 1,8 triệu Kip, quy đổi tương đương khoảng 2,1 triệu đồng. “Trong khi đó, số tiền nhiên liệu cho chiếc xe xăng đi cùng đoàn là 8 triệu Kip và xe dầu đi cùng đoàn là 10 triệu Kip”, anh Đạt bổ sung.

Khoảng chênh lệch lớn này cho thấy lợi thế rõ rệt của ô tô điện trong những hành trình dài, đặc biệt khi chi phí nhiên liệu tại nhiều quốc gia vẫn ở mức cao.

Đặc biệt, tại Việt Nam, người dùng sử dụng ô tô điện VinFast được miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến 10/2/2029. Việc gần như không tốn chi phí di chuyển giúp khách hàng có thể tiết kiệm tới hàng triệu đồng mỗi tháng, so với việc sử dụng xe xăng, dầu truyền thống.

Không chỉ tiết kiệm tiền điện, cấu tạo của động cơ điện cũng giúp giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng khi không cần thay dầu động cơ định kỳ. Các mốc bảo dưỡng của xe điện VinFast cách nhau tới 15.000 km, gấp 3 lần xe xăng, giúp người dùng giảm số lần đưa xe vào xưởng.

“Mỗi năm tôi bảo dưỡng xe 2 lần, tổng chi phí khoảng hơn 600.000 đồng”, anh Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó, người dùng này còn đánh giá cao chính sách hỗ trợ người dùng của hãng. “VinFast liên tục có những chính sách bán hàng mới, có lợi cho người tiêu dùng. Nhờ đó, tôi đã mua được VinFast VF 7 với ưu đãi cảtrăm triệu đồng”, anh Sơn cho biết.

Hiện nay, VinFast VF 7 được niêm yết ở mức giá từ 740 triệu đồng. Riêng khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của các dòng xe xăng VinFast được tặng voucher tri ân lên tới 80 triệu đồng (tùy dòng xe) để trừ thẳng vào giá khi mua xe điện mới. Cùng với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện, khi áp dụng chính sách trên, tổng chi phí sở hữu thực tế của VF 7 được kéo xuống mức chỉ hơn 660 triệu đồng. Mẫu C-SUV điện của VinFast bởi thế đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cả ở trải nghiệm vận hành lẫn hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng lâu dài.

PV