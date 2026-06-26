Škoda Peaq: mẫu xe đầu bảng mới, mở rộng dải sản phẩm điện của thương hiệu

Gói Relax Package tùy chọn tiếp tục nâng tầm sự thoải mái, trong khi hệ thống âm thanh cao cấp Sonos mang đến trải nghiệm “phòng khách trên bánh xe”. Peaq cũng được trang bị dày đặc các tính năng và công nghệ tiên tiến như đèn pha LED Matrix hay Travel Assist 3.0. Mẫu xe mới của Škoda lần đầu giới thiệu nhiều trang bị chưa từng xuất hiện trên xe của hãng, trong đó có tay nắm cửa ẩn phẳng thân xe và mái kính toàn cảnh tích hợp Dynamic Shade Control. Khả năng lái bằng một bàn đạp và sạc hai chiều tiếp tục gia tăng tính tiện dụng trong sử dụng hằng ngày, khẳng định vai trò của Peaq là mẫu xe điện đầu bảng mới, giàu công nghệ của Škoda.

Ông Klaus Zellmer, CEO của Škoda Auto, cho biết: “Peaq thiết lập một chuẩn mực mới cho Škoda trên cương vị mẫu xe đầu bảng, hội tụ những thế mạnh cốt lõi của thương hiệu theo đúng định hướng phát triển mà chúng tôi đang theo đuổi. Mẫu xe này giúp Škoda tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng mới, đồng thời vẫn duy trì những giá trị mà khách hàng luôn trân trọng ở chúng tôi – không gian rộng rãi, tính thực dụng và giá trị sử dụng cao. Cùng lúc đó, Peaq giữ vai trò trung tâm trong chiến lược mở rộng danh mục xe thuần điện. Đây là một phần trong dải sản phẩm ngày càng hoàn thiện, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn thực chất giữa các hệ truyền động khác nhau, để họ có thể chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu hôm nay cũng như tương lai. Đó là cách Škoda tiếp tục duy trì sức hấp dẫn với tệp khách hàng ngày càng rộng hơn.”

Ông Martin Jahn, Thành viên HĐQT phụ trách Bán hàng và Marketing của Škoda Auto, nói thêm: “Với tầm vận hành dài, loạt tính năng an toàn và kết nối hiện đại, Peaq được phát triển để chinh phục cả những gia đình yêu thích khám phá lẫn các nhà quản lý thường xuyên di chuyển đường dài. Sự kết hợp giữa không gian và tiện nghi khiến mẫu xe này mang lại cảm giác như một phòng khách di động, bên dưới mái kính toàn cảnh lớn nhất mà chúng tôi từng trang bị. Peaq cũng được mạng lưới đại lý Škoda đặc biệt mong đợi, bởi mẫu xe này hoàn thiện dải sản phẩm BEV của chúng tôi ở nhóm cao cấp nhất và giúp thu hút thêm khách hàng mới. Nhìn tổng thể, Peaq mở ra một chương mới trong câu chuyện phát triển của Škoda, đưa thương hiệu lên một tầm cao mới. Với mẫu xe đầu bảng này, chúng tôi có thể tự hào nói rằng: đây chính là đỉnh cao mới mang tên Peaq.”

Ông Johannes Neft, Thành viên HĐQT phụ trách Phát triển Kỹ thuật của Škoda Auto, cho biết: “Với Peaq, chúng tôi đưa những công nghệ tiên tiến nhất vào danh mục sản phẩm của mình. Mẫu xe này hội tụ các hệ thống hỗ trợ lái, kết nối và tiện nghi hiện đại nhất của Škoda. Travel Assist 3.0, Top Area View 360° hay hệ thống âm thanh cao cấp mới được phát triển cùng Sonos chỉ là một vài ví dụ cho thấy khách hàng sẽ được hưởng lợi như thế nào từ những công nghệ giúp việc lái xe hằng ngày trở nên dễ chịu hơn.”

Peaq hoàn toàn mới là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Škoda trong phân khúc SUV cỡ lớn, có thể xem là đối ứng điện hóa của Kodiaq dùng động cơ đốt trong, nhưng còn lớn hơn và rộng rãi hơn.

Ngoại thất

Thiết kế của mẫu SUV lớn nhất và rộng rãi nhất trong dải sản phẩm Škoda đi theo ngôn ngữ Modern Solid, nổi bật bởi tinh thần tối giản và các đường nét gọn gàng. Cả cụm đèn trước lẫn đèn sau đều sử dụng thiết kế đèn đặc trưng hình chữ T hoàn toàn mới. Peaq là mẫu xe đầu tiên trong lịch sử Škoda được trang bị mái kính toàn cảnh – cũng là loại lớn nhất của hãng – tích hợp khả năng điều chỉnh ánh sáng bằng điện Dynamic Shade Control, đồng thời cũng là mẫu đầu tiên có tay nắm cửa ẩn phẳng thân xe. Nhiều chi tiết tối ưu khí động học giúp xe đạt hệ số cản gió ấn tượng 0,249.

Nội thất

Peaq sở hữu khoang cabin rộng rãi theo phong cách lounge, được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa cho tối đa 7 hành khách. Ở cấu hình 5 chỗ, mẫu xe này kết hợp không gian nội thất lớn với khoang hành lý lớn nhất từng có trên một mẫu Škoda, đạt 935 lít, trong khi khoang chứa đồ trước (frunk) dung tích 37 lít tăng thêm tính tiện dụng. Gói Relax Package tùy chọn tiếp tục nâng trải nghiệm “phòng khách di động” với ghế trước có thông gió và massage, đỡ chân công thái học, hệ thống âm thanh Sonos cao cấp và ứng dụng chăm sóc sức khỏe tích hợp.

Các phiên bản pin và hệ truyền động

Peaq có hai tùy chọn pin dung lượng 63 kWh và 91 kWh, trong đó bản 91 kWh là bộ pin dung lượng lớn nhất từng được lắp trên một mẫu xe điện Škoda. Xe có ba cấu hình hệ truyền động với công suất từ 150 kW đến 220 kW, đi kèm lựa chọn dẫn động cầu sau hoặc hai cầu. Để nâng cao sự thoải mái khi vận hành, Peaq hỗ trợ chế độ lái một bàn đạp và được trang bị bơm nhiệt thế hệ mới giúp cải thiện hiệu suất. Mẫu xe cũng hỗ trợ sạc hai chiều, cho phép khai thác năng lượng lưu trữ trong pin cho các mục đích sử dụng bên ngoài xe.

Hệ thống an toàn và hỗ trợ lái

Peaq được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái toàn diện với Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Hỗ trợ an toàn tại giao lộ, Hỗ trợ khi rẽ và Hỗ trợ cảnh báo điểm mù là trang bị tiêu chuẩn. Các hệ thống tùy chọn gồm Travel Assist 3.0 – công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhất hiện có trên một mẫu Škoda – cùng Top Area View 360° với khả năng hiển thị hình ảnh xe 3D và Hỗ trợ đỗ xe thông minh. Xe có 10 túi khí tiêu chuẩn, bao gồm túi khí trung tâm và túi khí bên hông hàng ghế sau.

Kết nối

Trung tâm điều khiển của Peaq là hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới, phát triển trên nền tảng Android và sử dụng màn hình 13,6 inch đặt dọc, lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu Škoda. Xe cũng ra mắt hệ thống âm thanh cao cấp 16 loa được đồng phát triển và tinh chỉnh cùng Sonos. Sạc không dây 25W cho hai điện thoại cũng được nâng cấp với đèn chiếu sáng và nam châm tích hợp để tối ưu vị trí sạc.

Sportline

Phiên bản Sportline sẽ có mặt ngay từ thời điểm ra mắt, nổi bật với các chi tiết ngoại thất và logo màu đen bóng. Đây cũng là phiên bản duy nhất có tùy chọn sơn hai tông màu với mui xe màu đen. Bản cao cấp này được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED Matrix và dải sáng trước Light Band. Nội thất theo chủ đề đen toàn phần, với ghế thể thao tích hợp tựa đầu và vô-lăng thể thao ba chấu mang logo Sportline. Sportline có thể kết hợp với toàn bộ các cấu hình hệ truyền động.