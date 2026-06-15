Subaru Việt Nam Cập nhật thông tin liên quan đến các báo cáo truyền thông tại Hoa Kỳ

Với vai trò là nhà phân phối độc quyền các dòng xe Subaru tại Việt Nam, chúng tôi luôn nghiêm túc xem xét mọi vấn đề liên quan đến an toàn và độ tin cậy của sản phẩm. Chúng tôi xin cung cấp những cập nhật sau đây tới quý cơ quan báo chí và truyền thông.

Xác nhận của Tập Đoàn Subaru Nhật Bản về Chương Trình Triệu Hồi Xe Forester 2.5L liên quan đến Tấm Kính Cửa Sổ Trời Chỉnh Điện

Đối với Chương trình triệu hồi tự nguyện liên quan đến tấm kính cửa sổ trời chỉnh điện trên xe Subaru Forester 2.5 L (bản sử dụng động cơ xăng) và Forester e-Boxer Hybrid đời 2026, Tập đoàn Subaru Nhật Bản đã xác nhận rằng vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến các xe được sản xuất tại Hoa Kỳ.

Tất cả xe Forester đời 2026 được phân phối tại thị trường Việt Nam đều được sản xuất tại Nhật Bản và sử dụng nhà cung cấp linh kiện khác. Vì vậy, điều kiện sản xuất, cấu hình lắp ráp và các lô linh kiện liên quan đến đợt triệu hồi tại Hoa Kỳ hoàn toàn không áp dụng đối với các xe tại thị trường Việt Nam.

Xác Nhận Của Tập Đoàn Subaru Nhật Bản về các hồ sơ pháp lý đối với Công Nghệ Hỗ Trợ Người Lái Eyesight (Công bố ngày 21/5/2026)

Tập đoàn Subaru Nhật Bản đã chính thức xác nhận Tập đoàn hiện không ghi nhận bất kỳ bằng chứng nào cho thấy tồn tại lỗi liên quan đến chức năng điều khiển của hệ thống Công nghệ Hỗ trợ Người lái EyeSight. Do đó, Subaru Việt Nam hiện không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các xe Subaru được phân phối chính hãng tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những nội dung được đề cập trong các hồ sơ pháp lý tại Hoa Kỳ.

Các dữ liệu dịch vụ và phản hồi từ khách hàng tại Việt Nam vẫn được liên tục rà soát và tiếp tục cho thấy không có bất kỳ xu hướng bất thường hoặc vấn đề mang tính hệ thống. Các hệ thống an toàn trên xe vẫn vận hành ổn định theo đúng các tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đề ra.

Xác Nhận Của Tập Đoàn Subaru Nhật Bản về các hồ sơ pháp lý đối với Hiệu suất Ắc quy xe (Công bố ngày 12/5/2026)

Tập đoàn Subaru Nhật Bản đã chính thức xác nhận và làm rõ rằng điều kiện sử dụng thực tế, thông số kỹ thuật của phần cứng và phần mềm trên các xe được phân phối tại Hoa Kỳ (nơi có các cáo buộc pháp lý) có sự khác biệt đáng kể với các xe đang bán tại thị trường Việt Nam. Do vậy, Tập đoàn Subaru Nhật Bản không đánh giá đây là vấn đề chất lượng mang tính hệ thống hoặc đặc thù đối với các thị trường ngoài Hoa Kỳ.

Kết quả rà soát dữ liệu dịch vụ và phản hồi từ khách hàng tại Việt Nam cũng cho thấy cùng một kết luận: không ghi nhận bất kỳ sự gia tăng bất thường hay xu hướng đáng lo ngại nào liên quan đến ắc quy trên tất cả các xe. Hiệu suất hoạt động của ắc quy trên xe vẫn hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn vận hành thông thường.

Cam Kết Cùng Đồng Hành với Sự An Tâm

Với các xác nhận chính thức từ Tập đoàn Subaru Nhật Bản, MIV xin khẳng định với các khách hàng sở hữu xe Subaru tại Việt Nam rằng những nội dung được đề cập trong các hồ sơ pháp lý và đợt triệu hồi tại thị trường Hoa Kỳ không áp dụng đối với các xe được phân phối tại thị trường Việt Nam.

MIV luôn cam kết cao nhất đối với sự an tâm và an toàn của khách hàng. Nhằm đảm bảo việc chăm sóc xe và bảo dưỡng xe định kỳ phù hợp, MIV khuyến khích khách hàng sở hữu xe Subaru hãy tham khảo Sổ tay Hướng dẫn sử dụng (Owner Manual) cho xe Subaru của mình, hoặc đưa xe đến các Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền Subaru gần nhất để được bảo dưỡng tiêu chuẩn và kiểm tra định kỳ tổng quát tình trạng và khả năng vận hành xe.

Subaru Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Subaru Nhật Bản để theo dõi mọi thông tin kỹ thuật liên quan đến sản phẩm trên phạm vi toàn cầu. Trong trường hợp có bất kỳ chiến dịch dịch vụ hoặc chương trình hỗ trợ khách hàng nào liên quan đến thị trường Việt Nam, chúng tôi sẽ chủ động thông báo đến khách hàng theo đúng quy trình của nhà sản xuất.

